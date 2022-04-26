Читать Стратегия экономики Украины военного времени (часть 1)

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Предыдущие части были посвящены:

— анализу причин, почему у нас до сих пор не получалось;

— ревизии состояния экономики Украины на сегодня;

— анализу внешних рамок, в которых находится Украина;

– сценарный анализ, где из трех сценариев мы опубликовали два: «Базовый» и «Оптимистичный».

Сегодня мы переходим к Визии.

Методологически Визия – это поле возможностей, в котором находятся стратегические цели.

Стратегические цели являются неотъемлемой частью Стратегии.

Они должны быть измеримы и достижимы.

Иначе как нам оценить необходимые ресурсы и понять, приближаемся мы к целям или нет?

Визия – желаемый сценарий развития будущего.

Его отличие от «базового» или «оптимистического» в том, что описанные ранее сценарии – это сценарии, развивающиеся преимущественно под влиянием внешних факторов и естественного хода событий.

А Визия – это уже инструмент «программирования» (!) оптимального сценария будущего с применением факторов, на которые мы оказываем влияние.

Итак. Визия Украины — 2030. Часть 1

Украина-2030 – это:

– влиятельный региональный субъект, с которым считаются актеры мировой политики;

— свободная демократическая страна с прагматичной гибкой внешней политикой, быстро растущей инновационной экономикой (рост реального ВВП превышает 10% в год);

— страна научных открытий, стартапов, венчурных инвестиций. Наука пронизывает все секторы и преобразует их.

Благодаря войне произошли изменения в мышлении украинцев

1. «Рассчитывать можем только на себя».

2. Думать следует глобально и стратегически. Украина теперь в центре мировой повестки дня. Соответственно, мыслить следует категориями глобальных процессов.

3. Зарабатывать на коррупционной ренте – значит, быть врагом страны; создавать добавленную стоимость буквально на всем – новая норма.

Это освободило дух предпринимательства, экспериментирования и инновационной энергии.

В стране произошла консолидация властей, крупного бизнеса, населения для защиты, восстановления и развития страны.

Сформировалось зрелое гражданское общество.

Возник спрос на действующие эффективные институты:

— защита прав собственности;

— исполнение контрактов;

– конкуренция.

Сильное гражданское общество и новые институты противостоят окрепшему централизованному государству, позволив Украине войти в узкий коридор свободы и построить «укрощенного левиафана».

Государство стало инструментом повышения благосостояния общества.

Украина в мире и на международной карте разделения труда сегодня – это:

1. Страна с сильнейшей армией в регионе и центр безопасности государств Европы.

Мирный договор относительно гарантий безопасности вызвал рождение новой архитектуры безопасности в Европе, в основе которой стала Украина.

Украинская экономика милитаризирована и развивается в системе возможной постоянной опасности. Опасность сохраняется, пока у наших границ существует Россия.

Каждый взрослый гражданин Украины – резервист с необходимым опытом и навыками.

Украинские военные с боевым опытом выступают консультантами и проводят обучение для других стран, предлагают услуги безопасности транснациональных компаний через договоры с государством.

2. Украина – один из крупнейших мировых производителей и экспортеров вооружения.

Обновленный ВПК – важный элемент инновационной экосистемы, создающий технологии двойного назначения, применяемые как для безопасности, так и широкого потребления во всем мире.

3. Украина – энергонезависимая страна и поставщик энергоресурсов в Европу: электроэнергии и газа.

Украина значительно сократила потребление нефти и нефтепродуктов и на 100% обеспечена собственным производством.

Мы сделали акцент на развитии ядерной и водородной энергетики, увеличении газодобычи и производстве биогаза. Инвестировали в «зеленые» технологии, позволяющие совершать «зеленый» переход быстрее и дешевле (в 5 — 10 раз, чем 10 лет назад).

4. Украина – евразийский логистический и транзитный хаб.

Санкции против РФ позволили Украине перетащить на себя идущие через Россию и Беларусь логистические коридоры: из Азии (Индия, Китай) на Запад, в том числе Новый Шелковый Путь, персидский путь (логистический путь Юг — Север), продвигаемый Индией, Ираном, государствами Кавказа.

