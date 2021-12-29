Американский офицер объяснил, почему в Кремле так обнаглели и стали еще агрессивнее себя вести

Гарри Табах предрек России конец. Коллаж «Сегодня»

Если Москва начнет полномасштабную войну против Украины, то России придет конец – оккупанты потерпят поражение. Об этом сказал в эфире телеканала Украина 24 военный аналитик, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

России ничего не светит в Украине

Он объяснил, что война не начинается с каких-то заявлений, что вот-вот кто-то должен напасть и привел в пример, как Россия неожиданно и без предупреждений вторглась в Крым в 2014 годув, а потом и на Донбасс..

«Это все случилось в течение нескольких дней… Из моих наблюдений – зачем Путину война с Украиной на сегодняшний день? Он добился всего чего хотел. Пойти в лобовую атаку с Украиной… Сейчас уже не 2014 год, армия не та, генералы не те. Он умоется кровью, это будет конец России. Зачем?» – сказал Табах.

Почему так обнаглел Путин?

Американский офицер отметил, что президент РФ Владимир Путин особенно осмелел в начале 2021 года, когда нефть выросла в цене. Причем он смог прижать Запад даже без угроз ядерным оружием или войны – в Кремле считают власти в США и Европе слабыми. Но чтобы остудить пыл Путина и остановить его агрессию нужно просто обрушить цены на нефть.

«Это единственный кислород, который поступает в Россию. Так было при предыдущей американской администрации. Сейчас выросли цены на нефть, он видит, что власть в Америке и везде беззубая и импотентная», – резюмировал он.

Противостояние РФ и Запада из-за Украины