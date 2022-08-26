12:27

26.08.22

Пост председателя комитета по образованию администрации города Мурманска займет первый заместитель министра образования Татьяна Ларина, передает ТГ-канал «Мурманск инсайд».

Отмечается, что она родилась в Коле, закончила МГТУ, является кандидатом биологических наук.

— В министерстве образования работает с 2012 года и прошла путь от специалиста до первого заместителя. Уверены, что опыт и профессионализм помогут решить застарелые проблемы городского образования, — говорится в сообщении.

Ранее Nord-News сообщало, что эту должность более 11 лет занимал Василий Андрианов. Об его увольнении стало известно на прошлой неделе.

Татьяна Ларина в конце 2021 года исполняла обязанности министра образования и науки Мурманской области после избрания Ольги Дзюбы в горсовет Мурманска.

В январе 2022 года стало известно, что Светлана Виденеева возглавит министерство. А в мае и.о. министра образования стала Диана Кузнецова, официально в должность она вступила в июне.

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