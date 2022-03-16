Цена войны: минус 50 млрд грн в день

По предварительным расчетам, прямые единовременные потери Украины от войны составляют $565 млрд. — Об этом во время пресс-стейтмента с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

По его словам, в правительстве уже работает специальная комиссия, которая занимается оценкой потерь украинской экономики

от вторжения агрессора. Речь, очевидно, идет о разрушенной инфраструктуре, недопоступлениях в бюджет, падении экспорта и т. д.

Ранее первый замминистра экономики Украины Денис Кудин сообщил, что более детально оценить потери можно будет по итогам месяца от начала войны, т. е. в конце марта. Так что новые цифры можем увидеть уже в начале апреля.

Тем временем, по оценке НБУ, экономика Украины

в период войны теряет 50% «невыработанного» ВВП, а это — 50 млрд грн в день. В условиях военного времени текущие поступления в бюджет засекречены. Но объемы недопоступлений можно оценить по отдельным сведениям.

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Поступления налогов от таможен на данный момент составляют 15% довоенного уровня. Если учесть, что в феврале таможня собрала 34,9 млрд грн, то по итогам марта при сохранении таких же темпов обеспечит только около 5 млрд грн.

На 10 областей, где идут боевые действия, приходится половина ВВП. Из-за войны полностью остановились 50% украинских предприятий. В феврале, когда еще налоговая показала перевыполнение плана, ГНС обеспечила поступление в бюджет в размере 48,6 млрд грн. По итогам марта, судя по текущим данным, сможет собрать не больше 20 млрд грн.

По некоторым оценкам, если Россия продолжит разрушать Украину нынешними темпами, сумма ущерба может превысить $1 трлн.

Что уже получила Украина

Вчера американский президент Джо Байден подписал закон о двухпартийном финансировании, предусматривающий выделение $13,6 млрд на гуманитарную, оборонительную и экономическую помощь Украине и соседним странам.

По данным СМИ, пакет включает в себя новые поставки Украине современного вооружения. Какая часть будет освоена (и будет ли вообще) через украинский бюджет — неизвестно.

В целом же вливания Запада пока выглядят основном как «скорая помощь». Так, от тех же Штатов Украина получает гуманитарную помощь на сумму примерно $54 млн для пострадавших от войны украинцев. Из них $26 млн — от Госдепартамента, и $28 млн — от USAID. К этой сумме добавится еще $53 млн — в основном для предоставления продовольствия пострадавшим. Из своего оборонного бюджета Штаты также перекинут на военные нужды Украины $200 млн.

Украинскую экономику поддерживает Европа: 11 марта Европейская комиссия выделила Украине 300 млн евро в качестве экстренной макрофинансовой помощи. Эти средства, как говорится в релизе, позволят повысить макроэкономическую стабильность Украины. Еще 300 млн будут направлены нашей стране на следующей неделе. Оба транша — часть программы на общую сумму 1,2 млрд евро.

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В начале марта ЕС также заявил, что выделит «не менее 500 млн евро» на финансирование мероприятий по ликвидации гуманитарных последствий войны. На 2022 год также предусмотрена помощь украинским беженцам в рамках программы CARE — это пакет на 10 млрд евро. Еще $1,4 млрд подоспели от МВФ в рамках программы экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Украине в рамках программы Экстренных мер 129 млн евро. Последующие выплаты запланированы в ближайшие дни.

В целом в рамках этой программы Украина может рассчитывать на 668 млн евро поддержки.

В перспективе ЕИБ готов предоставить Украине 2 млрд евро для укрепления критической инфраструктуры и восстановления разрушенного войной. Еврокомиссия готовит дополнительную программу помощи Украине — «для дальнейшей поддержки Украины в долгосрочной перспективе». Кроме этого, согласно минэкономики Украины, страна получила в долг €311,8 млн на восстановление экономики от Мирового банка.

Деньги российской казны и окружения Путина: сколько освоит наша экономика

Восстановление экономики Украины должно происходить за счет страны-агрессора. В начале марта президент призвал россиян учить слова «репарации и контрибуции». Спустя несколько дней в международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России. В этот иск Украина внесла пункт о репарациях.

