Уже год, как в Украине легализовали ранее запрещенный игорный бизнес, в частиности, казино. В итоге 2021 стал годом открытий новых игорных заведений, работающих по новым правилам, а индустрия понемногу стала возрождаться и расцветать.

По словам Майкла Боттчера, человека-легенды в мире гемблинга, основателя международной сети Storm International, владеющей сетью казино Shangri La, азартные игры – это один из самых регулируемых видов бизнеса

в мире и форма развлечения для тех, кто любит азартные игры.

Сейчас стоимость одного зала — свыше $1 млн. К этому добавляется уплата лицензионных сборов, налогов, закупку оборудования, зарплаты сотрудников, ремонты. Потому нелегальные азартные бизнесы пока не исчезли окончательно

Как и раньше, они продолжают искать своего игрока, не придерживаясь при этом мер, которые позволяют защитить потребителя от дополнительных рисков, с которыми связано увлечение азартом.

LIGA.net в партнерстве с онлайн-казино Slots City рассказывает, что сегодня требуют от игорного бизнеса

Чек-лист: определяем легальное казино в десять шагов

с точки зрения регуляций и как отличить подпольные заведения от легальных, а главное – зачем это делать потребителю.

По словам эксперта рынка азартных игр Никиты Бондарева, главный критерий добросовестного и ответственного заведения – наличие лицензии. Но есть еще ряд характеристик, которые позволят отличить нормальное заведение от подпольного, функционирующего за счет «крышевания».

Во-первых, в легальные казино не попадет кто угодно.

В онлайн казино со временем будет возможно пройти верификацию через портал Дія с использованием цифровых документов. На сегодня такую возможность реализовали пока только онлайн-казино SlotsCity. В наземных залах пользователям нужно пройти обязательную регистрацию с указанием паспортных данных.

Кроме того, введен возрастной ценз – играть как онлайн, так и офлайн, могут только здоровые люди, которым исполнился 21 год. Все, кто может быть допущен к игре, будут внесены в специальные реесстр после регистрации. «К участию в азартной игре не допускаются ограниченно дееспособные и недееспособные лица, а также лица, внесенные в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх», — сказано в законе.

Онлайн-система мониторинга проверяет, нет ли пользователя в «черном» списке людей, страдающих игорной зависимостью, и разрешает ли ему закон играть в принципе.

«Наш бизнес просто не заинтересован в проблемных игроках. Мы стремимся предоставлять услуги гостям, которые воспринимают игру как развлечение и тратят на нее исключительно лишние деньги. Если у людей есть проблемы с азартными играми — мы, скорее, поможем их решить раньше, чем они влезут в долги, которые будут слишком сильно влиять на их жизнь», – отмечают в Slots City.

Тут менеджеры заведений проходят курсы по ответственному гэмблингу и потому знают, как заметить, когда чей-либо азарт выходит из-под контроля.

К тому же, когда у определенных игроков есть какие-то проблемы с зависимостью — они или их родственники могут написать заявление и буквально запретить себе вход во все игорные заведения в стране, поскольку это будет отражаться в общей базе.

Получить доступ к азартным играм анонимно игроманам либо несовершеннолетним, как это было раньше, уже не получится, и это, пожалуй, главное отличие легального ответственного бизнеса от подпольных игорных клубов, утверждают в КРАИЛ.

По состоянию на сейчас, по данным главы КРАИЛ Ивана Рудого, в Реестр внесены уже более 70 имен и фамилий.

Второе – мониторинг долгов потенциальных игроков. Игрок не может быть допущен в казино, если у него есть долги по алиментам, или сумма долга в целом превышает 250 000 грн, а также если есть льготы на ЖКХ или жилищные субсидий у самого игрока или его родственников. Вдобавок траты на азартные игры не должны превышать личный доход пользователя.

Третий предохранитель рынка – система онлайн-мониторинга операторов, которая позволит государству контролировать состояние дел в отдельно взятом казино. Пока это программное обеспечение только разрабатывается, поэтому все желающие получить лицензию на игорную деятельность компании до начала работы онлайн-мониторинга платят тройную стоимость лицензии.

Эта система будет агрегировать данные о принятых ставках, невыплаченных выигрышах, осуществленных выплатах и налогах, количестве игроков.

Еще один фактор, который отличает современное легальное казино от недобросовестного заведения – отсутствие на территории ломбардов, пунктов обмена валют, пунктов операторов микрозаймов, который бы провоцировали игроков на бесконтрольную трату денег.

