МВФ »отдал» украденный Крым России: опубликована карта

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал осенний Обзор региональной экономики Европы, в котором посчитал экономические показатели аннексированного Крыма российскими.

Соответствующая карта была обнародована на его официальном сайте. Полуостров на ней изображен как часть Украины. Однако «статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России» и не включены в информацию об экономике Украины.

При этом в пояснении к карте указано: «со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ».

Аннексия Крыма

Позже в фонде прояснили ситуацию. В комментарии «РИА Новости» представитель МВФ сказал: «В статистических целях страна, которая де-факто управляет территорией, обязана сообщать статистические данные. Использование Международным валютным фондом статистических данных не является намеком на то, что он признает или занимает позицию по вопросу о том, какая страна имеет юридическое право на данную территорию — если имеется международный спор относительно нее».

Как сообщал OBOZREVATEL, третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в четверг, 15 ноября, поддержал обновленный проект резолюции о защите прав человека на территории временно оккупированного Крыма.





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