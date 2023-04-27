Курс валют на 27 апреля: сколько стоят доллар, евро

Национальный банк Украины установил официальный курс на сегодня, 27 апреля 2023 года. Как изменилась ситуация на межбанке, обменниках и банковских учреждениях страны.

Курс валют на 27 апреля 2023 года

1 доллар США — 36,57 грн



1 евро — 40,39 грн



1 польский злотый — 8,79 грн



1 фунт стерлинг — 45,60 грн



1 швейцарский франк — 41,10 грн



1 юань — 5,32 грн



Курс валют на межбанке 27 апреля 2023 года

доллар (покупка/продажа) — 36,57/36,93 грн

евро (покупка/продажа) — 40,38/40,77 грн

Курс валют в банках на 27 апреля 2023 года

доллар (покупка/продажа) — 37,40/37,90 грн

евро (покупка/продажа) — 41,00/41,70 грн

Курс валют на черном рынке 27 апреля 2023 года

доллар (покупка/продажа) — 37,60/37,90 грн

евро (покупка/продажа) — 41,35/41,50 грн

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