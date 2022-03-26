Фонд Gramercy известен своими рискованными инвестициями в проблемные облигации. Но даже он не готов покупать российские евробонды, торгующиеся в десять раз дешевле номинальной стоимости, передает Reuters.

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Рискованные инвестиции

Gramercy — один из самых известных инвесторов, специализирующийся на проблемных суверенных долгах. Фонд покупает облигации, которые торгуются значительно ниже номинальной стоимости, делая ставку на то, что их цена восстановится или выплат по ним можно будет достичь через суд.

Роберт Кенигсбергер основал фонд Gramercy в 1998 году. Он начал свою трейдинговую деятельность, по дешевке скупив российские долги. Впоследствии фонд инвестировал в облигации Аргентины и Венесуэлы и выиграл судебные иски против них.

Но даже для него инвестиции в российские облигации — это неоправданный риск.

«Если я звоню моим клиентам и говорю, что страна A объявила дефолт и торгуется за 25, а я оцениваю ее в 50 — отлично. Я готов рассмотреть это. Попытайтесь сказать то же самое о России. Девять из десяти скажут „нет“. Десятый — „черта з два“», — комментирует инвестор.

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России не избежать дефолта

Кенигсбергер отметил неожиданную готовность РФ обслуживать свои внешние долги, несмотря на беспрецедентные санкции, наложенные на нее в ответ на вторжение. Однако он сомневается, что это продлится долго, ведь системы расчетов и клиринга соглашений, как и передачи прав собственности на облигации, «ломаются».

Российские облигации, долгое время колебавшиеся на уровне 10 центов за доллар, резко выросли после того, как стране удалось своевременно произвести выплаты, избежав дефолта. Так, облигации РФ со сроком погашения в 2043 году некоторое время стоили 45 центов, по сравнению с 12 центами 8 марта.

Однако агрессор смог избежать дефолта благодаря временному разрешению США российским учреждениям производить выплаты по ценным бумагам несмотря на санкции. Это исключение истекает 25 мая, после чего РФ будет вынуждена искать, как выплатить еще $2 млрд долга до конца года.

Хотя дедлайн можно переносить, Кенигсбергер прогнозирует, что оплачивать долги будет все труднее. Особенно учитывая, что значительная часть резервов России заморожена.

31 марта РФ будет исключена из значительных индексов акций и облигаций, что заставит инвесторов либо полностью списать стоимость своих российских активов, либо передать их любому, кто захочет их купить. Кеннисбергер прогнозирует, что это будет означать вынужденную продажу и, соответственно, дальнейшее падение рособлигаций.

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Однако инвестор добавил, что «никогда не назвал бы актив ничего не стоящим». Он напомнил, что в 1996 году Россия должна была выплатить свои дореволюционные долги, прежде чем выпустить первые постсоветские евробонды. Но хотя право на выплату никогда не исчезнет, вряд ли инвесторы в российские облигации увидят свои деньги в ближайшем будущем, заключает Кенигсбергер.

Украинские перспективы

В то же время, Gramercy воспользовался возможностью выкупить украинские облигации по цене около 20 центов за доллар.

По словам Кенигсбергера, он будет пытаться продать облигации, когда они будут стоить около 40 центов, до того как, по его прогнозам, начнется процесс реструктуризации долга. Учитывая опыт прошлых соглашений западных кредиторов с восточноевропейскими странами, инвестор ожидает списания 50% долга.

«Украина будет получать масштабную поддержку от Запада все время, пока это [вторжение] будет продолжаться. Тем не менее, я бы ожидал, что к этой поддержке будут привязаны определенные требования», — добавил Кенигсбергер.

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Украинские облигации со сроком погашения в 2040 году торговались 25 марта по цене 24 цента за доллар, по сравнению с минимумом в 13 центов, которого они достигли в начале марта.

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