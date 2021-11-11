Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев в четверг, 11 ноября, в беседе с «Известиями» оценил заявление новоизбранного премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что политика страны в отношении России и Китая будет твердой.

По его словам, во многом риторика Кисиды исходит из опыта бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Эксперт отметил, что почти 10 лет глава японского кабмина контактировал с Россией, согласовывая стратегические сделки по участию японских компаний в нефтегазовом проекте «Сахалин–2», а также план по инвестициям.

«По сути, ничего из этого Япония не получила — никаких уступок по Курилам, никакого мирного договора, то есть никакого практического выхлопа для Токио не было. Это только вызывало удивление у американских союзников и вело к шероховатостям в отношениях Японии с главной для Токио страной. Сближение России и Китая идет семимильными шагами. В этих условиях какой смысл вкладываться в отношения с Россией, из которых ничего не получается?» — подчеркнул Габуев.

Для России это не принесет никаких драматичных последствий, сказал он. Взаимоприемлемого разрешения курильского вопроса пока не просматривается, с чем Россия также готова нормально существовать.

При этом эксперт предположил, что нынешний политический климат никак не скажется и на экономическом сотрудничестве стран и японских инвестициях в Россию, которые всегда зависели не от политики, а от инвестклимата и наличия хороших проектов.

«Напомню, что в нулевые при Дзюнъитиро Коидзуми (был премьером Японии в 2001–2006 годах. — Ред.), который был настроен довольно жестко в отношении Курил, произошли самые крупные японские инвестиции в Россию: «Сахалин–2», строительство завода «Тойота» в России и так далее. Связано это с тем, что японские инвестиции в России — это не политическая история, это в основном вопрос бизнеса», — заключил эксперт.

О твердой политике в отношении России и Китая японский премьер заявил накануне. При этом он пообещал «укреплять отношения с партнерами, разделяющими точку зрения Японии».

11 ноября новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о намерении продолжать вести переговоры с Москвой по вопросам мирного договора на основе имеющихся договоренностей. Также он указал на необходимость развития отношений с РФ в широком спектре областей, включая политику, экономику и культуру.

Президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что Россия будет стремиться заключить мирный договор с Японией, несмотря на смену политических фигур в стране 21 октября. Он отмечал, что обе страны стремятся к окончательному урегулированию отношений.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.