Политолог Евгений Магда проанализировал «Телеграфу» очередные военные игры кремля

В россии зафиксировали эшелон с «ядеркой», который двигался в направлении Украины. Впрочем, у таких сообщений есть определенные признаки очередных информационно-психологических спецопераций кремля в рамках ядерного шантажа путина, который терроризирует Запад и официальный Киев угрозой применить сверхмощное оружие.

Такое мнение в комментарии «Телеграфу» высказал политолог Евгений Магда.

«Есть такой российский писатель-детективщик Данил Корецкий, который в свое время написал книгу о ядерном поезде. Думаю, что в нынешнем положении дел рф не плохо бы вообще было узнать о том, что происходит там с ядерными зарядами и другими вещами. Потому что это все несет угрозу мировому сообществу, поскольку неконтролируемое распространение или шантаж ядерным оружием это не очень хорошая история. Но у меня, как у человека, работающего с гибридными технологиями, есть вопрос: «Если говорили о торпеде с ядерным двигателем, а сегодня начинают говорить о ядерном поезде, то не является ли это элементом информационного давления на мировое сообщество, которое имеет целью запугать Запад и заставить его руками Украину сесть за стол переговоров с россией?». Мне такое выдается наиболее адекватным пояснением, потому что в совпадения подобных ситуаций я не верю», — говорит эксперт.

Политолог в этом контексте также напомнил и о запуске баллистической ракеты Северной Кореей в сторону Японии, «а КНДР пока единственная страна, признавшая псевдореферендумы, поэтому соответственно это может являться элементом давления». «Они за 10 тонн риса готовы будут публично путина поцеловать куда-то, — продолжает эксперт. — Потому что их экономика является убедительным свидетельством того, что командно-административный путь развития тупиковый».

В то же время Евгений Магда убежден, что, несмотря на постоянный шантаж со стороны кремля, россия не сможет дожать США и Запад по поводу каких-либо уступок против Украины.

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Дата публикации

03 октября, 16:36

15 причин не бояться ядерного удара по Украине

«Думаю, что нет! По одной простой причине: США существенно изменились по сравнению с 2014-м годом. И конечно, сейчас на повестке дня будут буквально через месяц их midterm elections (промежуточные выборы), но в этой ситуации тем более слабость со стороны администрации Байдена мне кажется нереалистичной», — отмечает он.

Напомним, ранее издание «La Repubblica» со ссылками на источники в НАТО также писало, что атомная субмарина вышла в Арктику для испытания новой сверхмощной торпеды «Посейдон», которую иногда называют «Паладином Апокалипсиса». Подлодка К-329 «Белгород» считается прототипом новой концепции войны, задуманной российскими адмиралами в последние годы после возвращения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Также «Телеграф» писал, почему подлодка «Белгород» вышла на маневры, но чрезвычайной угрозы для Украины и Запада не представляет.