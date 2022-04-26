Электронная коммерция (е-commerce) давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. После мирового локдауна в 2020 г., вызванного распространением COVID-19, эта отрасль получила настолько сильный импульс развития, что остановить его уже не получится.

В этой статье предлагаем изучить основные показатели отрасли электронной коммерции и проанализировать перспективы её роста в будущем.

Электронная коммерция (electronic commerce, e-commerce) — деятельность по электронной покупке или продаже товаров и услуг на онлайн-сервисах или через интернет.

Согласно данным аналитического издания Insider Intelligence, к 2025 г. объём розничных продаж электронной коммерции во всём мире может вырасти на 50%, до 7,3 трлн долл., и составит 24,5% общего объёма розничных продаж. Для сравнения, итоги 2021 г.: 4,9 трлн долл. и 19,6%.

Рис. 1. Рост объёма онлайн-продаж в мире. Источник: https://www.emarketer.com/

Мировые лидеры по объёму рынка e-commerce

На долю десяти стран с крупнейшими объёмами рынков e-commerce приходится 88,6% всего мирового объёма этой отрасли. При этом на тройку лидеров (Китай, США и Великобританию) — около 75,9%.

Рис. 2. Рейтинг стран по доле розничных продаж электронной коммерции в общем объёме розничной электронной торговли по всему миру. Источник: https://www.emarketer.com/

В развитии e-commerce важную роль играют маркетплейсы, как по отдельным странам, так и во всём мире.

Маркетплейс — торговая онлайн-площадка/платформа, выступающая посредником между продавцом и покупателем. Преимущества таких платформ заключаются в широком выборе товаров, быстрой логистике, удобстве выбора и возврата, наличии программ лояльности.

Согласно статистическим данным аналитического агентства Digital Commerce 360, в 2021 г. объём покупок на 100 крупнейших мировых онлайн-площадках (49 из которых находятся в США) составил около 3,23 трлн долл., что равняется 65% объёма мирового рынка e-commerce. При этом за 2021 г. валовые продажи товаров через маркетплейсы выросли на 18%.

Рис. 3. Самые популярные маркетплейсы в мире (согласно количеству ежемесячных посещений). Источник: similarweb.com

Два российских маркетплейса также вошли в этот рейтинг. Wildberries занимает 17 место в мире со 154,5 млн посещений в месяц, а Ozon (OZON) — 26 место с 88,9 млн ежемесячных посещений.

Мировые лидеры онлайн-торговли

Китай

Крупнейший по объёму рынок e-commerce, который оценивается в 2,56 трлн долл., находится в Поднебесной.

В 2021 г. около 24,5% общего объёма розничных продаж в Китае пришлось на онлайн-сектор. Хотя этот показатель незначительно снизился по сравнению с 2020 г. (24,9%), китайский рынок e-commerce остаётся одним из самых быстроразвивающихся рынков в мире. С 2014 г. сегмент розничных онлайн-продаж вырос более чем вдвое.

Китайские власти уделяют этому сектору большое внимание. По оценкам китайских экономистов, уже к 2025 г. объём рынка электронной торговли в стране может вырасти до 4 трлн долл. Именно такие показатели были включены в пятилетний план развития Китая.

Такому росту способствует огромный потенциал онлайн-пользователей внутри страны (более 600 млн человек) и активное развитие международной онлайн-торговли через такие интернет-площадки, как Alibaba Group, JD.com и более мелкие платформы.

C 2017 по 2021 г. средневзвешенные темпы роста рынка e-commerce в Китае составляли около 17,5%. Ожидается, что в ближайшем будущем этот рост может замедлиться до 12–13%.

Самыми популярными китайскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Alibaba Group (BABA) — одна из самых известных и крупных китайских технологических компаний, владеющих и управляющих торговыми онлайн-площадками (e-commerce).

Рис. 4. Котировки акций Alibaba Group на Московской бирже, декабрь 2020 — февраль 2022. Источник: TradingView

JD com (JD) — главный конкурент Alibaba Group. Компания тоже специализируется на онлайн-торговле и электронной коммерции.

Рис. 5. Котировки акций JD.COM на Московской бирже, август 2021 — февраль 2022. Источник: TradingView

Vipshop (VIPS) — компания, которая специализируется на онлайн-торговле брендовыми товарами со скидкой. По масштабам бизнеса

Рис. 6. Котировки акций Vipshop на Московской бирже, сентябрь 2021 — февраль 2022. Источник: TradingView

Несмотря на хорошие операционные и финансовые показатели отрасли в целом и положительные прогнозы её развития в будущем, публичные участники китайского рынка в 2021 г. не смогли порадовать своих инвесторов. На фоне ужесточения государственного регулирования технологического сектора акции большинства китайских IT-компаний упали на десятки процентов.

Более подробный анализ китайского фондового рынка читайте здесь.

США

Согласно оценкам разных экспертов, объём рынка e-commerce в США по итогам 2021 г. составил от 870 до 930 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2020 г. на 14,2%.

Рис. 7. Общие показатели розничной торговли e-commerce в США, 2020–2021. Источник: Digital Commerce 360

По оценкам аналитиков, рост электронной торговли на американском рынке после снятия ковидных ограничений может замедлиться. Так, в 2021 г. он уже упал в два раза, до 14,2%, по сравнению с показателями в 2020 г. (31,8%).

Средневзвешенный рост онлайн-продаж в США с 2014 по 2019 г. составил 14,2%.

Самыми популярными американскими компаниями e-commerce (маркетплейсами) у российских участников рынка являются:

Amazon (AMZN) — технологический гигант, крупнейший мировой маркетплейс, на который приходится около 43% всей электронной коммерции в США.

Рис. 8. Котировки акций Amazon на Московской бирже, сентябрь 2020 — февраль 2022. Источник: TradingView

eBay (EBAY) — международная торговая компания, которая предоставляет услуги в сфере интернет-аукционов и онлайн-магазинов. Вторая по популярности платформа для онлайн-продаж в мире.

Рис. 9. Котировки акций eBay на Московской бирже, апрель 2021 — февраль 2022. Источник: TradingView

Walmart (WMT) — с 2016 г. компания активно развивает платформы электронной коммерции walmart.com. и mwalmart.com. Начав свою историю с небольшого дисконтного магазина в середине прошлого века, сегодня Walmart укрепляет своё присутствие в сфере электронной коммерции. По оценкам аналитиков, уже в ближайшем будущем компания сможет составить серьёзную конкуренцию Amazon.

Рис. 10. Котировки акций Walmart на Московской бирже, декабрь 2020 — февраль 2022. Источник: TradingView

Что может повлиять на развитие рынка e-commerce?

Во второй половине 2021 и в I квартале 2022 г. на американском рынке наблюдается разнонаправленная динамика. На фоне исторически высокой инфляции в США на уровне 7,5% рынок ожидает сокращения баланса ФРС, более активного ужесточения его денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки. Это должно привести к активным распродажам в акциях технологического сектора, который в течение 2020 и первой половины 2021 г. показывал темпы роста, опережающие рынок.