Азербайджан и Армения подпишут мирный договор в Брюсселе в первой декаде ноября. Об этом пишет ереванское издание «Паст» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, отбывший с рабочим визитом в Брюссель, ознакомит представителей ЕС с подробностями состоявшейся 2 октября в Женеве встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, а также с ходом работы комиссии по делимитации и демаркации границы.

Издание пишет, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в ходе своего последнего визита в Армению посоветовал армянской стороне доработать до конца октября окончательный вариант текста мирного договора.

Издание сообщает, что Москва уже дала свое добро на подписание договора. «Очевидно, что Москва в создавшейся ситуации совершенно не заинтересована в росте напряженности в регионе Южного Кавказа, и для нее важен процесс делимитации, равно как конкретные результаты переговорного процесса по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе», — пишет газета.