О том, что украинская экономика должна быть отстроена за счет замороженных росактивов говорил и глава Нацбанка Кирилл Шевченко. По словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, разрабатываемый сейчас план восстановления страны предусматривает получение замороженных в центробанке России более $300 млрд. «Они уже для нас зарезервированы», — уточнил Устенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме судебных решений о принудительных выплатах, в ход могут пойти и двусторонние договоренности со странами, которые на данный момент проводят аресты имущества РФ и активов росолигархов. «Мы идем за вашей нечестной прибылью», — слова президента США Джо Байдена заставили российских владельцев суперяхт искать убежища в тех странах, где их собственность будет сложнее арестовать или конфисковать.

Тем не менее, в начале марта итальянская полиция арестовала имущество опальных россиян на $153 млн.

Еще в 2017 году Национальное экономическое бюро США опубликовало исследование, в котором состояние богатых россиян в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в аналогичных офшорных банковских центрах оценивалось в $800 млрд долларов США. Этой суммы вполне может хватить для того, чтобы отстроить экономику Украины. Остается только победить.

Как украинцам помогает бизнес

Кроме украинского бизнеса, свою лепту вносят и иностранные компании. Независимо от того, уходят или остаются бренды в России, некоторые из них пытаются балансировать свои решения с помощью донатов.

Увидеть, какие из них сокращают свое присутствие в РФ, а следовательно помогают остановить милитаристические усилия агрессора, можно на сайте Yale School of Management. По состоянию на 14 марта, из России ушли уже 375 компаний, остались 45. В документе отображено, какую именно деятельность прекратил или продолжает тот или иной бренд.

Обычно, компании передают свои пожертвования организациям с именем — таким как УВКБ ООН, Красный Крест, «Спасем детей» и так далее. Не все взносы можно подсчитать, поскольку компании могут их оценивать как, например, «10% от выручки за день» или «1 млн ночей для беженцев». Но некоторые бренды делают взносы, имеющие четкое денежное выражение.

Топ-10 пожертвований в помощь украинцам

$25 млн — пожертвовал Google. Из них $10 млн — помощь неправительственным организациям в Польше, которые помогают украинским беженцам. Часть средств идет на помощь НГО в Словакии, Румынии и Венгрии.

$22 млн — пожертвование от шведского бренда ИКЕА, точнее от его благотворительного подразделения The Ikea Foundation. Средства предназначены для тех, «кто был насильственно перемещен в результате военных действий в Украине». Кроме того, Inter IKEA Group и Ingka Group передадут некоммерческим организациям, работающим в Украине, по $11 млн для первичной помощи украинцам (продукты питания, средства гигиены и т. д.).

$5,5 млн — во столько обойдутся продукты питания и средства гигиены, которые передаст некоммерческим организациям Unilever для украинцев, пострадавших от войны. Группа компаний также заявляет, что запускает кампанию для сбора пожертвований среди сотрудников. Чуть меньше, 5,4 млн в помощь пострадавшим от войны украинцам Международному комитету Красного Креста передаст LVMH. Свыше $5 млн пожертвует компания с украинскими корнями Grammarly. Это вся чистая выручка приложения из России и Беларуси в 2014—2022 гг., — говорится в сообщении компании.

$5 млн — такую сумму передает Amazon, и собирает такую же сумму дополнительных пожертвований от сотрудников. На такую же сумму помощь оказывает и Accenture. Их взнос пойдет некоммерческим организациям, которые помогают украинским внутренне перемещенным лицам, а также беженцам в Польше, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии. Facebook заявлял о пожертвованиях на $5 млн для некоммерческих организаций, помогающих пострадавшим от войны украинцам, а также о рекламных кредитах на сумму $10 млн для НКО, проводящих для Украины сбор средств на своих платформах.

$4 млн — сумма, которой смогла помочь украинцам Etsy, аннулировав сборы с украинских участников платформы.

$2,18 млн — пожертвовал chanel двум организациям по оказанию помощи — CARE и УВКБ ООН.

$1,5 млн — пожертвование на гуманитарную помощь пострадавшим украинцам от FedEx.

$1 млн — Burger King пожертвовал УВКБ ООН на поддержку и питание украинских беженцев. Такую же сумму пожертвовали Kellogg’s, а также American Express. $1 млн в помощь Украине передал благотворительный фонд Estée Lauder, который обещал также помочь украинцам продуктами питания. Чуть больше, $1,1 млн — взнос от L’Oréal, через собственный благотворительный фонд, также компания планирует пожертвовать 300 тыс. средств гигиены для беженцев.

$543 тыс. — пожертвования для УВКБ ООН от Аrmani Group «для помощи и защиты тех, кто был вынужден бежать от войны». По $500 тыс пожертвовали Gucci и Valentino, и IBM.