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Запрещенная торговля искусственными цветами в Днепре (Фото:dniprorada.gov.ua)

В Днепре проходят рейды по местам, где продают ритуальную атрибутику, изготовленную из пластика. Разрешения на такую торговлю в городе не выдаются. Очередной рейд, 28 апреля, провели в составе представителей департаментов торговли и рекламы, экологической политики городского совета, а также коммунального предприятия «Днепровские активы».

О результатах рейда рассказали в пресс-центре Днепровского горсовета.

«Уличная торговля на территории города происходит исключительно на основании заключенного договора с КП „Днепровские активы“. В то же время это предприятие не заключает договора именно на торговлю поминальной атрибутикой из пластика, в том числе искусственными цветами, венками и т. д. Сегодня во время проверки дежурной точки обнаружили три факта такой незаконной торговли. Нарушителям вручено приглашение на составление админпротокола по ст. 152 Административного кодекса Украины. Штрафные санкции за такое нарушение — от 340 до 1700 грн. Такие сезонные рейды проводим сейчас каждый день в разных районах города. Главная цель — раз напомнить горожанам, что такая пластиковая продукция вредит экологии», — отметил заместитель директора департамента торговли и рекламы городского совета Александр Малышко.

По словам начальника управления окружающей среды департамента экологической политики городского совета Ярослава Крысько, искусственные поминальные украшения изрядно вредят природе: «Такие пластиковые изделия негативно влияют как на воздух, так и на почвы, подземные воды. Очень быстро искусственные цветы, венки становятся хламом и превращаются в мусор. Каждый год коммунальные службы вывозят около 100 тонн такого мусора. На свалках оно разлагается от 100 до 500 лет. Такой сомнительный товар, как правило, не имеет сертификатов качества. Поэтому давайте не загрязнять нашу природу, а как поминальную атрибутику использовать живые цветы или в горшках».

Со своей стороны главный специалист КП «Днепровские активы» Эдуард Енакаев напомнил: «Уличная торговля сезонными товарами законным образом происходит только на основании заключенного договора с предприятием».