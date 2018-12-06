В Киеве пьяный «заминировал» Раду (ФОТО) — Depo.Киев

В Киеве пьяный мужчина сообщил в полицию, что здание Верховной Рады заминировано

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

«В дежурную часть Святошинского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что заминировано административное здание Верховной Рады. Также заявитель добавил, что находится на бульваре Кольцова», — рассказали в полиции.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, обнаружила в квартире мужчину, 1961 года рождения, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Объяснить полицейским свой поступок правонарушитель не смог», — отметили в полиции.

Правоохранители тщательно осмотрели территорию Рады. В результате проверки никаких взрывоопасных веществ и предметов не было обнаружено.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.





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