Когда Реждеп Тайип Эрдоган звонил в прошлый понедельник Владимиру Путину, чтобы поздравить его с убедительной победой на президентских выборах, он затронул тему, которую не затронуть не мог — украинский конфликт, отметил накануне, 19 марта, в своëм телеграм-канале один из ведущих российских тюркологов Владимир Аватков.

Первое, о чëм напомнил глава Турции — готовность его страны «сыграть любую содействующую роль в возвращении за стол переговоров по Украине». Во всяком случае, об этом заявили в канцелярии Эрдогана.

Однако в тот же день в интервью телеканалу CNN Türk глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил следующее: «В 2024 году отсутствует фундамент для того, чтобы ожидать развития этого вопроса (возобновление российско-украинских переговоров. — Ред.). Мы не видим этого в ближайшем будущем».

«Исходя из приведëнных заявлений видно, что Турция, как отмечал уже не раз, раскоординирована на властном уровне и везде продвигает разное: провосточной администрацией президента движет идея Турции-„хаба“, центра притяжения и мировой дипломатии — величественного и независимого. Прозападное внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, оттягивает мир, вторя своим западным коллегам и продвигая логику о том, что он невозможен», — отмечает востоковед.

Аватков обращает внимание на то, что на самом деле мир невозможен, но лишь по той причине, что и Украина, и — косвенный участник конфликта — Запад не учитывают интересы России.

«Об этом, кстати, тоже прямым текстом говорил Эрдоган, заявивший, что „планы по урегулированию, игнорирующие Россию, не приведут к миру“. Но интересна именно внутриполитическая борьба за повестку, разворачивающаяся в Турции. Один раз такое уже было — тоже между МИДом и администрацией президента Турции — осенью 2015 г. Чем это всë закончилось мы все прекрасно помним. Заокеанские „коллеги“ в данном случае разменной монетой также хотят сделать нас», — заключает он.

Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул. По словам турецкого лидера, если Москве и Киеву удастся договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку.

«Черноморская зерновая инициатива предотвратила глобальный продовольственный кризис. Соглашение было заключено в этом зале. Мы готовы, как и прежде, содействовать новому соглашению», — добавил Эрдоган.

В июле 2023 года Россия вышла из соглашения об экспорте зерна из украинских портов, которое действовало с лета 2022-го. Москва объяснила своë решение тем, что выполнялась только часть сделки, касающаяся вывоза зерна из украинских портов, а договорëнности по снятию ограничений с российского сельхозэкспорта остались нереализованными. Российская сторона не исключала возобновления зерновой инициативы, если будут выполнены еë условия.

Впрочем, Зеленский сразу же дал понять в Стамбуле, что к переговорам с Россией не готов, а участие Москвы в саммите об урегулировании «возможно после того, как будет разработан план по «установлению справедливого мира».

«Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — утверждал глава киевского режима.

Россия указывала, что готова к диалогу с учëтом своих интересов. Условия украинской стороны, содержащиеся в еë «формуле мира», в том числе по выводу войск, МИД РФ называет неприемлемыми.

Эрдоган ранее уже не раз заявлял о готовности предоставить площадку для переговоров России и Украины. Он отмечал, что Анкара поддерживает мирный план, предложенный Зеленским, но настаивал также на участии в переговорах Москвы.

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