Пятый критерий – место. В законе четко прописаны критерии, где казино находиться не может. Легальные заведения могут быть расположены только специальных игорных зонах, а это: отели 5 звезд с номерным фондом от 100 до 150, территории загородного комплекса отдыха с оснащением гостиницы категории 5 звезд, специально определенная Кабмином территория.

Шестой критерий – выплаты выигрышей должны происходить в срок, установленный законом. «В случае нарушения своих прав, игрок может обратиться с жалобой к регулятору – и его проблема должна быть решена. Игра в нелицензированных заведениях такой возможности не дает», – говорит Бондарев.

Седьмой критерий – прозрачность. Алексей Гаевский адвокат, старший партнер АО LEGARD, говорит, что во всех игорных учреждениях законом предусмотрено наличие уголка потребителя где содержится вся необходимая информация об игорном заведении и имеющихся разрешительных документах, среди которых должна быть лицензия.

Восьмой момент – все игровое оборудование, которое установлено в легальном казино проходит отдельное лицензирование у регулятора. Юрист юридической компании Jurimex Оксана Русина говорит, что организатор азартных игр, имеющий право проводить азартные игры в игорном заведении казино, не имеет права использовать игровое оборудование (игровой автомат, игровой стол и игровой стол с кольцом рулетки) без лицензии на такое оборудование. Перечень допустимого оборудования также есть на сайте комиссии.

Кто может быть поставщиком такого оборудования? В Slots City, например, для Live-игр — это Evolution, для игровых автоматов это — NetEnt, BetaSoft, Spinomenal. Около 15−20 провайдеров оборудования предоставляют от 5 до 100 игр. Все провайдеры – международные компании. Лицензионное же ПО поставляют мировые лидеры игорных технологий Greentube/Novomatic Interactive и EGT.

«Например, если закон говорит, что игровой автомат должен быть настроен на минимум 90% выигрышей – то так и будет. В нелегальных заведениях процент выигрышей, скорее всего, будет существенно ниже. И может регулярно меняться», – поясняет Бондарев.

В-девятых, в рекламе и прочих коммуникациях легальные казино никогда не будут навязывать игрокам обещание о выигрыше как о заработке. Честное казино всегда говорит только о приятно проведенном времени, обязательно подчеркивая, что играть стоит только на те деньги, которые вы готовы потратить на развлечения.

Легальное казино всегда работает с открытой вывеской, не маскируясь под «компьютерные клубы» или «кафе».

Юрист ЮКК «Де-Юре» Анастасия Гевчук рассказывает, что легальное казино, в отличие от подпольного, не скрывает свое расположение и название, которое упоминается в вывесках и рекламе.

Десятый пункт, хоть и последний, но один из ключевых – защита прав игрока. По словам Никиты Бондарева, играя в нелегальном казино, игрок просто лишается возможности обратиться «за справедливостью» к государству.

Что касается безопасности, то важно понимать следующее. Оператор азартных игр, безусловно, должен следовать правилам ответственной игры – то есть, не эксплуатировать тягу человека к игре. «Это не только о том, чтобы следить за психо-эмоциональным состоянием игрока, отказывать в принятии ставки, когда игрок уже «пошел в разнос» и так далее. Это еще и том, чтобы не предлагать бесплатный алкоголь, например. Однако, не стоит забывать, что главную ответственность за себя несет сам игрок», – рассказывает эксперт.

К примеру, в Slots City за порядком в наземных заведениях следит профессиональная охрана, которая не допустит игроков с оружием в зал. Как и в других странах, в украинских казино и слот-залах все посетители должны пройти через металлодетектор.

Что такое ответственное казино

Руслан Нонка, управляющий партнёр Gamedev, Шторм Украина, совладелец казино Шангри Ла и Slots City

Во-первых, легализация дала нам возможность работать в Украине. Как международная компания мы давно ждали выхода на этот рынок.

С тех пор, как было принято решение о легализации игорного бизнеса в Украине, Slots City работал над подготовкой своих наземных и онлайн игровых автоматов.

Во-вторых, законные требования к игорным операторам в Украине более чем высоки. Сложно будет найти страну, в которой купить лицензию и уплатить все налоги для легальной работы в сфере азартных игр будет дороже, чем здесь.

Мы по-прежнему ждем решения вопроса налогообложения и финансового мониторинга. В то время, как нелегальные операторы продолжают работать в центре Киева и других городов, не отдавая в бюджет страны ни копейки.

Наша компания соблюдает все законные условия, использует лицензионное ПО, платит налоги, проводит идентификацию пользователей и принимает все правила нового цивилизованного рынка. В этом и заключается развитие новой культуры развлечений в Украине, которое соответствует принципам ответственной игры в действии.

