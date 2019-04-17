100 самых богатых людей Украины. Новости Днепра

Рейтинг ста самых богатых людей Украины. Главная тенденция – состояние богатейших соотечественников выросло почти до уровня дореволюционных времен. Суммарное состояние всей сотни по итогам 2018 года составляет 40,9 миллиардов долларов.

Об этом корреспондент «Днепровской панорамы» узнал на сайте «Афиша Днепра».

1

Ринат Ахметов

$8 млрд

Кто он: Владелец компании SCM

Возраст: 52 года

Сфера интересов: металлургия, ТЭК, финансы, телеком, нефтегазовый сектор, медиа

2

Игорь Коломойский

$2,6 млрд

Кто он: Совладелец группы «Приват»

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: нефтегазовый сектор, ТЭК, металлургия, транспорт, агробизнес, медиа

3

Геннадий Боголюбов

$2,2 млрд

Кто он: Совладелец группы «Приват»

Возраст: 57 лет

Сфера интересов: финансы, ТЭК, металлургия, транспорт, агробизнес, нефтегазовый сектор

4

$1,7 млрд

Кто он: Владелец Ferrexpo, народный депутат

Возраст: 45 лет

Сфера интересов: машиностроение, недвижимость, транспорт, спорт, финансы

5

Вадим Новинский

$1,6 млрд

Кто он: Народный депутат, владелец промышленно-инвестиционной группы «Смарт-Холдинг», совладелец SCM

Возраст: 55 лет

Сфера интересов: металлургия, судостроение, нефтегазовый сектор

6

Виктор Пинчук

$1,4 млрд

Кто он: Основатель EastOne Group

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: металлургия, медиа

7

Юрий Косюк

$1,1 млрд

Кто он: Мажоритарный акционер агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт» (MХП)

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: агросектор, пищепром

8

Андрей Веревский

$1 млрд

Кто он: Основатель и мажоритарный акционер агропромышленной компании «Кернел»

Возраст: 44 года

Сфера интересов: агросектор

9

Дмитрий Фирташ

$940 млн

Кто он: Владелец Group DF

Возраст: 53 года

Сфера интересов: химпром, ТЭК

10

Александр и Галина Гереги

$930 млн

Кто они: Владельцы сетей строительных гипермаркетов «Эпицентр» и «Новая Линия»

Возраст: 51 и 59 лет

Сфера интересов: ретейл, агросектор

11

Николай Злочевский

$900 млн

Кто он: Владелец Burisma Holdings

Возраст: 52 года

Сфера интересов: нефтегазовый сектор

12

Пётр Порошенко

$850 млн

Кто он: Президент Украины, совладелец кондитерской компании Roshen, Международного инвестиционного банка

Возраст: 53 года

Сфера интересов: пищепром, финансы, промышленность, логистика, медиа

13

Владимир Костельман

$711 млн

Кто он: Совладелец Fozzy Group

Возраст: 46 лет

Сфера интересов: ретейл, финансы, рестораны

14

Александр Ярославский

$680 млн

Кто он: Владелец и президент группы DCH

Возраст: 59 лет

Сфера интересов: финансы, недвижимость, промышленность, транспорт

15

Сергей Тигипко

$640 млн

Кто он: Владелец группы «ТАС»

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: финансы, промышленность

16

Вагиф Алиев

$570 млн

Кто он: Совладелец девелоперской компании «Мандарин Плаза»

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: недвижимость

17

Алексей Вадатурский

$560 млн

Кто он: Основатель и владелец агрохолдинга «Нибулон»

Возраст: 71 год

Сфера интересов: сельское хозяйство, инфраструктурные проекты

18

Виталий Антонов

$520 млн

Кто он: Основатель OKKO Group

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: диверсифицированный бизнес

19

Виталий Хомутынник

$470 млн

Кто он: Бенефициар Cascade Investment Fund, народный депутат

Возраст: 42 года

Сфера интересов: агробизнес, финансы, недвижимость, нефтегазовый сектор

20

Вячеслав Богуслаев

$432 млн

Кто он: Президент предприятия «Мотор Сич», народный депутат

Возраст: 80 лет

Сфера интересов: машиностроение

21

Леонид и Степан Черновецкие

$423 млн

Кто они: Совладельцы Chervonetskyi Investment Group (CIG)

