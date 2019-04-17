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100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

E-commerce 17 Апр 2019
100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра
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23 минуты назад, 19:30

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

Рейтинг ста самых богатых людей Украины. Главная тенденция – состояние богатейших соотечественников выросло почти до уровня дореволюционных времен. Суммарное состояние всей сотни по итогам 2018 года составляет 40,9 миллиардов долларов.

Об этом корреспондент «Днепровской панорамы» узнал на сайте «Афиша Днепра».

1

Ринат Ахметов

$8 млрд

Кто он: Владелец компании SCM
Возраст: 52 года
Сфера интересов: металлургия, ТЭК, финансы, телеком, нефтегазовый сектор, медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

2

Игорь Коломойский

$2,6 млрд

Кто он: Совладелец группы «Приват»
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: нефтегазовый сектор, ТЭК, металлургия, транспорт, агробизнес, медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

3

Геннадий Боголюбов

$2,2 млрд

Кто он: Совладелец группы «Приват»
Возраст: 57 лет
Сфера интересов: финансы, ТЭК, металлургия, транспорт, агробизнес, нефтегазовый сектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

4

$1,7 млрд

Кто он: Владелец Ferrexpo, народный депутат
Возраст: 45 лет
Сфера интересов: машиностроение, недвижимость, транспорт, спорт, финансы

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

5

Вадим Новинский

$1,6 млрд

Кто он: Народный депутат, владелец промышленно-инвестиционной группы «Смарт-Холдинг», совладелец SCM
Возраст: 55 лет
Сфера интересов: металлургия, судостроение, нефтегазовый сектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

6

Виктор Пинчук

$1,4 млрд

Кто он: Основатель EastOne Group
Возраст: 58 лет
Сфера интересов: металлургия, медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

7

Юрий Косюк

$1,1 млрд

Кто он: Мажоритарный акционер агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт» (MХП)
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: агросектор, пищепром

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

8

Андрей Веревский

$1 млрд

Кто он: Основатель и мажоритарный акционер агропромышленной компании «Кернел»
Возраст: 44 года
Сфера интересов: агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

9

Дмитрий Фирташ

$940 млн

Кто он: Владелец Group DF
Возраст: 53 года
Сфера интересов: химпром, ТЭК

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

10

Александр и Галина Гереги

$930 млн

Кто они: Владельцы сетей строительных гипермаркетов «Эпицентр» и «Новая Линия»
Возраст: 51 и 59 лет
Сфера интересов: ретейл, агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

11

Николай Злочевский

$900 млн

Кто он: Владелец Burisma Holdings
Возраст: 52 года
Сфера интересов: нефтегазовый сектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

12

Пётр Порошенко

$850 млн

Кто он: Президент Украины, совладелец кондитерской компании Roshen, Международного инвестиционного банка
Возраст: 53 года
Сфера интересов: пищепром, финансы, промышленность, логистика, медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

13

Владимир Костельман

$711 млн

Кто он: Совладелец Fozzy Group
Возраст: 46 лет
Сфера интересов: ретейл, финансы, рестораны

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

14

Александр Ярославский

$680 млн

Кто он: Владелец и президент группы DCH
Возраст: 59 лет
Сфера интересов: финансы, недвижимость, промышленность, транспорт

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

15

Сергей Тигипко

$640 млн

Кто он: Владелец группы «ТАС»
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: финансы, промышленность

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

16

Вагиф Алиев

$570 млн

Кто он: Совладелец девелоперской компании «Мандарин Плаза»
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

17

Алексей Вадатурский

$560 млн

Кто он: Основатель и владелец агрохолдинга «Нибулон»
Возраст: 71 год
Сфера интересов: сельское хозяйство, инфраструктурные проекты

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

18

Виталий Антонов

$520 млн

Кто он: Основатель OKKO Group
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: диверсифицированный бизнес

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

19

Виталий Хомутынник

$470 млн

Кто он: Бенефициар Cascade Investment Fund, народный депутат
Возраст: 42 года
Сфера интересов: агробизнес, финансы, недвижимость, нефтегазовый сектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

20

Вячеслав Богуслаев

$432 млн

Кто он: Президент предприятия «Мотор Сич», народный депутат
Возраст: 80 лет
Сфера интересов: машиностроение

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

21

Леонид и Степан Черновецкие

$423 млн

Кто они: Совладельцы Chervonetskyi Investment Group (CIG)
Возраст: 40 лет
Сфера интересов: венчурные инвестиции, недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

22

Геннадий Буткевич

$420 млн

Кто он: Совладелeц корпорации АТБ
Возраст: 60 лет
Сфера интересов: ретейл, производство продуктов питания

