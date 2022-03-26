На 31-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 26 марта (время московское).

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Украинские министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и обороны Алексей Резников провели в Варшаве встречу со своими американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином. «Этот формат 2+2 позволяет нам искать практические решения в политической и оборонной сферах с целью укрепить способность Украины противостоять российской агрессии», — написал Кулеба в Twitter.

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В Киеве и области с 20.00 (21.00 мск) 26 марта до 07.00 (08.00 мск) 28 марта будет действовать комендантский час, заявил киевский городской голова Виталий Кличко. Транспорт может передвигаться только по спецпропускам, а общественный транспорт, магазины, аптеки и заправки не будут работать.

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Власти Украины предложили создать в хранилищах страны запас газа для Европы. «У Украины есть значительные мощности для хранения природного газа — наши подземные хранилища самые большие в Европе. В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран», — объяснил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит «избавиться от диктатуры террористического государства и обеспечить надежные поставки энергоресурсов для всего европейского континента», добавил министр.

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Российские военнослужащие вошли в город Славутич и взяли под контроль местную больницу, а также похитили мэра Юрия Фомичева, сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. В то же время городской совет в полном составе продолжает свою работу, а жители Славутича вышли на главную площадь на митинг с национальной символикой Украины, добавил Павлюк. По его словам, военные РФ пытаются разогнать демонстрантов выстрелами в воздух и светошумовыми гранатами.

Киев согласовал 10 гуманитарных коридоров

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Власти Украины согласовали 10 гуманитарных коридоров, заявила вице-премьер Ирина Верещук. В Донецкой области из Мариуполя можно выехать в Запорожье на собственном автотранспорте. Кроме того, автобусы будут перевозить людей в Киевской области из села Плесецкое в город Фастов, из села Севериновка в Белогородку, из города Бородянка и сел Красная Слобода, Рожев и Ситняки в Белую Церковь. В Луганской области согласованы коридоры в Бахмут из городов Горское, Лисичанск, Попасная, Рубежное и Северодонецк, а также из поселка Нижнее.

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановила участие своих ученых во всех научных комитетах учреждений, расположенных в России или Беларуси, и отменила все совместные с этими учреждениями мероприятия. Кроме того, приостановлено сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований в подмосковной Дубне, а предоставление договоров об ассоциации в качестве ассоциированных членов персонала ЦЕРН любым новым лицам, связанным с учреждениями в РФ и Беларуси.

Государства — участники организации вновь решительно осудили военное вторжение России в соседнюю страну. Меры ЦЕРН приняты с целью выразить солидарность с народом Украины и приверженность науке ради мира, отмечается в заявлении организации.

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Военные ведомства Украины и России перечислили события прошедших суток. Так, украинская сторона уничтожила 3 самолета, 3 беспилотных летательных аппарата, один вертолет и 5 крылатых ракет, говорится в сообщении Генерального штаба ВС Украины. По его данным, уничтожены также 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники россиян, а потери российских захватчиков в живой силе составили около 170 человек.

В свою очередь, российская сторона сообщила о применении крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе Николаева. Кроме того, сбиты три украинских самолета и шесть беспилотников, а также уничтожена одна ракета комплекса «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. За сутки ВКС России поразили 117 украинских военных объектов.

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Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных городских операциях с применением пехоты, утверждает министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. По его сведениям, ВС РФ предпочитают неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать украинские обороняющиеся силы. Вполне вероятно, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, отметили в британском оборонном ведомстве.

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С начала войны в Украине 136 детей погибли в результате действий российских военных. Еще 199 детей получили ранения. Такие данные офис генерального прокурора Украины привел в Telegram-канале. Кроме того, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью, указывается далее.

Украина представила расписание дополнительных эвакуационных поездов

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Украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 26 марта. Поезда будут отправлены из Киева во Львов, из Харькова — во Львов и Ужгород, из Днепра — в Чоп, из Краматорска — во Львов, а из Одессы — в Ужгород.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в ведомстве совещание по реализации гособоронзаказа на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине. Как сообщил «Интерфакс» речь шла, в частности, об «опережающих поставках вооружений и техники с применением кредитных средств». «Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил», — цитирует издание слова министра.

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В России после ее военного вторжения в Украину ограничены основные конституционные права и свободы и фактически введено военное положение, говорится в докладе руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и главы «Сетевых свобод» Дамира Гайнутдинова. Авторы особо выделяют отказы властей российских регионов согласовывать антивоенные протесты, силовое подавление протестных акций, появление в российском законодательстве наказания за дискредитацию Вооруженных сил РФ, блокировку социальных сетей и сайтов ряда СМИ, а также фактическое ограничение свободы передвижения.

Польский премьер представил план поддержки Украины

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Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане поддержки Украины из 10 пунктов. По его словам, инициаторами выступили Польша, Чехия и Словения. Сообщение Моравецкого приводит издание Politico. Меры включают отключение всех российских банков от системы SWIFT, запуск политики предоставления убежища военнослужащим РФ, отказавшимся воевать в Украине, полную «остановку российской пропаганды в Европе», блокировку российских кораблей в европейских портах, закрытие автомобильного сообщения в Россию и из нее, расширений санкций на деловое окружение российских олигархов, приостановку выдачи виз стран ЕС всем россиянам, введение санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия», запрет на экспорт в РФ любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях, а также исключение России из всех международных организаций.

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За истекшие сутки через два согласованных гуманитарных коридора удалось эвакуировать 7331 человека, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Так, 2800 человек добрались из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте, еще 4 тысячи мариупольцев были вывезены на автобусах из Бердянска и находятся по пути в Запорожье, а из Мелитополя в Запорожье эвакуирован 531 человек, указала она.