Кроме того, гэмблинг — это экспортный продукт. Например, опыт казино в достаточно близкой к нам Прибалтике показывает, что игроки из других стран в среднем тратят там около 2500 евро на «околоигорные» услуги, включая отели, рестораны, такси, покупки, экскурсии, клубы и т. д.

У Украины также есть большой потенциал в этой области, во многом благодаря удачному географическому расположению нашей страны. Киев намного интереснее для потенциального посетителя-игрока, чем Беларусь, Грузия или Латвия.

Можно замкнуть все эти потоки туристов, интересующихся гэмблингом, в Украине.

И это будут достаточно большие деньги. Сегодня доход от туризма составляет менее 5% ВВП. В развитых странах мира он в среднем составляет 10−12%.

Отличный пример в этом смысле — Макао, которое также называют «азиатским Лас-Вегасом». Экономика этого региона на 70% зависит от игорного бизнеса, несмотря на то, что на территории материкового Китая азартные игры по большей мере запрещены. В 2019 году около 40 млн человек посетили Макао, а средний игровой доход на одного человека там в два раза выше, чем в Лас-Вегасе.

С приходом иностранных инвесторов из того же Лас-Вегаса, в Макао появились крупнейшие курортные комплексы в мире. Для сравнения, площадь Макао в это время увеличилась с 23,8 кв.км до 29,2 кв.км. Важное уточнение для украинцев: примерно 45% дохода игорного бизнеса Макао приносят туристы не из Китая.

Полагаясь на эти примеры, Украина может попытаться сделать все для того, чтобы привлечь иностранных туристов. Причем не только для игры в казино, но и для знакомства иностранцев с нашей культурой. В результате мы будем получать от этого огромные деньги.

Соблюдение принципов ответственной игры — это основной приоритет для нашей компании.

Недавно мы наладили сотрудничество с государственным приложением «Дія», что обеспечивает новый уровень доверия к игорному бизнесу, как со стороны игроков, так и со стороны партнеров. Для гостей казино это сотрудничество означает в первую очередь отсутствие бюрократии, – теперь им не нужно слать документы для подтверждения личности и ждать их подтверждения – верификация происходит автоматически.

Наша компания соблюдает все законные условия, использует лицензионное ПО, платит налоги, проводит идентификацию пользователей и принимает все правила нового цивилизованного рынка. В этом и заключается развитие новой культуры развлечений в Украине, которое соответствует принципам ответственной игры в действии.

У Украины также есть большой потенциал в этой области, во многом благодаря удачному географическому расположению нашей страны. Киев намного интереснее для потенциального посетителя-игрока, чем Беларусь, Грузия или Латвия. Можно замкнуть все эти потоки туристов, интересующихся гэмблингом, в Украине.

Игра в открытую

Как рассказал LIGA.net один из игроков, пожелавший остаться неназванным, легализация для него стала возможностью не убегать в поисках развлечений за границу. «До легализации азартных игр в Украине я играл исключительно в казино за границей. Не вижу смысла посещать подпольные заведения. Лично мой азарт не настолько силен, чтобы осознанно подвергать себя опасности и ждать, пока меня ткнут носом в пол правоохранители», – говорит собеседник.

За последние полгода он успел посетить одно казино в Киеве, одно в Одессе, равно как и несколько залов игровых автоматов в этих городах.

Единственная ложка дегтя, о которой, рассказывая о новых легальных казино, упоминает Майкл Ботчера, основатель компании Storm International, владеющей сетью казино Shangri La – это нюансы текущего регулирования, в частности, стоимость лицензии и сопутствующие траты, например, налоги. Именно из-за них, уверен инвестор, и дальше будут функционировать подпольные казино, где игроков могут «раздеть догола».

Нелегальные казино это место, где распространено мошенничество с выплатой выигрышей, они наживаются на уязвимых игроках, эксплуатируя лудоманию и полностью игнорируя требования законодательства в отношении прозрачности и мер защиты энтузиастов азартных игр от влезания в долги.

Законное же место имеет лицензии, пользуется проверенным ПО, проводит скрининг игроков, обеспечивает психоэмоциональную и физическую защиту, остается честным и прозрачным, вовремя выплачивает выигрыш, не подменяя понятия и не пропагандируя азартные игры как альтернативу заработной плате.

И каждый игрок может защитить себя самостоятельно, пользуясь нашим чек-листом, чтобы ходить только в легальные заведения.

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