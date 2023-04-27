Оборот (GMV) сервисов электронной коммерции «Яндекса» в первом квартале 2023 года увеличился по сравнению с показателем за такой же период 2022 года на 67%, до 108 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Этот сегмент включает «Яндекс Маркет», доставку из магазинов в «Яндекс Еде» и Delivery Club, а также «Яндекс Лавку» в России.

Количество заказов на «Яндекс Маркете» выросло на 116%. Количество брендированных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса в январе — марте выросло почти в два раза по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. Сеть ПВЗ «Яндекс Маркета» уже превышает 13 тыс. точек.



«Яндекс Маркет» меняет правила объединения карточек разных продавцов

Как сообщили

ТАСС в пресс-службе «Яндекс Маркета», доля доставки через ПВЗ в общем объеме посылок с «Яндекс Маркета» возросла с начала 2023 года на 20% пунктов и достигла 69%. В первом квартале 2023 года владельцы ПВЗ выдали клиентам в четыре раза больше заказов маркетплейса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число заказов, выданное ПВЗ, растет быстрее, чем общее количество заказов на«Яндекс Маркете» (увеличилось более чем в два раза за этот период).

Ассортимент товаров на маркетплейсе увеличился почти в три раза и составил на конец квартала 75,3 млн SKU. Количество активных покупателей на маркетплейсе выросло на 42%, до 15,3 млн на конец квартала. Количество активных продавцов на маркетплейсе возросло на 86% и достигло 52,9 тыс.

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