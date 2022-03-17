17 марта 2022 10:28

PayBox.money, международная компания, специализирующая в области платежных решений для бизнеса

, позволяет самозанятым настроить прием платежей в пять простых шагов.

Пользователю со статусом самозанятого необходимо оставить заявку на сайте сервиса, получить доступ в личный кабинет, подключить PayBox.Money к сайту и подписать договор с компанией.

С PayBox.Money пользователи смогут получать платежи с банковских карт, через Apple Pay и Google Pay, по QR-коду или через систему быстрых платежей. Платежный сервис предлагает низкие тарифы, оперативное оформление договора, круглосуточную поддержку и услуги персонального менеджера.

Фото: PayBox.Money

«Кризис — это время возможностей. Из-за пандемии многие люди потеряли работу и решили работать на себя, например, печь десерты, изготавливать мебель или шить. Мы в PayBox.Money стремимся максимально облегчить получение заработанных денег с полным соблюдением законодательства. Процедура регистрации и настройки приёма платежей займёт совсем немного времени», — отмечает Никита Видякин, Генеральный директор представительства PayBox.money в России.

Деятельность самозанятых граждан в РФ регулируется федеральным законом. Так, самозанятые могут принимать оплату через сайт на карту банка или электронный кошелек, но не через торговые POS-терминалы. Доход самозанятого не может превышать 2,4 миллиона рублей в год, а каждая операция должна быть зарегистрирована в мобильном приложении «Мой налог».

Согласно исследованию GlobalData, самыми крупными сегментами электронной коммерции среди самозанятых на российском рынке являются путешествия, еда, одежда, электроника и красота. Ожидается, что в ближайшие три года электронная коммерция будет расти в среднем на 11%.