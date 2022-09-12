Нефть начала новую неделю консолидацией цен после сильного роста в пятницу. Поскольку никаких ярких отраслевых новостей не появилось, инвесторы сейчас оценивают подробности амбициозного плана США по ограничению цен на российскую нефть.

К 11:40 МСК ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $93,1/барр, прибавляя 0,3%. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $86,9/барр, поднимаясь на 0,1%.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent по итогам торгов в пятницу взлетели в цене на 4,14%, закрыв сессию на $92,84/барр. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI в тот день прибавили 3,9% завершив неделю на отметке $86,8/барр. Спред между ближайшими контрактами на нефть Brent и WTI сохраняется сейчас около $6. Однако по итогам всей прошедшей недели нефть марки Brent зафиксировала снижение на 0,65% после падения на 6% неделей ранее. Как видим темпы снижения цен на нефть резко затормозились на прошедшей неделе. Поэтому велика вероятность того, что эту неделю «черное золото» закроет в зеленой зоне.

Сырьевые рынки в последние месяцы торгуются довольно слабо, поскольку мировая экономика

демонстрирует признаки замедления, в Европе ожидается рецессия, а Китай сохраняет свою стратегию контроля над Covid-19 путем сдерживания активности населения. В этом году спрос на нефть в КНР может сократиться впервые за два десятилетия, посколькуПекина по борьбе с коронавирусом заставляет людей оставаться дома даже во время праздников.

Тут надо понимать, что локдауны в Китае скоро закончатся, при этом поставки нефти на рынок из стратегических резервов США тоже скоро подойдут к концу, а Россия угрожает сократить потоки нефти в любую страну, которая поддерживает ограничение цен на ее нефть. Все это говорит о том, что после фазы снижения стоимости нефти надо готовится к новой мощной волне роста цен. Возможно мы увидим ее уже в декабре.

На этой неделе внимание инвесторов будет обращено на данные по инфляции в США. Они могут скорректировать ожидания в отношении действий ФРС на ближайшем заседании 21 сентября. На данный момент участники рынка закладывают вероятность 88%, что ФедРезерв опять поднимет ставку на 75 б.п. Степень ужесточения денежно-кредитной политики опосредовано будет влиять на стоимость энергоносителей.

В конце прошлой недели Министерство финансов США опубликовало примерные рекомендации по соблюдению предлагаемого ограничения на российскую нефть. Если покупатели российской нефти, будут сознательно уклоняться от ограничений, которые ввели США и их партнеры, они столкнутся с последствиями – так заявил замминистра финансов США У. Адейемо. Политика установления ценового лимита опирается на предположение о том, что она сможет достичь своих поставленных задач, даже если некоторые покупатели не станут формально присоединяться к ней.

В случае несоблюдения потолка цен путем фальсификации документов или сокрытия истинного происхождения или цены нефти, виновные столкнутся с последствиями, предусмотренными национальным законодательством США. В частности, за нарушения санкционного режима предусмотрены денежные штрафы. Штрафы распространятся и на транспортные компании, перевозящие нефть по неподтвержденным контрактам. По факту отслеживать нарушения санкций будет непросто.

Почти наверняка появятся какие-то контрабандные и полуконтрабандные схемы поставок нефти. Например, в Индонезии уже развита технология смешения разных сортов нефти, поэтому, объемы экспорта из этого региона сейчас рекордно высокие. Президент Индонезии Джоко Видодо рассматривает возможность покупки российской нефти вместе с Индией и Китаем. Обычно контрабанда — это несистемная вещь, которая процветает только тогда, когда она слабо влияет на общую ситуацию на рынке. Необычно большие объемы могут привлечь внимание и подвергнуть Индонезию санкциям США.

В пятницу на прошлой неделе компания Baker Hughes представила данные по буровой активности в США. На прошедшей неделей число активных буровых установок упало до 591 ед. (минимальный уровень с начала июля) против уровня 596 ед. на предыдущей неделе. За последние две недели число буровых на 14 ед. Сейчас на дворе середина сентября, а значит наступил сезон повышенной активности ураганов в районе Мексиканского залива. Разгул стихии может привести к временному закрытию до 20% всей нефтедобычи в США.

Нефть Brent

В середине прошлой недели нефть марки Brent вернулась к нижней границе летней консолидации ($92,0/барр). хотя в минимуме, котировки опускались до следующего рубежа поддержки — $88/барр. Вполне ожидаемо, что после такого выхода вниз спекулянты быстро вернули цены на ретест снизу ранее пробитого уровня. Это хорошо видно на дневном графике. Но, по всей видимости нефть сможет пойти еще немного выше и «быки» постараются вернуть ее в район $100/барр.

Золото

После снижения в течение трех предыдущих недель, по итогам прошедшей недели цена на золото показала динамику близкую к нейтральной (+0,29%). На прошедшей неделе индекс доллара стал активно терять позиции. Доходность по гособлигациям США также остановилась в росте. Эти факторы удерживает цены на золото от дальнейшего падения.

На недельном графике видно, что уровень $1700/унц показал себя как хорошая поддержка. Но при этом котировки золота пока не могут преодолеть ближайший уровень сопротивления на $1740/унц. Если этот рубеж будет пробит, то следующей целью может стать подъем в район $1775/унц. Но по всей видимости быстрого роста цен на золото мы пока не увидим, поскольку инвесторы будут соблюдать осторожность по мере приближения очередного заседания ФРС (21 сентября). Если ФедРезерв поднимет ставку лишь на 0,5%, то ослабление доллара может хорошо толкнуть наверх ценник на золото.

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