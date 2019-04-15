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Агентство S&P обновило прогноз курса гривны к доллару — РБК-Украина

Курс валют 15 Апр 2019
Агентство S&P обновило прогноз курса гривны к доллару — РБК-Украина
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Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс гривны будет снижаться постепенно

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2019-2022 годы. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечают аналитики агентства, в ближайшие годы ожидается дальнейшее снижение курса национальной валюты Украины и обусловленное этим повышение цен.

Согласно прогнозу, обменный курс на конец года (грн/доллар) составит:

  • 2019 год — 28,60 грн/доллар
  • 2020 год — 29,50 грн/доллар
  • 2021 год — 30,00 грн/доллар
  • 2022 год — 30,50 грн/доллар

Как сообщало РБУ-Украина, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

Напомним, согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару в 2019 году составит 28,7 грн/доллар и будет постепенно понижаться до 30,0 грн/доллар в 2020 году, 30,5 грн/доллар в 2021 году, 31,0 грн/доллар в 2022 году, 31,5 грн/доллар в 2023 году и 31,9 грн/доллар в 2024 году.

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