Заинтересованные страны финансировали восстановление и развитие транспортной инфраструктуры в Украине (железнодорожная, морская и речная, автомобильная).

5. Украина – это «мост» (политический, технологический) между Китаем, Европой и США.

Это место, где есть интересы обоих полюсов.

Кроме налаженных логистических коридоров через Украину, упрощающих экспорт Китая, важным фактором стало наличие в Украине технопарков, СЭЗ и других экстравозможностей.

Технопарки связаны с нашими ключевыми преимуществами – ВПК и его технологиями.

6. Украина – центр инноваций, R&D и стартапов в Европе.

Фокус – на создании технологий двойного назначения. На базе разработок для ВПК создается гражданская продукция. Мы добились серьезных результатов в следующих направлениях:

— генная инженерия;

— биоинженерия;

— биопринтинг (печать тканей и органов);

— производство датчиков, имплантируемых в тело человека, что повышает его физические и когнитивные способности (прежде всего для военных целей);

– производство бионических протезов, что стало особенно востребованным в связи с войной.

Создаются совместные фонды научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы с США, Канадой, Великобританией, Израилем, Кореей, Сингапуром.

В них принимают участие самые большие мировые корпорации.

Иностранные финансовые институты и компании создают свои лаборатории и R&D в Украине.

7. Украина – один из центров продовольственной безопасности мира.

Мировой продовольственный кризис в 2022 году подтолкнул Украину к развитию технологий, направленных на повышение продуктивности земли, создание дополнительных цепочек глубокой переработки агропродукции, создание искусственных ферм, синтетической пищи.

8. Украина – европейский лидер по технологиям кибербезопасности. Вся территория Украины покрыта высокоскоростным спутниковым интернетом благодаря использованию Starlink Илона Маска.

99,9% населения являются интернет-пользователями.

В связи с этим резко возросли расходы на информационную безопасность. Это стало приоритетом госполитики, была принята и реализуется Стратегия кибербезопасности.

9. Украина – крупнейший поставщик IT-продуктов в Европе. Украинские айтишники – одни из лучших в мире.

Они разрабатывают новые уникальные решения, инновации: для ВПК (программное обеспечение для дронов и беспилотников, датчики), государства, гражданского населения.

10. Украина – промышленный центр в Европе с фокусом на авиастроении, машиностроении, производстве высокотехнологичного оборудования и готовых изделий из титана, востребованных во всем мире в таких секторах, как авиакосмос, медицина, ВПК.

11. Украина – европейский центр роботостроения.

Производство дронов и роботов стало очень актуальным по двум причинам:

а) война (использование в военных целях в особо опасных местах);

б) эмиграция, дефицит рабочих рук (роботы постепенно смогли заменить выпавшее на рынке предложение рабочей силы).

12. Украина – центр переработки вторичного сырья в Европе (в том числе бумаги и картона, производство упаковки из макулатуры).

В Украине создаются новые технологии, в частности технологии химической переработки пластика.

Они позволяют перерабатывать полимеры, которые еще пять лет тому назад не использовались для производства новой продукции. Переработанный пластик вытесняет первичный.

13. Украина – медицинский хаб и центр продления человеческой жизни (нанотехнологии, биотехнологии).

Последствия войны и трансформации Украины привели к реализации нового качества медицинского сервиса для граждан, начиная с реабилитации и заканчивая технологиями продления жизни.

В Украине созданы и развиваются современные медицинские и реабилитационные центры, работают медицинские R&D, создающие новые решения.

14. Украина – туристический центр.

После войны Украина стала мировым брендом.

Сегодня туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы помимо прочего увидеть легендарные Чернобаевку, Бучу, Мариуполь, где открылись музеи, были построены мемориалы памяти.

Украина привлекла часть туристов, которые ездили в Россию, в том числе с целью лечения и оздоровления.

В Украине развиваются медицинские городки с комплексными многопрофильными клиниками и оздоровительными центрами.

Благодаря чему произошли изменения?

Об этом расскажу позже…

Далее в Визии говорится о:

— принципах и факторах внешней политики;

— принципах новой экономики Украины;

— приоритетах государственной политики;

— источниках привлечения капитала;

— факторах, повышающих и снижающих вероятность реализации сценария, описанного в Визии.

Текст опубликован с согласия автора

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