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

23

Виктор Карачун

$420 млн

Кто он: Совладелeц корпорации АТБ
Возраст: 52 года
Сфера интересов: ретейл, производство продуктов питания

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

24

Евгений Ермаков

$420 млн

Кто он: Совладелeц корпорации АТБ
Возраст: 58 лет
Сфера интересов: ретейл, производство продуктов питания

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

25

Виталий Гайдук

$410 млн

Кто он: Владелец «Индустриальной группы»
Возраст: 61 год
Сфера интересов: добыча алмазов, e-commerce, пищепром

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

26

Валерий Хорошковский

$358 млн

Кто он: Совладелец канала «Интер»
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

27

Павел Фукс

$337 млн

Кто он: Основатель девелоперской компании MCG
Возраст: 47 лет
Сфера интересов: девелопмент, нефтегазовый бизнес, электромобили

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

28

Олег Сотников

$327 млн

Кто он: Совладелeц Fozzy Group
Возраст: 47 лет
Сфера интересов: ретейл, финансы, рестораны

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

29

Роман Чигирь

$327 млн

Кто он: Совладелeц Fozzy Group
Возраст: 45 лет
Сфера интересов: ретейл, финансы, рестораны

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

30

Константин Григоришин

$297 млн

Кто он: Владелец группы «Энергетический стандарт»
Возраст: 53 года
Сфера интересов: энергетика, машиностроение

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

31

Леонид Юрушев

$269 млн

Кто он: Собственник девелоперской компании «Ярославов Вал», Коростенского завода МДФ, «Днепровагонремстроя»
Возраст: 73 года
Сфера интересов: отельный бизнес, деревообработка, машиностроение

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

32

Борис Колесников

$264 млн

Кто он: Владелец компании «Конти», агрохолдинга «АПК-Инвест»
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: пищепром, агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

33

Нестор Шуфрич

$260 млн

Кто он: Народный депутат
Возраст: 52 года
Сфера интересов: нефтегазовый сектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

34

Филя Жебровская

$252 млн

Кто она: Глава наблюдательного совета фармкомпании «Фармак»
Возраст: 69 лет
Сфера интересов: фармацевтика

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

35

Григорий и Игорь Суркисы

$250 млн

Кто они: Совладельцы Прикарпатьеоблэнерго, Запорожьеобл­энерго и Львовобл­энерго, «Сумское НПО», собственники ФК «Динамо»
Возраст: 60 и 69 лет соответственно
Сфера интересов: энергетика, промышленность, банковский сектор, футбол, металлургия

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

36

Василий Хмельницкий

$240 млн

Кто он: Основатель инвестиционной группы UFuture
Возраст: 52 года
Сфера интересов: инвестиции, недвижимость, инновации

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

37

Николай Янковский

$240 млн

Кто он: Собственник фармацевтической компании «Стиролбиофарм»
Возраст: 74 года
Сфера интересов: фармацевтика

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

38

Владислав Чечёткин

$230 млн

Кто он: Совладелец Rozetka.ua и EVO Group
Возраст: 40 лет
Сфера интересов: электронная коммерция

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

39

Евгений Сигал

$223 млн

Кто он: Владелец компании «Агрокомплекс Агромарс»
Возраст: 63 года
Сфера интересов: агросектор, пищепром

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

40

Наталья Бондарева

$207 млн

Кто она: Совладелица Bayadera Group
Возраст: 57 лет
Сфера интересов: производство алкоголя

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

41

Валерий Киптык

$195 млн

Кто он: Совладелец сетей магазинов Varus и и EVA
Возраст: 52 года
Сфера интересов: ретейл, недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

42

Руслан Шостак

$195 млн

Кто он: Совладелец сетей магазинов Varus и EVA
Возраст: 46 лет
Сфера интересов: ретейл

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

43

Виктор Полищук

$189 млн

Кто он: Владелец сети «Эльдорадо» и торгово-офисного центра Gulliver
Возраст: 42 года
Сфера интересов: ретейл, недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

44

Святослав Нечитайло

$181 млн

Кто он: Владелец сети супермаркетов «ЭКО маркет», совладелец Bayadera Group
Возраст: 44 года
Сфера интересов: ретейл, производство алкоголя

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

45

Мохаммад Захур

$180 млн

Кто он: Основатель ISTIL Group
Возраст: 63 года
Сфера интересов: недвижимость, медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

46

Александр Табалов

$180 млн

Кто он: Владелец группы компаний «Формула смаку»
Возраст: 61 год
Сфера интересов: пищепром

