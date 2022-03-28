

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистан и Китай сегодня стоят на пороге нового витка взаимоотношений, строя перспективные планы на десятилетия вперед. Обе страны прекрасно понимают, что необходимо продолжать работу по улучшению двусторонних отношений, повышению привлекательности и открытости экономик, созданию новых и расширению действующих транспортных маршрутов. На чем основывается столь успешное партнерство двух стран, между которыми за 30 лет отношений не было серьезных разногласий, и какие проекты станут новыми точками для роста, рассказала посол Китая в Узбекистане Цзян Янь.



– Не могли бы вы оценить достижения в китайско-узбекских отношениях за прошедшие 30 лет. Почему они стали столь успешными?



– Традиционная дружба между Китаем и Узбекистаном уходит корнями в далекое прошлое. Еще более двух тысяч лет назад Великий шелковый путь объединил наши народы, отсюда начались дружественные контакты между двумя странами. С момента установления дипотношений в 1992 году Китай и Узбекистан выдержали разные испытания и обеспечили динамичное и поступательное развитие двусторонних связей, которые по праву послужили образцом добрососедства, дружбы и взаимной помощи.



Значительно укрепилось политическое взаимодоверие. Придерживаясь принципов равенства, обоюдного уважения и выгоды, Китай и Узбекистан неуклонно поддерживают друг друга в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживают выбранные пути развития. Последовательно установлены отношения дружбы и сотрудничества, стратегическое партнерство, затем и всестороннее стратегическое партнерство, а политическое взаимодоверие между двумя странами поднято на небывалую высоту.



Были достигнуты внушительные результаты в практическом сотрудничестве. Созданные межправительственный комитет по сотрудничеству и семь подкомитетов способствуют поступательному развитию партнерства в разных областях. Объем двусторонней торговли вырос с менее чем 52,5 миллиона долларов в начале установления дипотношений до 7,44 миллиарда долларов в 2021 году, увеличившись более чем в 140 раз. Китай многие годы сохранял статус крупнейшего торгового партнера и импортера Узбекистана, совокупный объем китайских инвестиций в страну превысил девять миллиардов долларов. В Узбекистане зарегистрировано почти две тысячи предприятий с китайским капиталом. Целый ряд проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» принес ощутимую пользу нашим народам.







Последовательно расширяется культурно-гуманитарный обмен. Два Института Конфуция в Ташкенте и Самарканде стали точкой отсчета для интенсивных контактов в области образования. В более чем десяти школах Узбекистана открылись курсы китайского языка. В известных вузах КНР начали преподавать узбекский язык, созданы центры изучения Узбекистана. Поддерживаются тесные связи по линии регионов, аналитических центров, СМИ, деятелей культуры, археологических раскопок, туризма. Многие китайские лекарственные препараты зарегистрированы в Узбекистане.



Непрерывно углубляется сотрудничество в области безопасности. Как сторонники концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности Китай и Узбекистан проводят совместную борьбу с «тремя силами зла», незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, наращивают сотрудничество по подготовке кадров и укреплению правоохранительного потенциала, совместно продвигают процесс мирного урегулирования и восстановления в Афганистане, внесли важный вклад в поддержание безопасности и стабильности как внутри стран, так и в регионе.



Кроме того, осуществляется тесное взаимодействие в международных делах. Китай и Узбекистан настаивают на том, что все государства являются равноправными членами международного сообщества, и прилагают неустанные усилия по демократизации международных отношений. Наши страны проводят тесную координацию в рамках многосторонних структур, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в целях практического обеспечения международной справедливости.



В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств подвели итоги развития китайско-узбекских отношений за последние 30 лет и наметили новые направления сотрудничества на перспективу. Мы готовы совместно с узбекскими друзьями приложить все усилия по претворению в жизнь договоренностей, достигнутых руководителями наших государств, и укрепить сотрудничество в нижеследующих областях.



Первое, помогать друг другу и продолжать идти рука об руку по пути национального развития и возрождения, активизировать обмен полезным опытом и успешными практиками в таких областях, как образование, сельское хозяйство, борьба с бедностью и коррупцией, а также устойчивое развитие.



Второе, ускорить сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» со Стратегией развития нового Узбекистана, продолжить увеличивать объем взаимной торговли, стремиться к достижению прорыва в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, энергетики, высоких технологий, подготовки кадров, повысить уровень взаимосвязанности транспортной, энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры.



Третье, укрепить взаимодействие в международных и региональных делах, продолжить оказывать твердую взаимную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов друг друга, объединить усилия по отстаиванию многостороннего подхода и защите общих прав и интересов развивающихся стран.



Четвертое, всемерно углубить сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, укрепить координацию в борьбе с «тремя силами зла», нетрадиционными угрозами безопасности и по афганской проблематике, чтобы внести больший вклад в содействие региональной безопасности, стабильности, развитие и процветание.







– Расскажите, пожалуйста, о результатах практического сотрудничества Китая и Узбекистана в рамках «Одного пояса, одного пути». Какие крупные совместные проекты планируют реализовать Ташкент и Пекин в ближайшие годы?



– Узбекистан является одним из первых сторонников и участников совместного строительства «Одного пояса, одного пути» (ОПОП). Китай и Узбекистан со схожей идеей развития и высокой экономической взаимодополняемостью обладают огромным потенциалом сотрудничества. За прошедшие годы, придерживаясь принципов «совместного обсуждения, реализации и пользования», наши стороны осуществили целый ряд ключевых проектов, которые принесли реально ощутимую выгоду народам двух стран.



