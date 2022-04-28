Холдинг «ВКонтакте» покупает проекты «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», говорится в сообщении группы компаний VK. Стоимость сделки пока не разглашается.

Соглашение о покупке уже подписано. Теперь сделку нужно согласовать у регуляторов, в том числе в Федеральной антимонопольной службе.

Фондовый рынок на эту новость пока никак не отреагировал.

В середине марта впервые появилась информация о том, что «Яндекс» решил продать свои медийные проекты и сосредоточиться на поисковых и городских сервисах («Карты», «Еда», «Такси»). Источники называли возможным покупателем именно VK, однако в обеих компаниях комментировать грядущую сделку отказались.

После введения санкций «Яндекс» начал испытывать ряд трудностей, в том числе и кадровых. В результате компания объявила о том, что останавливает все свои инвестиции в новые проекты. Поддержкой (судя по всему, минимальной) будут пользоваться только наиболее востребованные продукты — поисковые технологии, транспортные сервисы, электронная коммерция, стриминговые сервисы, облачные технологии, образовательные инициативы.