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Более низкая температурная фаза Солнца может немного охладить планету, но этого недостаточно, чтобы остановить глобальное потепление

Когда мировые лидеры встретились на саммите COP26 в Глазго, чтобы обсудить, как бороться с изменением климата, в социальных сетях начали распространяться посты, отрицающие глобальное потепление и распространяющие другие сомнительные утверждения о климате. Би-би-си проверила правдивость этих высказываний.

Утверждение: Солнце остынет и остановит глобальное потепление

Люди давно — и ошибочно — утверждали, что изменение температуры в прошлых веках — это всего лишь часть естественного цикла Земли, а не результат человеческого поведения.

В последнее время появилась новая версия этого утверждения.

В тысячах постов в социальных сетях утверждается, что Большой солнечный минимум (период низкой солнечной активности в 11-летнем цикле Солнца) приведет к естественному падению температуры без каких-либо усилий со стороны человека.

Большой солнечный минимум — это действительно реальное явление, когда Солнце выделяет меньше энергии в рамках своего естественного цикла.

Исследования показывают, что Солнце может пройти через более низкую температурную фазу уже где-то в этом столетии. Но в лучшем случае это приведет к временному охлаждению планеты на 0,1-0,2°C.

Этого не достаточно, чтобы компенсировать деятельность человека, которая уже нагрела планету примерно на 1,2°C за последние 200 лет и будет продолжать нагревать, возможно, приведя к потеплению на 2,4 °C к концу века.

Ученые знают, что недавнее повышение температуры не было вызвано изменениями в естественном цикле Солнца, потому что ближайший к Земле слой атмосферы нагревается, в то время как слой атмосферы, ближайший к Солнцу — стратосфера — охлаждается.

Тепло, которое обычно выделяется в стратосферу, улавливается парниковыми газами, такими как углекислый газ.

Если бы изменения температуры на Земле были вызваны только Солнцем, мы бы видели, что вся атмосфера нагревалась (или охлаждалась) одновременно.

Утверждение: глобальное потепление — это хорошо

Посты, циркулирующие в интернете, гласят, что глобальное потепление сделает части Земли более пригодными для жизни, и что холод убивает больше людей, чем жара.

В этих постах часто приводятся аргументы, которые подтверждают такую точку зрения, но при этом игнорируются факты, которые ей противоречат.

Действительно, в некоторых экстремально холодных частях света на какое-то время станет легче жить. Но в этих же местах потепление может привести к сильным дождям, что повлияет на условия жизни и возможность выращивать урожай.

В то же время другие части мира станут непригодными для проживания в результате повышения температуры и уровня моря. Это может случиться, например, с Мальдивами, которые находятся в самом низком по уровню моря регионе мира.

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Правда и в том, что люди будут меньше умирать от низких температур. Так, согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, в период с 2000 по 2019 год в мире от холода действительно умерло больше людей, чем от жары.

Однако ожидается, что рост числа смертей, связанных с жарой, сведет на нет все спасенные жизни.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата заявляет, что в целом связанные с климатом риски для здоровья, согласно прогнозам, возрастут при глобальном потеплении на 1,5°C.

Небольшие же преимущества от меньшего количества холодных дней будут перевешены рисками более частых периодов сильной жары.

Утверждение: борьба с изменением климата сделает людей беднее

Те, кто выступает против борьбы с изменением климата, часто заявляют, что ископаемое топливо играет важную роль в обеспечении экономического роста.

Таким образом, ограничение его использования неизбежно остановит этот рост и приведет к увеличению стоимости жизни, что нанесет ущерб беднейшим слоям населения.

Но это неполная картина.

Ископаемое топливо использовалось на заводах и транспорте, позволяя людям на протяжении прошлого века создавать вещи в таких масштабах и с такой скоростью, которые ранее были невозможны. Это же позволило людям производить, продавать и покупать больше вещей и становиться богаче.

Отказ от угля не означает возвращение во времена запряженных волами повозок и машин с ручным приводом — теперь у нас есть другие технологии, которые позволяют выполнять аналогичную работу.

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Если не бороться с изменением климата, то больнее всего он ударит по коренным народам и беднейшим слоям населения

Во многих местах возобновляемая электроэнергия — например, энергия ветра или солнца — сейчас стоит дешевле, чем электроэнергия, получаемая от угля, нефти или газа.

Исследования показывают, что если не принять меры, к 2050 году мировая экономика может сократиться на 18% из-за ущерба, нанесенного стихийными бедствиями и экстремальными температурами.

И этот ущерб сильнее всех на себе почувствуют как раз те самые беднейшие слои населения.

Утверждение: возобновляемые источники энергии ненадежны

Вводящие в заблуждение сообщения о сбоях в использовании возобновляемых источников энергии начали широко распространяться в начале этого года, когда массовый сбой в электросетях оставил миллионы жителей Техаса без тепла и света.

В статьях, которые были опубликованы рядом консервативных СМИ в США, в блэкауте обвинили якобы ненадежные ветряные турбины.

«Отключение электроэнергии — это прежде всего результат плохого управления производством и распределением электроэнергии», — отвечает на это Джон Глуяс, исполнительный директор энергетического института Дарема.

Он называет утверждение о том, что возобновляемые источники энергии вызывают отключение электроэнергии, бессмысленным. «Венесуэла отапливает и освещает дома за счет нефти, но блэкауты там бывают очень часто», — говорит он.

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Ветряные турбины действительно убивают птиц, но добывающая промышленность убивает их и животных в еще большем количестве

По словам Дженни Кинг из аналитического центра ISD Global, дискредитация возобновляемых источников энергии является ключевым направлением атаки для тех, кто стремится сохранить зависимость мира от нефти и газа и субсидий на них.

Критики схем использования возобновляемых источников энергии также заявляют, что эта технология убивает птиц и летучих мышей, игнорируя исследования, согласно которым предприятия, работающие на ископаемом топливе, убивают во много раз больше животных.

Несомненно, некоторые дикие животные, в том числе птицы, погибают от ветряных турбин.

Но, согласно Исследовательскому институту изменения климата и окружающей среды Лондонской школы экономики, польза для дикой природы от смягчения последствий изменения климата перевешивает риски — при условии, что при планировании новых подходов к получению энергии будут учтены меры безопасности, включающие бережное отношение к окружающей среде.

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