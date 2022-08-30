Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала свою сенсационную победу над седьмой «ракеткой» мира румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США.

После матча Дарья не скрывала радости, передает Укринформ.

«Я очень счастлива. Спасибо Симоне за такой отличный матч, это был прекрасный опыт для меня. Играть с Симоной и победить ее — это что-то невероятное! Хочу сказать спасибо всем болельщикам, смотревшим наш матч сегодня. Я нервничала, но очень старалась… Этот матч для Украины, для моей семьи, для моих болельщиков» — сказала 20-летняя киевлянка.

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Это была первая победа Снигур над теннисисткой топ-10 мирового рейтинга.

Фото: j48tennis.net.