Эта фотография, сделанная 7 декабря 2018 года, показывает строительство крупных кораблей для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) на судоверфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering на острове Геодже, Южная Корея. [AP Photo/Ahn Young-joon]

По мере того как мир все больше страдает от войн, когда постоянно появляются и расширяются линии фронта — результат стремления американского империализма сохранить свой статус глобального гегемона, — в экономике заметны явные признаки надвигающегося экономического спада.

Поскольку капиталистические правительства во всем мире увеличивают свои расходы на вооружение, постольку они усиливают атаки на рабочий класс, чтобы заплатить за это.

Ухудшение перспектив мировой экономики стало ясным на прошлой неделе из данных за вторую половину 2023 года: Великобритания и Япония вошли в рецессию, что означает два квартала отрицательного роста подряд.

Тенденция к рецессии была подчеркнута решением Европейской комиссии понизить свой прогноз экономического роста Европейского союза в 2024 году. В 2023 году 11 из 27 стран ЕС уже страдали от рецессии, а наиболее значительным было сокращение экономики Германии — на 0,3 процента за год.

Снижение темпов японской экономики — падение производства на 0,3 процента в последнем квартале после сокращения на 3,3 процента в третьем — стало своего рода шоком, поскольку «консенсусный прогноз» экономистов, напротив, предполагал рост на 1,1 процента.

Данные по Великобритании показали, что экономика сократилась на 0,3 процента в последнем квартале после сокращения на 0,1 процента в третьем. Но за этим относительно умеренным, по крайней мере на данном этапе, сокращением скрывается отрицательная тенденция.

Учитывая рост населения Великобритании, объем производства на душу населения, измеряемый поквартально, перестал расти в начале 2022 года и сократился на 0,7 процента в 2023 году. Исключая из анализа последствия COVID в 2020 году, в Великобритании произошло первое сокращение производства на душу населения со времен глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Объем производства на душу населения по-прежнему на 1,5 процента ниже уровня, зафиксированного до пандемии в последнем квартале 2019 года.

На более широком отрезке времени, после финансового кризиса 2008 года, мировой экономический рост в значительной степени поддерживался за счет роста китайской экономики. Но этой опоры больше нет.

В 2023 году в Китае был зафиксирован рост ВВП на 5,2 процента — самый низкий уровень за три десятилетия. Пекин вскоре объявит новый целевой показатель, и он вряд ли будет выше. В среде экономистов есть серьезные сомнения относительно возможности Пекина достичь даже 5 процентов.

Китайская экономика сталкивается с рядом проблем, включая появление порочной спирали дефляции, поскольку цены падают самыми быстрыми темпами за последние 15 лет. Фондовый рынок продолжает падать, несмотря на усилия регулирующих органов поддержать биржи. Все большее число международных инвесторов приходит к выводу, что страна «не подлежит инвестированию».

Кризис в сфере недвижимости уже привел к банкротству двух крупнейших девелоперских компаний, и трудности продолжаются. В годы, последовавшие за 2008 годом, на долю строительства и развития недвижимости приходилось около 25 процентов китайской экономики. В то же время правительство крайне неохотно предоставляет какие-то стимулы, опасаясь, что они только усугубят и без того значительные долговые проблемы.

Но усилия КНР по разработке другой программы роста, основанной на развитии высоких технологий, натолкнулись на запреты и ограничения, введенные США, то есть мер постоянно расширяющейся экономической войны против Китая, которого Вашингтон считает своим главным экономическим конкурентом.

Единственным относительным исключением из ухудшающихся перспектив мировой экономики по-видимому являются Соединенные Штаты. Американские темпы роста превысили 3 процента в последнем квартале 2023 года. Но более тщательное изучение США показывает, что и здесь действуют те же основные тенденции, хотя их непосредственное проявление несколько отличается.

Одним из ключевых аспектов экономического роста США является то, что он напрямую питается смертями и разрушениями, которые создают расширяющиеся американские военные действия. Как отмечается в недавней статье в Wall Street Journal, сторонники увеличения военных расходов на войну в Украине настаивают на том, что это «хорошо для экономики».

Вот что говорит Лаэль Брейнард, директор Национального экономического совета Белого дома, в недавнем интервью в поддержку нового военного пакета администрации Байдена: «Это одна из вещей, которую неправильно понимают… насколько важно это финансирование для занятости и производства по всей стране».

Согласно данным, собранным Федеральной резервной системой, производство в оборонном и космическом секторах США увеличилось на 17,5 процента с начала войны на Украине. Госдепартамент сообщил, что за год до сентября прошлого года США заключили крупные сделки с оружием на сумму более 80 миллиардов долларов, из которых около 50 миллиардов долларов было заключено с Европой, что более чем в пять раз превышает историческую норму.

Были и другие «достижения». Сокращение поставок российского газа в Европу в результате войны на Украине и эскалации цен обернулось для США такой выгодой, что в прошлом году они стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, а к 2030 году экспорт СПГ должен удвоиться.

Экономика США, однако, не застрахована от развивающихся рецессионных тенденций. По мере усиления глобальной борьбы за рынки и прибыли, крупнейшие американские фирмы в автомобильной и других отраслях сокращают рабочие места. Технологические компании, согласно отчету Financial Times, в этом году, сократили 34 000 рабочих мест в рамках перехода к использованию искусственного интеллекта.

Но над всем этим нависла вездесущая угроза очередного финансового кризиса. Повышение процентных ставок, инициированное ФРС для подавления требований работников о заработной плате, угрожает разрушить финансовый карточный домик, построенный на предыдущем режиме низких процентных ставок.

В своем недавнем комментарии министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил с угрозой в адрес рабочего класса во всем мире. «Дивиденды мира» прошлого, по его словам, использовались для расширения государства всеобщего благосостояния. Теперь необходимо изменить направление.

В других недавних выступлениях, также имеющих международные последствия, министр сказал, что экономика Германии находится не в лучшей форме, потому что ее «структурный дефицит» покрывался низкими процентными ставками, спросом со стороны мирового рынка и более низкими затратами на энергоносители, а теперь она должна сосредоточиться на «структурных проблемах».

Каждое крупное капиталистическое правительство сталкивается со «структурными проблемами» в той или иной форме. Стремясь увеличить военные расходы, они делают это в условиях рекордного государственного долга на фоне замедления роста мировой экономики. Все это требует усиления нападок на рабочий класс.

Политические последствия очевидны. Существует неразрывная связь между борьбой против войны и защитой рабочих мест, заработной платы и уровня жизни.

В конечном счете, империалистическая война — это не политический «выбор», который можно каким-то образом изменить, если только снизу окажут достаточное давление. Война коренится в объективных противоречиях самой капиталистической системы прибыли, так же как экономический спад, безработица, инфляция и финансовые кризисы.

Следовательно, единственная жизнеспособная и реалистичная перспектива разрешения углубляющегося кризиса — это та, которая направлена на устранение его источника. Такова программа международной социалистической революции по свержению капитализма, за которую борются Международный Комитет Четвертого Интернационала и его секции.

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