Украина присоединится к «таможенному безвизу» уже в этом году. Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Украина станет 36-м государством-участником Конвенций.

«Таможенный безвиз» — это скорее перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на самой таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, а также обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени», — отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что «таможенный безвиз» — это одно из ключевых направлений построения в Украине удобной и прозрачной таможни.

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По его словам, прямо сейчас происходит реализация проекта электронной очереди на границе, идет работа по созданию общих пунктов пропуска с европейскими соседями и современных сервисных зон во всех пунктах пропуска.

«Кроме того, центральная роль в трансформации таможни отводится ее диджитализации, в том числе удобному растаможиванию авто через «Дию», — добавил глава правительства.

Премьер напомнил, что «таможенный безвиз» станет уже четвертым в этом году после «энергетического безвиза» в марте и «транспортного» и «экономического» безвизов летом.

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