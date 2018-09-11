Лотерея «ЕвроМиллионы» разыграет €130 млн в Украине

В пятницу, 21 сентября 2018 г. общеевропейскаялотерея EuroMillions (ЕвроМиллионы)проводит второй в этом году супер-тираж, на кону супер-приз 130 миллионов евро и фантастические второстепенные призы, сообщает издание «Сегодня».

Самое грандиозное лотерейное событие в мире теперь доступно участникам из Украины, международный лотерейный сервис TheLotter.comуже запустил предварительную продажу билетов.

До розыгрыша крупнейшего джекпота Европы осталось чуть больше двух недель. В лотерее участвует 9 стран, миллионы желающих сорвать лотерейный куш скупают билеты — на этот раз победитель получит девятизначную сумму в 130 миллионов евро. Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

Супер-тираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится один-два раза в год, с гарантией огромного джекпота.

Напомним, по результатам прошлого супер-тиража ЕвроМиллионов €130 миллионов достались жителю Великобритании, угадавшему всю выигрышную комбинацию из пяти основных номеров и двух дополнительных номеров «лаки стар». Предыдущий приз супер-розыгрыша сорвал беженец из Косово, купив лотерейный билет в Бельгии.

Беженец из Косово сорвал €168 млн в супер-тираже «ЕвроМиллионы»

Могут ли граждане Украины участвовать в супер-тираже ЕвроМиллионов?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах «ЕвроМиллионы» наравне с резидентами 17 стран-участниц. Чтобы стать участником супер-тиража, необходимо приобрести лотерейные билеты онлайн, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).

Участвовать в тираже «ЕвроМиллионы» можно и с систематической формой, что в разы повысит шансы на выигрыш джекпота и второстепенных призов.

Чем супер-тираж отличается от регулярных тиражей лотереи?

Главная особенность супер-тиража ЕвроМиллионов заключается в сумме джекпота. Если регулярные тиражи лотереи стартуют с €17 миллионов евро, то джекпот супер-тиража начинает свое восхождение к максимальной отметке (€190 млн.) со €130 миллионов.

Со дня основания в 2002 году TheLotter помог людям выиграть более $90 миллионов – в 2017 г. пенсионерка из Панамы выиграла $30 миллионов в Лото Флориды, в конце 2015 г. М. из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерее США Мега Миллионы. По результатам тиража 26 сентября 2017 г., Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории в 1 миллион долларов.

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