Зарубежные компании, с началом санкционного давления на Россию вынужденные продекларировать свой уход с российского рынка, в реальности делать этого не спешат. Часть из них ищет любой возможности для того, чтобы остаться или вернуться уже в ближайшем будущем, часть – чтобы хоть как-то минимизировать потери от ухода. Полностью свернула свою работу лишь малая часть.



Данные о числе иностранных компаний, присутствующих на российском рынке еще до начала СВО и обрушившихся на Россию санкционных запретов (по последним данным, их количество перевалило за 7 тыс.), а также о числе тех, кто покинул отечественный рынок, сильно разнятся.



Так, вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обнародовал такие данные: число иностранных компаний или компаний с иностранным капиталом в экономике России составляет порядка 25 тыс., а решение об уходе уже приняли или пока еще принимают всего лишь около 150.



Не стали закрывать свой бизнес

в России 77,6% зарубежных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации, из общего количества в 1382 предприятий, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, пишут СМИ в первых числах августа, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале спикера ГД Вячеслава Володина.



С марта по 1 сентября свою деятельность в РФ приостановили 3 тыс. иностранных компаний, и 500 уже ликвидировано – такую информацию приводят в начале сентября информированные СМИ со ссылкой на данные Федеральной службы по труду и занятости, направленные в ГД РФ.



Санкционные убытки



Уход из России, вынужденный или добровольный, обернулся для представителей иностранного бизнеса миллиардными убытками.



По оценкам экспертов The Wall Street Journal, к началу июня потери иностранных компаний в России из-за санкций достигли $59 млрд. «Иностранцы» из топливно-энергетической и финансовой сфер оказались в самом сложном положении. «Лидером» по этому показателю стал нефтегазовый сектор. Например, согласно этим данным, только одна British Petroleum потеряла $25,5 млрд, на Shell пришлось $4-5 млрд убытков, на TotalEnergies, которая под давлением акционеров отказалась от инвестиций в новые проекты в России — немногим более $4 млрд.



Международные платежные системы Visa, MasterCard со штаб-квартирами в США и японская JCB не могли не подчиниться решениям своих правительств и свернули свою работу в РФ. Карты российских банков-эмитентов Visa, MasterCard и JCB перестали приниматься и обслуживаться за рубежом, а карты этих платежных систем, выпущенные иностранными банками – приниматься и обслуживаться в России. Исключение России из сложившейся международной системы безналичных платежей больно ударило, особенно на первых порах, по многим сферам, в числе которых — выездной и въездной туризм, международные денежные переводы, внешняя торговля, электронная коммерция. Но уже по итогам первого календарного квартала 2022 г. эти платежные системы отчитались об убытках в десятки миллионов долларов. Visa потеряла $35 млн на общих и административных расходах на деконсолидацию российской дочерней структуры и $25 млн — на поддержке персонала в России и на Украине. По итогам 2021 г. выручка платежной системы от бизнеса на российском рынке составляла 4% совокупного чистого дохода. MasterСard сообщала о $34 млн на общие и административные расходы в связи с уходом из России и $4 млн убытка (до налогообложения) из-за приостановки деятельности в России.



Еще больше осложнил для них ситуацию Указ №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах», подписанный Президентом РФ в начале августа. До конца 2022 г. указ запрещает любые сделки с долями и дочерними компаниями стратегических предприятий сфер ТЭК и финансов, принадлежащим фирмам из недружественных государств. Вероятнее всего, пишут эксперты, из-за этого изменятся планы по уходу с российского рынка немецкого концерна Siemens AG. К концу 2022 финансового года он хотел завершить реструктуризацию своего российского бизнеса, заранее объявив о грядущих потерях выручки в размере €400 млн. Но теперь сделки по продаже российских подразделений Siemens AG находятся под большим вопросом. Документ, считают эксперты, также может повлиять и на сделку по продаже портфеля розничных кредитов российского подразделения Citigroup — «Ситибанка», который также объявил об уходе с рынка, но пока работает в прежнем режиме.



Известный производитель бытовой химии немецкий концерн Henkel AG&Co. KGaA, объявивший об уходе из России в апреле, оценил убытки от этого шага в сумму €184 млн.



Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, после временной приостановки своей работы, все же приняла решение об уходе и продаже своего бизнеса (теперь рестораны быстрого питания называются «Вкусно и точка»), потеряла, по данным The Wall Street Journal, $1,2 млрд, концерн Nestle — $73,8 млн, Coca-Cola HBC — $96 млн.



«Дай мне повод остаться»



Несмотря на разницу в данных по числу работающих в РФ иностранных компаний, источники сходятся в одном: вопреки запретам и санкциям, покидать российский рынок иностранные производители и поставщики товаров и услуг не торопятся.



Зарубежные компании неохотно покидают российский рынок, добавляет в своем Telegram-канале В. Володин, так как это несет не только убытки, но и невозможность вернуться.



Например, «недружественная» Япония может похвастать наименьшим из всех стран «Большой семерки» (G7) количеством компаний, которые не только приняли решение окончательно уйти из России, но и сделали это. Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные статистического центра Teikoku Databank, к 21 августа о сворачивании своего российского бизнеса сообщили 74 из 168 японских компаний. Но в реальности покинули рынок лишь 6 из них. В их числе — Toyota, Bridgestone и бренд полюбившейся россиянам одежды и аксессуаров Uniqlo. В большинстве случаев компании заморозили транзакции, экспорт и производство в России.