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

47

Томаш Фиала

$170 млн

Кто он: Основатель и генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital
Возраст: 44 года
Сфера интересов: инвестиции, недвижимость, медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

48

Тарас Барщовский

$161 млн

Кто он: Владелец группы T.B.Fruit
Возраст: 47 лет
Сфера интересов: пищевая промышленность, агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

49

Александр Фельдман

$160 млн

Кто он: Народный депутат, глава «АВЭК Холдинга»
Возраст: 59 лет
Сфера интересов: недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

50

Владимир Крупчак

$151 млн

Кто он: Собственник Киевского картонно-бумажного комбината
Возраст: 61 год
Сфера интересов: бумажная промышленность

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

51

Роман Лунин

$149 млн

Кто он: Основатель «Ритейл Групп»
Возраст: 54 года
Сфера интересов: ретейл

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

52

Валерий Маковецкий

$147 млн

Кто он: Совладелец компании «Фокстрот»
Возраст: 58 лет
Сфера интересов: ретейл, недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

53

Борис Ложкин

$139 млн

Кто он: Экс-владелец медиахолдинга UMH Group, экс-глава Администрации президента, владелец инвесткомпании «Самаан Капитал»
Возраст: 47 лет
Сфера интересов: инвестиции, общественная деятельность

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

54

Вячеслав Климов

$130 млн

Кто он: Совладелец группы компаний «Новая почта»
Возраст: 42 года
Сфера интересов: логистика

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

55

Владимир Поперешнюк

$130 млн

Кто он: Совладелец группы компаний «Новая почта»
Возраст: 43 года
Сфера интересов: логистика

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

56

Фёдор Шпиг

$127 млн

Кто он: Совладелец «Молочного альянса»
Возраст: 63 года
Сфера интересов: пищепром

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

57

Александр Деркач

$127 млн

Кто он: Совладелец «Молочного альянса»
Возраст: 59 лет
Сфера интересов: пищепром

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

58

Степан Ивахив

$126 млн

Кто он: Народный депутат, совладелец группы «Континиум»
Возраст: 51 год
Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

59

Сергей Лагур

$126 млн

Кто он: Совладелец группы «Континиум»
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

60

Борис Беликов

$125 млн

Кто он: Совладелeц группы компаний Ovostar Union
Возраст: 49 лет
Сфера интересов: пищепром

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

61

Виталий Вересенко

$125 млн

Кто он: Совладелeц группы компаний Ovostar Union
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: пищепром

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

62

Евгений Черняк

$124 млн*

Кто он: Основатель холдинга Global Spirits
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: производство алкоголя

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

63

Максим Микитась

$124 млн

Кто он: Народный депутат Украины
Возраст: 38 лет
Сфера интересов: недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

64

Глеб и Владимир Загории

$123 млн

Кто они: Глеб — совладелец фармкомпании «Дарница» и народный депутат Украины; Владимир — председатель наблюдательного совета «Дарницы»
Возраст: 42 года и 67 лет
Сфера интересов: фармация

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

65

Сергей Лёвочкин

$122 млн

Кто он: Народный депутат, совладелец телеканала «Интер»
Возраст: 46 лет
Сфера интересов: медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

66

Владимир Мисик

$121 млн

Кто он: Владелец ТМ «Кулиничи»
Возраст: 54 года
Сфера интересов: пищевая промышленность

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

67

Сергей Башлаков

$120 млн

Кто он: Совладелец и вице-президент MTI, депутат Киеврады
Возраст: 55 лет
Сфера интересов: ретейл

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

68

Владимир Цой

$120 млн

Кто он: Совладелец и президент MTI
Возраст: 52 года
Сфера интересов: ретейл

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

69

Аднан Киван

$120 млн

Кто он: Основатель девелоперской компании KADORR Group
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: недвижимость, медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

70

Владимир Зубик

$120 млн

Кто он: Народный депутат
Возраст: 61 год
Сфера интересов: строительство

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

71

Дмитрий Кравченко

$118 млн

Кто он: Глава наблюдательного совета LNZ Group
Возраст: 44 года
Сфера интересов: агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

72

Юрий Журавлёв

$118 млн

Кто он: Основатель компании «Агротон»
Возраст: 61 год
Сфера интересов: агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

73

Игорь Никонов

$110 млн

Кто он: Почётный президент KAN Development
Возраст: 54 года
Сфера интересов: недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

74

Виктор Пономарчук

$110 млн

Кто он: Владелец компании ViOil
Возраст: 61 год
Сфера интересов: агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

