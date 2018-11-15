В Молдове задержали группировку боевиков, воевавших в отрядах «ЛДНР»

Служба информации и безопасности Молдовы ликвидировала военизированную группировку, участники которой воевали на Донбассе в отрядах террористов «ЛДНР»

В Молдове задержали группировку боевиков, воевавших в отрядах «ЛДНР»

Об этом говорится в пресс-релизе СИБ от 14 ноября, информирует «ДС».

Офицеры СИБа совместно с кишиневской прокуратурой провели 13 обысков в Кишиневе. Во время обысков правоохранители изъяли различные виды оружия, военной экипировки, взрывателей и гранатометов, более 300 патронов разного калибра, а также оборудование для определения местоположения в режиме реального времени типа GPS.

Кроме оружия изъяты флаги, георгиевские ленты, жетоны, военные значки, а также нашивки, используемые пророссийскими наемниками на Донбассе.

Членов военизированной группировки готовили вести борьбу в реальных условиях. Их тренировали в спортивных клубах военного типа на территории Молдовы. По данным СИБ, в группировке действовала строгая иерархия, а часть ее участников отправляли в зону боевых действий на востоке Украины.

Если членов группировки признают виновными, им грозит до семи лет тюрьмы.

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