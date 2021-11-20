В этом году мировые цены на газ побили все возможные рекорды и продолжают оставаться на высоком уровне. В то же время Украина, по словам специалистов, не сможет избежать ценового удара.

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Вследствие невыполнения программ по увеличению добычи голубого топлива на своей территории Украина продолжает закрывать около трети своих потребностей путем импорта. Это означает, что она не сможет избежать ценового удара, пишет УНИАН.

Специалисты рассказали Униан, как рекордные цены на газ скажутся на экономике и жизни украинцев. По словам представителей Федерации работодателей Украины, нынешняя ситуация является убийственной для отечественной промышленности, которая вынуждена закупать газ по ценам, которые делают бизнес

убыточным.

ДТЭК Нефтегаз

«Невозможно строить конкурентную экономику, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов», — сказано в официальном заявлении ФРУ. ФРУ

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В Федерации заявили, что более 90% промышленных предприятий страны из-за повышения цен на газ грозит банкротство, а ряд фармацевтических компаний, предприятия стекольной и химической промышленности серьезно рассматривают возможность остановки своих производств.

По словам специалистов, первыми пострадавшими от острого энергетического кризиса стали предприятия химической отрасли. Подтверждением этому стало приостановление профильной работы Одесского припортового завода.

Повышение стоимости минеральных удобрений автоматически отразится на отечественном агропромышленном комплексе, который ежегодно потребляет 2,1-2,2 млн тонн аммиачной селитры и чуть менее 1 млн тонн карбамидно-аммиачной смеси.

Генеральный директор консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов отметил, что рост цен на газ и удобрения значительно повышает риски урожая 2022 года.

Сбор урожая картошки, скриншот: Youtube

Следует помнить, что природный газ также широко используется в производстве тепла и электроэнергии на газовых блоках тепловых электростанций, на металлургических комбинатах, в производстве стекла и керамики.

В то же время Национальный банк Украины в своем прогнозе указал, что отечественная экономика в 2021-2023 годах будет расти, но меньшими темпами, чем ожидалось ранее. Резкое повышение мировых цен на энергоресурсы является одним из важных факторов снижения оптимизма.

«Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации НБУ ухудшил прогноз по росту экономики в 2021 году с 3,8 до 3,1 процента.», — говорится в сообщении. НБУ

Кроме того, специалисты ожидают дальнейшего роста цен на строительные материалы, в себестоимости которых цена голубого топлива имеет существенный вес. Соответственно неизбежно вырастет цена жилья.

К этому добавляется повышение тарифов на доставку газа, а по завершению зимы – пересмотр стоимости тепла и горячей воды. Вполне реальным может быть и подорожание проезда в пассажирском транспорте.

Общественный транспорт, кадр из видео

Напомним, в Киеве цены на проезд в транспорте подскочат до 20 грн: у Кличко раскрыли детали. Киевлянам рассказали, сколько придется платить и кто сможет сэкономить. Об этом говорится в публикации Киевской городской государственной администрации

Как сообщал портал «Знай.uа», как оформить Карточку киевлянина для экономного проезда в транспорте: 12 гривен вместо 20. Повышение тарифов в столице запланировано с 1 января — за разовую поездку пассажиры будут платить 20 гривен

Также «Знай.uа» писал, Елена Зеленская заговорила о жестокости дома и изнурительной женской работе: «Жаловаться стыдно». Первая леди Елена Зеленская обратила внимание на изнурительные будни и заговорила о домашней жестокости

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