Возраст: 40 лет

Сфера интересов: венчурные инвестиции, недвижимость

22

Геннадий Буткевич

$420 млн

Кто он: Совладелeц корпорации АТБ

Возраст: 60 лет

Сфера интересов: ретейл, производство продуктов питания

23

Виктор Карачун

$420 млн

Кто он: Совладелeц корпорации АТБ

Возраст: 52 года

Сфера интересов: ретейл, производство продуктов питания

24

Евгений Ермаков

$420 млн

Кто он: Совладелeц корпорации АТБ

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: ретейл, производство продуктов питания

25

Виталий Гайдук

$410 млн

Кто он: Владелец «Индустриальной группы»

Возраст: 61 год

Сфера интересов: добыча алмазов, e-commerce, пищепром

26

Валерий Хорошковский

$358 млн

Кто он: Совладелец канала «Интер»

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: медиа

27

Павел Фукс

$337 млн

Кто он: Основатель девелоперской компании MCG

Возраст: 47 лет

Сфера интересов: девелопмент, нефтегазовый бизнес, электромобили

28

Олег Сотников

$327 млн

Кто он: Совладелeц Fozzy Group

Возраст: 47 лет

Сфера интересов: ретейл, финансы, рестораны

29

Роман Чигирь

$327 млн

Кто он: Совладелeц Fozzy Group

Возраст: 45 лет

Сфера интересов: ретейл, финансы, рестораны

30

Константин Григоришин

$297 млн

Кто он: Владелец группы «Энергетический стандарт»

Возраст: 53 года

Сфера интересов: энергетика, машиностроение

31

Леонид Юрушев

$269 млн

Кто он: Собственник девелоперской компании «Ярославов Вал», Коростенского завода МДФ, «Днепровагонремстроя»

Возраст: 73 года

Сфера интересов: отельный бизнес, деревообработка, машиностроение

32

Борис Колесников

$264 млн

Кто он: Владелец компании «Конти», агрохолдинга «АПК-Инвест»

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: пищепром, агросектор

33

Нестор Шуфрич

$260 млн

Кто он: Народный депутат

Возраст: 52 года

Сфера интересов: нефтегазовый сектор

34

Филя Жебровская

$252 млн

Кто она: Глава наблюдательного совета фармкомпании «Фармак»

Возраст: 69 лет

Сфера интересов: фармацевтика

35

Григорий и Игорь Суркисы

$250 млн

Кто они: Совладельцы Прикарпатьеоблэнерго, Запорожьеобл­энерго и Львовобл­энерго, «Сумское НПО», собственники ФК «Динамо»

Возраст: 60 и 69 лет соответственно

Сфера интересов: энергетика, промышленность, банковский сектор, футбол, металлургия

36

Василий Хмельницкий

$240 млн

Кто он: Основатель инвестиционной группы UFuture

Возраст: 52 года

Сфера интересов: инвестиции, недвижимость, инновации

37

Николай Янковский

$240 млн

Кто он: Собственник фармацевтической компании «Стиролбиофарм»

Возраст: 74 года

Сфера интересов: фармацевтика

38

Владислав Чечёткин

$230 млн

Кто он: Совладелец Rozetka.ua и EVO Group

Возраст: 40 лет

Сфера интересов: электронная коммерция

39

Евгений Сигал

$223 млн

Кто он: Владелец компании «Агрокомплекс Агромарс»

Возраст: 63 года

Сфера интересов: агросектор, пищепром

40

Наталья Бондарева

$207 млн

Кто она: Совладелица Bayadera Group

Возраст: 57 лет

Сфера интересов: производство алкоголя

41

Валерий Киптык

$195 млн

Кто он: Совладелец сетей магазинов Varus и и EVA

Возраст: 52 года

Сфера интересов: ретейл, недвижимость

42

Руслан Шостак

$195 млн

Кто он: Совладелец сетей магазинов Varus и EVA

Возраст: 46 лет

Сфера интересов: ретейл

43

Виктор Полищук

$189 млн

Кто он: Владелец сети «Эльдорадо» и торгово-офисного центра Gulliver

Возраст: 42 года

Сфера интересов: ретейл, недвижимость

44

Святослав Нечитайло

$181 млн

Кто он: Владелец сети супермаркетов «ЭКО маркет», совладелец Bayadera Group

Возраст: 44 года

Сфера интересов: ретейл, производство алкоголя

45

Мохаммад Захур

$180 млн

Кто он: Основатель ISTIL Group

Возраст: 63 года

Сфера интересов: недвижимость, медиа

46

Александр Табалов

$180 млн

Кто он: Владелец группы компаний «Формула смаку»

