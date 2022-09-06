Реальный ВВП Украины упадет на 31% в 2022 году и восстановится на 8% в 2023 году, если к концу 2022 года половина нынешних основных негативных факторов решится, а к концу 2023 года они сойдут насмарку. Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital, передает Интерфакс-Украина.

“Ключевыми факторами, важными для оценок ВВП, являются: доступ бизнеса к морским портам (и/или наличие альтернативных маршрутов); движение линии фронта; количество и последствия ракетных ударов по Украине, продолжительность воздушных тревог; количество беженцев и вернувшихся”, — перечислены основные факторы в отчете.

Concorde Capital уточнил, что в случае беженцев базовый прогноз предполагает возвращение в 2023 году половины из них.

Согласно документу объем экспорта товаров и услуг Украины сравним с 41% ВВП, почти половина этого экспорта шла через морские порты, что предусматривает немедленный эффект блокады примерно 20% ВВП. “Впоследствии этот эффект частично исчезнет по мере открытия новых маршрутов и ослабления или снятия блокады. Если блокада не будет снята в ближайшие 6-12 месяцев, долгосрочные последствия для некоторых предприятий будут разрушительными”, — отмечают аналитики.

Относительно воздушных тревог они указывают, что в среднем регионе их продолжительность составляла 15,5 суток с 25 февраля по 17 августа, или 9% времени. Упущенное время в бомбоубежищах также может сократить ВВП на 1-2%, говорится в обзоре.

“Экономика Украины сильно пострадала от войны, к настоящему времени была потеряна часть территории, которая генерировала около 9% ВВП страны в 2021 году. Атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли ущерб, сравнимый примерно с 50% ВВП страны, угроза личной безопасности заставила около трети граждан покинуть свои дома, в том числе 15% вынуждены были временно покинуть страну”, — констатировала компания текущую ситуацию.

По ее оценкам, инфляция в этом году составит 33-36%.

Говоря о бюджете, Concorde Capital прогнозирует его расходы во втором полугодии 2022 года в 1,62 трлн. грн., из которых за счет собственных ресурсов удастся покрыть всего 30%, поэтому потребности в финансировании будут составлять $5 млрд ежемесячно.

Что касается торгового баланса, который стал глубоко отрицательным в апреле-июне, в компании ожидают в ближайшие месяцы некоторые улучшения, поскольку экспорт зерна растет вместе с морскими конвоями, а импорт топлива будет сокращаться, поскольку рынок сбалансирован.

“Но пока особых улучшений ждать не приходится”, — констатирует инвесткомпания.

Ранее сообщалось, что Нацбанк спрогнозировал падение ВВП Украины во втором полугодии на 37,5%.