75

Всеволод Кожемяко

$108 млн

Кто он: Владелец группы «Агротрейд»
Возраст: 45 лет
Сфера интересов: агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

76

Сергей Кролевец

$108 млн

Кто он: Владелец компании «Эридон»
Возраст: 54 года
Сфера интересов: агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

77

Игорь Дворецкий

$107 млн

Кто он: Совладелец Индустриалбанка
Возраст: 56 лет
Сфера интересов: финансы

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

78

Александр Слободян

$103 млн

Кто он: Президент корпорации «Оболонь»
Возраст: 63 года
Сфера интересов: пищевая промышленность

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

79

Вадим Ермолаев

$101 млн

Кто он: Основатель корпорации «Алеф», совладелец завода «Днепропресс Сталь»
Возраст: 50 лет
Сфера интересов: производство алкоголя, промышленность

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

80

Станислав Ронис

$99 млн

Кто он: Владелец сети Comfy
Возраст: 54 года
Сфера интересов: ретейл

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

81

Андрей Иванов

$110 млн

Кто он: Совладелец UDP и Киевской инвестиционной группы
Возраст: 54 года
Сфера интересов: финансы, недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

82

Владимир Школьник

$95 млн

Кто он: Владелец Forum management Group
Возраст: 61 год
Сфера интересов: недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

83

Игорь Воронов

$95 млн

Кто он: Совладелец компании VEK Capital Partners
Возраст: 53 года
Сфера интересов: инвестиции, добыча полезных ископаемых, коллекционирование произведений искусства

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

84

Виктор Юшковский

$82 млн

Кто он: Владелец сети магазинов «МегаМаркет»
Возраст: 51 год
Сфера интересов: недвижимость, ретейл

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

85

Пётр Дыминский

$80 млн

Кто он: Совладелец группы «Континиум», президент ФК «Карпаты»
Возраст: 64 года
Сфера интересов: пищепром, футбол, финансы, медиа

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

86

Борис Музалёв

$72 млн

Кто он: Совладелец сети супермаркетов «Таврия В»
Возраст: 60 лет
Сфера интересов: ретейл, недвижимость

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

87

Виталий и Владимир Кличко

$71 млн

Кто они: Виталий — мэр Киева, Владимир — профессиональный боксёр. Совладельцы компаний К2, KMG, отеля 11 Mirrors
Возраст: 47 и 43 года соответственно
Сфера интересов: политика, спорт

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

88

Василий Астион

$70 млн

Кто он: Глава совета директоров и соучредитель Dnipro Agro Group
Возраст: 37 лет
Сфера интересов: агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

89

Александр Кузьминский

$69 млн

Кто он: Владелец группы компаний «Глобино»
Возраст: 66 лет
Сфера интересов: пищевая промышленность

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

90

Гарик Корогодский

$68 млн

Кто он: Совладелец компании «Вита Веритас» (контролирует ТРЦ Dream Town)
Возраст: 58 лет
Сфера интересов: недвижимость, искусство, благотворительность

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

91

Александр Меламуд

$68 млн

Кто он: Совладелец компании «Вита Веритас» (контролирует ТРЦ Dream Town)
Возраст: 58 лет
Сфера интересов: недвижимость, искусство

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

92

Павел Климец

$63 млн

Кто он: Владелиц компании «Олимп»
Возраст: 51 год
Сфера интересов: производство алкоголя

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

93

Виктор Иванчик

$61 млн

Кто он: Основатель и гендиректор компании «Астарта-Киев»
Возраст: 63 года
Сфера интересов: агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

94

Андрей Адамовский

$60 млн

Кто он: Экс-владелец Sky Mall
Возраст: 49 лет
Сфера интересов: недвижимость, связь, агробизнес

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

95

Тарас Кицмей

$60 млн

Кто он: Совладелец IT-компании SoftServe, президент Ассоциации ІТ Украины
Возраст: 52 года
Сфера интересов: IT

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

96

Геннадий Бобов

$59 млн

Кто он: Народный депутат, совладелец компаний «Калиновый край» и «Панда»
Возраст: 53 года
Сфера интересов: агросектор

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

97

$54 млн

Кто он: Совладелец компании «Биосфера»
Возраст: 45 лет
Сфера интересов: FMCG

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости ДнепраУ них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

98

$54 млн

Кто он: Совладелец компании «Биосфера»
Возраст: 49 лет
Сфера интересов: FMCG

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

99

$50 млн

Кто он: Совладелец компании «БаДМ»
Возраст: 67 лет
Сфера интересов: фармация

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

У них денег куры не клюют: 100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

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