Благодаря газопроводу «Китай – Центральная Азия» многочисленные семьи в КНР используют природный газ из Узбекистана. Железнодорожный туннель по линии «Ангрен – Пап» через перевал Камчик был введен в эксплуатацию всего за 903 дня, соединив Ферганскую долину с Ташкентом и облегчив поездки более 10 миллионам местных жителей. Автомобильный и мультимодальный коридоры «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» значительно повысили эффективность трансграничных перевозок. Узбекский маш, черешня впервые стали доступны для китайских потребителей.



На фоне пандемии сотрудничество наших стран в рамках ОПОП подверглось временному влиянию, но оно проявило уникальную устойчивость к негативу. Целый ряд совместных проектов возобновляется благодаря планомерному восстановлению работы и производства в обеих странах и тесной координации между правительствами и предприятиями двух сторон. Введен в эксплуатацию комплекс по производству ПВХ, каустической соды и метанола на базе акционерного общества «Навоиазот», запущены несколько средних и малых ГЭС. С помощью китайских инвестиций завершено строительство заводов Huaxin Cement Jizzakh, Farg‘ona Yasin Qurilish Mollari и других объектов.



В будущем мы готовы совместно с узбекскими друзьями в духе открытости, взаимного заимствования и всеобщего выигрыша ускорять сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» со Стратегией развития нового Узбекистана и стремиться к открытию более широких горизонтов практического сотрудничества.



Речь идет в первую очередь о реализации Программы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2022-2026 годы и запуске ключевых инфраструктурных проектов, достижении новых прорывов в таких областях, как искусственный интеллект, цифровые финансовые услуги, трансграничная электронная коммерция, 5G, большие данные, облачные вычисления и «умные города», открытии «зеленого» коридора в целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов, необходимых для ключевых совместных проектов, дальнейшей оптимизации структуры двусторонней торговли и увеличении объема импорта и экспорта конкурентоспособной продукции друг друга, укреплении сотрудничества в области добычи природного газа и возобновляемых источников энергии.



– Как идет сотрудничество Китая и Узбекистана по борьбе с пандемией?



– Пандемия новой коронавирусной инфекции – это беспрецедентное испытание для всего человечества. В условиях серьезного глобального кризиса, объединяя усилия и помогая друг другу, Китай и Узбекистан создали яркий пример для построения сообщества единой судьбы человечества. В ключевой момент в борьбе с эпидемией в Китае президент Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями председателю Си Цзиньпину и лично дал поручение предоставить две партии гуманитарной помощи в Китай.



Узбекский народ разными способами проявил солидарность с китайским народом, от оказания материальной помощи до съемки видеообращения в поддержку. Когда Узбекистан столкнулся с эпидемической ситуацией, Китай также своевременно протянул руку помощи.







По линии правительства, ведомств, регионов, предприятий и индивидуальных лиц узбекской стороне было предоставлено большое количество противоэпидемических средств. В то же время КНР бескорыстно делилась с узбекской стороной эффективными мерами по борьбе с эпидемией. Группа консультантов и медицинских экспертов Китая приехала на помощь узбекским коллегам, была создана система дистанционной медицины между двумя странами путем регулярных видеоконференций.



С прошлого года Китай и Узбекистан достигли новых результатов в совместной борьбе с пандемией. Китайская вакцина успешно прошла третью фазу клинических испытаний и начала производиться в Узбекистане. На данный момент китайской стороной передано Узбекистану 38,7 миллиона доз данной вакцины, что составило 76 процентов использованных вакцин и послужило главным подспорьем в борьбе с эпидемией в Узбекистане.



Во время телефонного разговора между лидерами Китая и Узбекистана председатель Си Цзиньпин выступил с инициативой о помощи Узбекистану в создании регионального центра по производству вакцин. Кроме того, разработанный Китаем препарат против COVID-19 VV116 недавно прошел клинические испытания в Узбекистане и был официально одобрен к применению. Все это полностью отражает высокий уровень всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Узбекистаном, и наполнило новым содержанием сотрудничество между двумя странами в построении Здорового шелкового пути.



– Пандемия серьезно усложнила передвижение товаров и людей. Какие шаги предпринимают власти двух стран по преодолению возникших трудностей?



– Затянувшаяся пандемия создала серьезные проблемы для передвижения товаров и людей по всему миру. Задержки грузов и визитов чуть не стали нормой. В связи с эпидемической ситуацией и ограничительными мерами в Китае и Узбекистане также наблюдаются определенные задержки.



Посольство уделяет большое внимание ситуации с простоем грузов узбекских предприятий на территории Китая. Отрадно, что часть товаров уже отправлена, выделены грузовые вагоны для перевозки оставшихся грузов. Посольство будет и впредь поддерживать тесные контакты и взаимодействие с компетентными органами китайской и узбекской сторон в целях скорейшего решения данной проблемы, чтобы создать благоприятные условия для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Китаем и Узбекистаном.



Что касается передвижения людей, стороны всеми усилиями стараются сохранить динамику контактов, проводят встречи, тренинги, семинары и прочие мероприятия в онлайн-режиме. На фоне постоянного характера контрольно-профилактической работы китайская сторона принимает все необходимые меры по поддержанию связей на высшем и высоком уровнях между двумя странами. И, как только позволит ситуация с пандемией, мы готовы способствовать сотрудничеству в области культуры, образования, спорта, а также взаимным поездкам граждан ради дальнейшего укрепления дружбы и духовного сближения народов двух стран.