Возраст: 61 год

Сфера интересов: пищепром

47

Томаш Фиала

$170 млн

Кто он: Основатель и генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital

Возраст: 44 года

Сфера интересов: инвестиции, недвижимость, медиа

48

Тарас Барщовский

$161 млн

Кто он: Владелец группы T.B.Fruit

Возраст: 47 лет

Сфера интересов: пищевая промышленность, агросектор

49

Александр Фельдман

$160 млн

Кто он: Народный депутат, глава «АВЭК Холдинга»

Возраст: 59 лет

Сфера интересов: недвижимость

50

Владимир Крупчак

$151 млн

Кто он: Собственник Киевского картонно-бумажного комбината

Возраст: 61 год

Сфера интересов: бумажная промышленность

51

Роман Лунин

$149 млн

Кто он: Основатель «Ритейл Групп»

Возраст: 54 года

Сфера интересов: ретейл

52

Валерий Маковецкий

$147 млн

Кто он: Совладелец компании «Фокстрот»

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: ретейл, недвижимость

53

Борис Ложкин

$139 млн

Кто он: Экс-владелец медиахолдинга UMH Group, экс-глава Администрации президента, владелец инвесткомпании «Самаан Капитал»

Возраст: 47 лет

Сфера интересов: инвестиции, общественная деятельность

54

Вячеслав Климов

$130 млн

Кто он: Совладелец группы компаний «Новая почта»

Возраст: 42 года

Сфера интересов: логистика

55

Владимир Поперешнюк

$130 млн

Кто он: Совладелец группы компаний «Новая почта»

Возраст: 43 года

Сфера интересов: логистика

56

Фёдор Шпиг

$127 млн

Кто он: Совладелец «Молочного альянса»

Возраст: 63 года

Сфера интересов: пищепром

57

Александр Деркач

$127 млн

Кто он: Совладелец «Молочного альянса»

Возраст: 59 лет

Сфера интересов: пищепром

58

Степан Ивахив

$126 млн

Кто он: Народный депутат, совладелец группы «Континиум»

Возраст: 51 год

Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, недвижимость

59

Сергей Лагур

$126 млн

Кто он: Совладелец группы «Континиум»

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: торговля нефтепродуктами, пищепром, недвижимость

60

Борис Беликов

$125 млн

Кто он: Совладелeц группы компаний Ovostar Union

Возраст: 49 лет

Сфера интересов: пищепром

61

Виталий Вересенко

$125 млн

Кто он: Совладелeц группы компаний Ovostar Union

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: пищепром

62

Евгений Черняк

$124 млн*

Кто он: Основатель холдинга Global Spirits

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: производство алкоголя

63

Максим Микитась

$124 млн

Кто он: Народный депутат Украины

Возраст: 38 лет

Сфера интересов: недвижимость

64

Глеб и Владимир Загории

$123 млн

Кто они: Глеб — совладелец фармкомпании «Дарница» и народный депутат Украины; Владимир — председатель наблюдательного совета «Дарницы»

Возраст: 42 года и 67 лет

Сфера интересов: фармация

65

Сергей Лёвочкин

$122 млн

Кто он: Народный депутат, совладелец телеканала «Интер»

Возраст: 46 лет

Сфера интересов: медиа

66

Владимир Мисик

$121 млн

Кто он: Владелец ТМ «Кулиничи»

Возраст: 54 года

Сфера интересов: пищевая промышленность

67

Сергей Башлаков

$120 млн

Кто он: Совладелец и вице-президент MTI, депутат Киеврады

Возраст: 55 лет

Сфера интересов: ретейл

68

Владимир Цой

$120 млн

Кто он: Совладелец и президент MTI

Возраст: 52 года

Сфера интересов: ретейл

69

Аднан Киван

$120 млн

Кто он: Основатель девелоперской компании KADORR Group

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: недвижимость, медиа

70

Владимир Зубик

$120 млн

Кто он: Народный депутат

Возраст: 61 год

Сфера интересов: строительство

71

Дмитрий Кравченко

$118 млн

Кто он: Глава наблюдательного совета LNZ Group

Возраст: 44 года

Сфера интересов: агросектор

72

Юрий Журавлёв

$118 млн

Кто он: Основатель компании «Агротон»

Возраст: 61 год

Сфера интересов: агросектор

73

Игорь Никонов

$110 млн

Кто он: Почётный президент KAN Development

Возраст: 54 года

Сфера интересов: недвижимость

74

Виктор Пономарчук

$110 млн

Кто он: Владелец компании ViOil

Возраст: 61 год

Сфера интересов: агросектор

75

Всеволод Кожемяко

$108 млн

Кто он: Владелец группы «Агротрейд»

