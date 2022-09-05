Несмотря на первоначальную позитивную реакцию трейдеров на данные по рынку труда США, американские индексы завершили прошлую неделю в красной зоне: индекс S&P 500 потерял 1,07%, NASDAQ 100 упал на 1,31%, индекс Dow Jones Industrial Average — на 1,07%. Какие акции показали самое глубокое падение, а какие смогли взлететь, «Минфину» рассказал Олег Лысенко, инвестиционный аналитик «Фридом Финанс Украина».

Еврокомиссия предоставит Украине 500 миллионов евро бюджетной поддержки

Европейская комиссия подписывает с Украиной новую программу бюджетной поддержки на сумму 500 млн евро. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

НБУ изменил правила торговли валютой

Национальный банк внес новые изменения в ограничения, которые действуют с 24 февраля 2022 года. Они утверждены постановлением НБУ № 197, которое вступает в силу с завтрашнего дня, 6 сентября.

Цены на газ в ЕС выросли на 30% после остановки «Северного потока»

После полной остановки поставок газа «Северным потоком» биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в понедельник, 5 сентября, превысили 2800 долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости голубого топлива составил более чем 30%.

Как изменятся цены на автогаз после повышения акцизов

Правительство предлагает вернуть акцизы на топливо. При этом, если для бензина и дизеля акциз будет ниже, чем до войны, то на сжиженный газ — выше. Справедливо ли это решение и как оно повлияет на цены, размышлял директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

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