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Президент Польши Анджей Дуда

Польский лидер не может понять убеждений премьера Венгрии, поскольку война России против Украины сопровождается людскими потерями, в том числе среди мирного населения.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не понимает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана в отношении России. Об этом он сказал в эфире телеканала TVN-24, пишет Коммерсант.

Польский лидер выразил мнение, что позиция Орбана связана с зависимостью Венгрии от поставок энергоресурсов из России. Однако понять его убеждений он не может, поскольку война России против Украины сопровождается людскими потерями, в том числе среди мирного населения.

«Эта политика

обойдется Венгрии очень дорого», — сказал Дуда.

Ранее сегодня Орбан заявил, что экономика его страны остановится, если Будапешт выполнит просьбу Украины о введении эмбарго на российские энергоносители.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к Орбану, призвал венгерского лидера «не колебаться с принятием решений по санкциям, в то время, когда российские оккупанты в Украине занимаются массовыми убийствами».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт сделает все возможное, чтобы оградить венгров от войны и не откажется от российского газа и нефти.

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