Американский офицер объяснил, почему в Кремле так обнаглели и стали еще агрессивнее себя вести
Гарри Табах предрек России конец. Коллаж «Сегодня»
Если Москва начнет полномасштабную войну против Украины, то России придет конец – оккупанты потерпят поражение. Об этом сказал в эфире телеканала Украина 24 военный аналитик, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
России ничего не светит в Украине
Он объяснил, что война не начинается с каких-то заявлений, что вот-вот кто-то должен напасть и привел в пример, как Россия неожиданно и без предупреждений вторглась в Крым в 2014 годув, а потом и на Донбасс..
«Это все случилось в течение нескольких дней… Из моих наблюдений – зачем Путину война с Украиной на сегодняшний день? Он добился всего чего хотел. Пойти в лобовую атаку с Украиной… Сейчас уже не 2014 год, армия не та, генералы не те. Он умоется кровью, это будет конец России. Зачем?» – сказал Табах.
Почему так обнаглел Путин?
Американский офицер отметил, что президент РФ Владимир Путин особенно осмелел в начале 2021 года, когда нефть выросла в цене. Причем он смог прижать Запад даже без угроз ядерным оружием или войны – в Кремле считают власти в США и Европе слабыми. Но чтобы остудить пыл Путина и остановить его агрессию нужно просто обрушить цены на нефть.
«Это единственный кислород, который поступает в Россию. Так было при предыдущей американской администрации. Сейчас выросли цены на нефть, он видит, что власть в Америке и везде беззубая и импотентная», – резюмировал он.
Противостояние РФ и Запада из-за Украины
- В декабре напряженность между Москвой и Западом вышла на новый уровень, причем глобальный. Началось все со стягивания войск к границам Украины, а вылилось в ультиматум Москвы к НАТО и США. РФ потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения «явно агрессивной линии западных коллег» Москва будет принимать «адекватные ответные военно-технические меры».
- Украинские эксперты считают, что на самом деле ультиматум Путина – это не более, чем «понты». На самом деле в Кремле отлично понимают, что их условия никто не примет, поэтому смысл этого всего в другом.
- Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош считает, что у России почти нет шансов захватить Киев, хотя до него со стороны Черниговской области рукой подать.