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Эксперт по внешней политике находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) считает, что правительство Германии вскоре изменит свой курс, связанный с отказом от полного эмбарго на импорт энергоносителей из РФ. Такое мнение Рёттген высказал в интервью газете Die Augsburger Allgemeine. «Позиция Германии — продолжать покупать газ и нефть у России — долго не устоит», — полагает Рёттген. По его словам, число погибших и беженцев в результате войны в Украине будет расти. И тогда будет справедливо задан вопрос, почему власти ФРГ не утвердили эмбарго «несколькими неделями ранее, чтобы быстрее закончить войну», считает он.

Байден выступит в Польше с речью по Украине

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Президент США Джо Байден во второй день своего визита в Польшу выступит в варшавском Королевском замке c речью, посвященной войне в Украине. Глава Белого дома должен также встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой в президентском дворце. Кроме того, совместно с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским Байден посетит варшавский Национальный стадион, где регистрируют прибывающих в страну украинских беженцев. Почти 2,24 млн человек въехали в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения, значительная часть украинцев осталась в стране, передало агентство dpa.

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Еда для эвакуированных из Мариуполя (фото из архива)

Около 45% жителей Украины не имеют надежного доступа к достаточному количеству продовольствия, сообщили во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Речь уже сейчас идет об отсутствии продовольственной безопасности в этой стране, указали специалисты. Пятая часть населения вынуждена довольствоваться меньшим количеством пищи из-за войны, отметили в ВПП. Взрослые пропускают приемы пищи, оставляя ее детям, констатировали эксперты. ВПП ООН с начала полномасштабного вторжения РФ оказала экстренную помощь 700 тыс. жителей Украины.

Сопредседатель СДПГ высказался за принятие Украины в ЕС

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Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) на фоне войны в Украине высказался за ее принятие в ЕС. «Государствам Европы, разделяющим наши демократические и либеральные ценности, нужен четкий сигнал: мы хотим вас также видеть в Европейском Союзе», — сказал Клингбайль в интервью газете Die Passauer Neue Presse. «Украина должна иметь такую перспективу», -подчеркнул он. Вместе с тем, по словам политика, вступление в ЕС не может произойти в одночасье. Для этого существуют четкие критерии, которые должны быть соблюдены, указал Ларс Клингбайль. Тем не менее «политическая воля» для принятия Украины в ЕС в Брюсселе есть, подчеркнул сопредседатель СДПГ.

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Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) отвергла обвинения в медленности поставок германского оружия Украине. «Мы постоянно проверяем, что возможно. Но я также отвечаю за то, чтобы бундесвер не был ослаблен этими (поставками — Ред.) и чтобы его оперативная готовность была гарантирована», — сказала Ламбрехт в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. По словам министра, используются все возможности для оперативной замены арсенала.

Евросоюз намерен осуществлять совместные закупки газа

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В связи с резким подорожанием энергоносителей из-за войны в Украине Евросоюз намерен осуществлять совместные закупки газа. Главы государств и правительств стран ЕС договорились разрешить «добровольные совместные закупки газа, сжиженного газа и водорода», подчеркивалось в итоговой декларации саммита в Брюсселе. Такая модель должна быть полезна также странам Западных Балкан и «ассоциированным восточным партнерам» ЕС, — Украине, Грузии и Молдове, — отмечалось далее в документе.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на этом фоне оценил результаты саммита как «очень хорошие». По его словам, речь идет о «добровольном сотрудничестве в покупке газа». Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал общие закупки «лучшим инструментом для снижения цен» на голубое топливо. Данный шаг позволит избежать конкуренции между разными государствами Евросоюза за одни и те же объемы сырья, считают политики.

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«Президент (США Джо Байден — Ред.) ясно дал понять, что мы не отправим американские войска в Украину, и эта позиция не изменилась», — заявил представитель Белого дома телеканалу Fox News. Комментарий последовал после встречи Байдена с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которые несут службу вместе с польскими войсками и дислоцированы вблизи границы Польши с Украиной.

Министр обороны Чехии отказалась от участия во встрече в Венгрии

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова не примет участие во встрече глав военных ведомств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) в Венгрии. Соответствующее уведомление размещено в Twitter Черноховой. Ее решение связано с позицией Будапешта по Украине. Венгрия ранее выступила против эмбарго на российские энергоносители. «Я всегда поддерживала Вишеградскую группу, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь», — написала министр обороны Чехии.

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Украинские беженцы в Молдове

Интерпол (Международная организация уголовной полиции) направил сотрудников в Молдову, чтобы помочь местным органам, а также структурам ООН бороться с торговлей людьми и другими преступлениями на фоне прибытия около 380 000 беженцев из Украины. «Интерпол уже получил сообщения о торговцах людьми и контрабандистах, на различных пунктах погранконтроля стремящихся нажиться на уязвимых группах населения, прибывающих из Украины», — говорится в заявлении организации.

Премьер Украины попросил о помощи в восстановлении городов

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил мировое сообщество помочь в восстановлении украинских городов, которым нанесен ущерб в результате войны. Соответствующий призыв содержится в видеообращении главы кабмина. «Хочу обратиться не только к правительствам стран-партнеров, но и к мэрам европейских и других городов по всему миру», — отметил он. «Мы призываем вас: возобновляйте традицию городов-собратьев, помогайте украинским городам гуманитарной помощью и средствами на восстановление», — подчеркнул Шмыгаль.

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США могут нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщил помощник министра Армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш. Его слова приводит еженедельник Defense News. Увеличение выпуска необходимо в условиях отправки множества оружейных систем в Восточную Европу для поддержки Украины. По словам Буша, наращивание производства станет ответом на рекомендации Конгресса США о пополнении арсеналов. «Думаю, мы сможем это сделать», — добавил помощник министра.