«Компании не хотят терять деньги, но вынуждены подчиняться решениям своих правительств, — комментирует ситуацию Павел Селезнев, профессор Финансового университета при правительстве РФ. — Есть те, кто продекларировал: «мы уходим». Но дальше они начинают поиск исключений, мораториев, предпринимают попытки выиграть время в надежде, что экономическая ситуация изменится. Среди тех, кто действительно ушел или уходит, многие передали или продали бизнес российским менеджерам».



Уход с возможностью возврата, приостановка деятельности, временная заморозка инвестиций, продажа или передача активов российским управленцам – все эти стратегии успешно освоены и активно применяются западными компаниями.



«Ряд транснациональных компаний продают свои активы в РФ с опцией обратного выкупа, а некоторые продолжают свою работу, передав управление и вопросы дистрибуции российским компаниям-партнерам», — говорит Иван Ермохин, научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС.



Так, в середине августа рестораны Pizza Hut (около 50 точек) сменили владельца и заработали под новым названием «Пицца-Н». Российское подразделение компании Helly Hansen — ООО «Хелли Хансен» — провело ребрендинг, и магазины сети называться «Хансен», а французская сеть L’Occitane сменила вывески на «Л’Окситан».



Вернуться в Россию планируют многие. В их числе — нидерландская группа IKEA. «IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», — сообщает в середине августа ТАСС со ссылкой на источник. Такое заявление было сделано буквально сразу после завершения распродажи товаров IKEA в России.



Не торопятся сворачивать свой бизнес очень многие бренды из сегмента легкой промышленности. Зарубежные компании не хотят уходить, и ищут любые возможности, чтобы вернуться, комментирует основатель консалтингового агентства Kids Fashion Retail Елена Письменская. Например, польская компания по производству одежды LPP (владелец брендов Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito) уже открыла свои магазины, немного изменив их названия – она теперь работает через китайского оператора. В поисках возможностей остаться – бренды Zara и Reima, продолжает спикер. Уже открылись, сменив операторов, магазины культовой обуви Crocs и спортивных товаров Reebok. Некоторые вынуждены уйти, так как не нашли способов наладить логистику. В их числе, к примеру, бренд белья Triumph.



Помимо торговых сетей, многие зарубежные компании за время работы в России успели наладить собственные производства. Производственные мощности, без сомнения, вызывают интерес у покупателей. Но многие из них сейчас приостановили свою работу, что снижает их стоимость. Как сообщали информированные источники, в поиске покупателей на свои российские заводы находится компания Bosch, уже нашла покупателя на свой российский завод по сборке автомобилей компания Mercedes-Benz.



Кстати, способ так или иначе остаться на российском рынке нашла и Coca-Cola. Как сообщал Telegram-канал Mash, принадлежащая концерну российская компания Multon Partners (ООО «Мултон партнерс») провела русификацию, и теперь будет выпускать напитки под новыми названиями и с несколько измененной рецептурой. Сам напиток Coca-Cola будет продаваться под брендом «Добрый Cola», Fanta получит название «Добрый Orange», Schweppes станет именоваться «Rich тоник», а также добавятся и новые вкусы: Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.



Мошенники «под брендом»



Уход с российского рынка известных и популярных западных торговых марок вовсю эксплуатируется мошенниками, говорит ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.



По данным Group-IB, в I полугодии количество мошеннических сайтов, действующих от лица известных брендов, увеличилось на 579%. В «работу» вовлечены 2 тыс. названий брендов и торговых марок из онлайн-ретейла, телекоммуникаций, сферы услуг и банковского сектора.



Как сообщает сайт Anti malware, чаще всего пользователи становятся жертвами фейковых розыгрышей ценных призов, проводимых якобы от имени «параллельных импортеров». Мошеннические схемы могут быть связаны также с фейковыми виртуальными картами оплаты в AppStore и PlayStation Store, с покупкой доступов к сервисам Spotify Premium, Pornhub, с покупкой товаров (например, IKEA). Самый массовый случай — сайты, предлагающие купить офисную бумагу, особенно в период перебоев с поставками.



Мировые потери от подобного мошенничества оцениваются в $80 млн.



Турецкий гамбит



Экспортеры из США, вынужденные покинуть российский рынок, нашли еще одну, негласную, возможность вернуться. Как сообщают информированные источники, многие пытаются организовать совместный бизнес с турецкими фирмами за определенное комиссионное вознаграждение, и задействовать в цепочках поставок также и свои дочерние предприятия в зонах свободной торговли Дубая. В России по таким схемам хотят покупать продукцию нефтехимической промышленности, драгоценные и недрагоценные металлы, зерновые, алкогольную продукцию, удобрения и химикаты.



При этом, сообщают СМИ, финансовые власти США предостерегают представителей турецких бизнес-кругов от сотрудничества с Россией и грозят риском подпасть под санкции. Так, в августе Союз промышленников и предпринимателей Турции (TUSAID) получил письмо от заместителя министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией.



«Примите к сведению, что отношения с подсанкционными представителями России могут подвергнуть санкционному риску турецкие финансовые и бизнес-предприятия», — цитируют СМИ документ. Банки Турции не могут в одно и то же время иметь корреспондентские отношения с российскими и американскими регуляторами, отмечается в письме.



Несколькими днями ранее издание Politico со ссылкой на одного из чиновников США сообщало, что США могут рекомендовать западным компаниям сократить или полностью прекратить экономические связи с Турцией, если официальная Анкара заключит с Москвой «формальное экономическое партнерство».



Деловым кругам Турции не стоит обращать внимания на предупреждение Минфина США о возможных санкциях из-за сотрудничества с Россией, заявил в СМИ глава Министерства финансов Турции Нуреддин Небати (Nureddin Nebati). Турция продолжит сотрудничество с РФ, уверяет политик, в том числе и в сфере туризма.