Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян запустила частную инвестиционную компанию SKKY Partners. Ключевые отрасли — потребительские товары, цифровая и электронная коммерция, медиа, гостиничный бизнес и предметы роскоши.

Ким Кардашьян запустила частную инвестиционную компанию SKKY Partners

Карина Пардаева

SKKY Partners — результат сотрудничества Ким Кардашьян и бывшего гендиректора The Carlyle Group Джея Сэммонса. Мать Ким Кардашьян — Крис Дженнер — может стать партнером компании.

Introducing SKKY Partners, a private equity firm co-founded by Kim Kardashian and Jay Sammons that focuses on both control and minority investments in high-growth, market-leading consumer and media companies. pic.twitter.com/hstLMRjFeo



— SKKY Partners (@SKKYPartners) September 7, 2022

Компания не сообщила о наличии средств для осуществления запланированных инвестиций. На сайте SKKY Partners пока можно найти только политику конфиденциальности и контакты, других подробностей нет.

Фото на обложке: Asatur Yesayants / Shutterstock

