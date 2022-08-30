Новости

Экономические и политические санкции, введенные странами Запада против России, уже не первый месяц бьют по их инициаторам. Особенно тяжело приходится тем государствам, где прозападные режимы вынуждены присоединяться к любому решению «старших патронов». Среди них сегодня оказалась и Молдова, которую президент Майя Санду поставила на грань «экономического коллапса», сooбщает инфoрмагентствo bloknot.ru.

Очевидно, что когда мировая экономика выстроена в виде сложной цепочки взаимозависимых связей множества государств, взаиморасчетов и производственных коопераций, то разрывать такую структуру опасно для всех участников мирового экономического процесса. Но для политических элит западных стран такой аксиомы, очевидно, не существует. И отмена России — одного из ключевых центров в мировой экономической цепочке – должна была повредить, по их замыслу, только россиянам, но не жителям западных стран.

Санкции, введенные против РФ, непростой ношей легли вовсе не на россиян, а на граждан государств-санкционеров. Перебои с водой, ограничения энергоснабжения, возникший дефицит на целый ряд товаров, в том числе на хлебобулочные изделия, муку, подсолнечное масло, подорожание бензина – это лишь небольшие приметы времени для современных жителей Евросоюза и США.

Но тяжелее всего приходится небольшим странам, которые поневоле вынуждены следовать в направлении бездумной политики Евросоюза и США, присоединяясь к санкционным мерам. В их числе оказалась и Молдова. Санкции Запада против России ударили по населению страны, которое фактически оказалось на грани продовольственного, топливного и энергетического «апокалипсиса».

Уровень инфляции в Кишиневе достиг критических значений, а внешний долг вырос до исторического максимума. По словам западных экспертов из «Евробарометра», с начала 2022 года Молдова стала одним из лидеров среди европейских стран по темпам инфляции — уже к концу апреля этот показатель превысил 27%, а по некоторым товарам первой необходимости и достиг 30%. В стране растут протестные настроения, люди начинают выходить на улицы.

Кроме того, сейчас Кишинев испытывает огромные проблемы с бензином и соляркой: цены на горючее стремительно растут, но Молдова продолжает поставлять нефтепродукты соседней Украине для нужд киевских боевиков. Стратегические запасы топлива, находящиеся в Молдове в качестве резерва, Санду также пообещала передать Украине, оставив жителей, по сути, наедине с энергетическим кризисом.

Но главное же заключается в том, что бездумное следование в фарватере санкционной политики Запада приводит аграрную – по своей структуре – Молдову на грань катастрофы. Отсутствие топлива ставит под сомнение осенние полевые работы.

Фото: pixabay.com

Источник