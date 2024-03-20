Національний банк України знову різко підвищив офіційний курс долара. Валюта перетнула позначку 39 гривень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Станом на середу, 20 березня, регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 39,13 гривні за один долар. Офіційний курс станом на вівторок становив 38,97 гривні за один долар. На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок — 39,20 гривні за долар.

У середу офіційний курс гривні до євро становить 42,46. У вівторок, 19 березня, офіційний курс гривні до євро становив 42,44.

Курс валют на 20 березня

Відомо, що у державному бюджеті на 2024 рік прогнозований середньорічний курс долара закладено на рівні 40,7 гривні. Інфляцію закладено на рівні 9,7% проти 28% у 2023 році.

Раніше експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в інтерв’ю TrueUA пояснював, що від того, коли Україна отримає макроекономічне фінансування, залежить майбутній курс долара. Також терміни фінансування відобразяться на здатності держави виконувати свої соціальні функції. Економіст наголосив, що «на сьогодні ми є заручниками термінів отримання макроекономічної допомоги».

Нагадаємо, з 15 березня Національний банк знизив облікову ставку до 14,5%. Такий крок регулятора підтримає відновлення економіки без загрози для макрофінансової стійкості.

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