В «Киевгазе» рассказали о новых тарифах для населения — Деловая столица

ПАО «Киевгаз» опубликовало на своем сайте новые тарифы на газ для населения

В частности, речь идет о расценках на «голубое топливо», начиная с 1 ноября текущего года для жителей квартир, оборудованных газовыми счетчиками и для квартир без таковых, передает «ДС» со ссылкой на «112 Украина».

Если ранее жители квартир, оборудованных газовыми счетчиками, платили за «голубое топливо» 6,96 грн за 1 куб. м (с НДС), то с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года его стоимость будет составлять 8,55 грн за 1 куб. м (с НДС).

В то же время для жителей квартир без газового счетчика стоимость голубого топлива установлена на уровне:

При этом отмечается, что в период отсутствия централизованного горячего водоснабжения населения норма потребления природного газа на газовую плиту устанавливается 5,4 куб. м на человека в месяц.

Напомним, ранее Дмитрий Фирташ выиграл в Административном суде Киева у Кабмина в деле о спецобязательствах (ПСО) по продаже газа населению по льготной цене.

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