Возраст: 45 лет

Сфера интересов: агросектор

76

Сергей Кролевец

$108 млн

Кто он: Владелец компании «Эридон»

Возраст: 54 года

Сфера интересов: агросектор

77

Игорь Дворецкий

$107 млн

Кто он: Совладелец Индустриалбанка

Возраст: 56 лет

Сфера интересов: финансы

78

Александр Слободян

$103 млн

Кто он: Президент корпорации «Оболонь»

Возраст: 63 года

Сфера интересов: пищевая промышленность

79

Вадим Ермолаев

$101 млн

Кто он: Основатель корпорации «Алеф», совладелец завода «Днепропресс Сталь»

Возраст: 50 лет

Сфера интересов: производство алкоголя, промышленность

80

Станислав Ронис

$99 млн

Кто он: Владелец сети Comfy

Возраст: 54 года

Сфера интересов: ретейл

81

Андрей Иванов

$110 млн

Кто он: Совладелец UDP и Киевской инвестиционной группы

Возраст: 54 года

Сфера интересов: финансы, недвижимость

82

Владимир Школьник

$95 млн

Кто он: Владелец Forum management Group

Возраст: 61 год

Сфера интересов: недвижимость

83

Игорь Воронов

$95 млн

Кто он: Совладелец компании VEK Capital Partners

Возраст: 53 года

Сфера интересов: инвестиции, добыча полезных ископаемых, коллекционирование произведений искусства

84

Виктор Юшковский

$82 млн

Кто он: Владелец сети магазинов «МегаМаркет»

Возраст: 51 год

Сфера интересов: недвижимость, ретейл

85

Пётр Дыминский

$80 млн

Кто он: Совладелец группы «Континиум», президент ФК «Карпаты»

Возраст: 64 года

Сфера интересов: пищепром, футбол, финансы, медиа

86

Борис Музалёв

$72 млн

Кто он: Совладелец сети супермаркетов «Таврия В»

Возраст: 60 лет

Сфера интересов: ретейл, недвижимость

87

Виталий и Владимир Кличко

$71 млн

Кто они: Виталий — мэр Киева, Владимир — профессиональный боксёр. Совладельцы компаний К2, KMG, отеля 11 Mirrors

Возраст: 47 и 43 года соответственно

Сфера интересов: политика, спорт

88

Василий Астион

$70 млн

Кто он: Глава совета директоров и соучредитель Dnipro Agro Group

Возраст: 37 лет

Сфера интересов: агросектор

89

Александр Кузьминский

$69 млн

Кто он: Владелец группы компаний «Глобино»

Возраст: 66 лет

Сфера интересов: пищевая промышленность

90

Гарик Корогодский

$68 млн

Кто он: Совладелец компании «Вита Веритас» (контролирует ТРЦ Dream Town)

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: недвижимость, искусство, благотворительность

91

Александр Меламуд

$68 млн

Кто он: Совладелец компании «Вита Веритас» (контролирует ТРЦ Dream Town)

Возраст: 58 лет

Сфера интересов: недвижимость, искусство

92

Павел Климец

$63 млн

Кто он: Владелиц компании «Олимп»

Возраст: 51 год

Сфера интересов: производство алкоголя

93

Виктор Иванчик

$61 млн

Кто он: Основатель и гендиректор компании «Астарта-Киев»

Возраст: 63 года

Сфера интересов: агросектор

94

Андрей Адамовский

$60 млн

Кто он: Экс-владелец Sky Mall

Возраст: 49 лет

Сфера интересов: недвижимость, связь, агробизнес

95

Тарас Кицмей

$60 млн

Кто он: Совладелец IT-компании SoftServe, президент Ассоциации ІТ Украины

Возраст: 52 года

Сфера интересов: IT

96

Геннадий Бобов

$59 млн

Кто он: Народный депутат, совладелец компаний «Калиновый край» и «Панда»

Возраст: 53 года

Сфера интересов: агросектор

97

$54 млн

Кто он: Совладелец компании «Биосфера»

Возраст: 45 лет

Сфера интересов: FMCG

98

$54 млн

Кто он: Совладелец компании «Биосфера»

Возраст: 49 лет

Сфера интересов: FMCG

99

$50 млн

Кто он: Совладелец компании «БаДМ»

Возраст: 67 лет

Сфера интересов: фармация

100

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