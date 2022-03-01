КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. ГТС Украины продолжает свою работу, однако отключены две газораспределительные станции в районе боевых действий. Об этом сообщила компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) во вторник в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 12:00 (13:00 мск) объекты компании продолжают работать для обеспечения потребностей Украины в природном газе. Значительных повреждений инфраструктуры нет, диспетчерами ОГТСУ отключены две газораспределительные станции (ГРС) в районах ведения активных боевых действий, чтобы предотвратить утечку газа и опасность для населения из-за повреждений сетей облгазов», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас временно отключенными остаются пять из 1389 ГРС.

«Газотранспортная система продолжает работать в чрезвычайных условиях».