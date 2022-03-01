Инвесткомпания Ark Invest ежегодно публикует обзор технологий, способных изменить мир. В материале 2022 года Ark выделила 14 направлений, развитие которых ускоряется, а значение растет. К 2030 году стоимость этих технологий и связанных с ними бизнесов может достичь 230 трлн долларов. Рассказываем, что это за технологии, какие у них перспективы и какие компании ими занимаются.

Что еще важно знать

Последнее время на рынках — повышенная волатильность. Есть также риски, связанные с санкциями, и это касается вложений как в российские бумаги, так и в иностранные. Прежде чем принимать какие-то инвестиционные решения, обдумайте все как следует.

Искусственный интеллект

В 2015 году обучить модель уровня GPT-3 стоило 875 млн долларов, в 2020 — 4,5 млн. В 2030 году это может стоить всего 500 $. ИИ повысит производительность работников умственного труда на 140%

Где это нужно: множество сфер, включая здравоохранение и программирование

Примеры компаний: Alphabet (владеет Google), Amazon, Microsoft, Nvidia и Intel

Цифровое потребление

В 2021 году люди проводили 38% свободного времени онлайн, а к 2030 году будут проводить так 52%. К 2026 году выручка, связанная со временем онлайн, вырастет почти в 2,3 раза, до 4,1 трлн долларов

Где это нужно: социальные сети, видеоигры, стриминг, электронная коммерция

Примеры компаний: Apple, Netflix, Spotify, «Яндекс»

Цифровые кошельки

Финансовые технологии изменятся при отходе от обычных банкинга, займов, услуг брокеров. Стоимость активов в цифровых кошельках в ближайшие 5 лет может расти на 78% в год

Где это нужно: приложения для учета финансов, перевода денег, сделок с ценными бумагами и криптовалютами

Примеры компаний: Alibaba (сервис Alipay), Block (приложение Cash App), PayPal (приложение Venmo), TCS Group (Тинькофф)

Публичный блокчейн

Станет основой для новых форм взаимодействия в сфере финансов и в интернете. Может изменить все классы активов так, как интернет изменил медиа

Где это нужно: многие сферы, где надо хранить и верифицировать данные, наподобие финансовых транзакций или участия в выборах

Примеры компаний: Signature Bank, Coinbase, Nvidia, фонды FXBC и SBBE

Биткоин

Первая и самая известная криптовалюта очень волатильна, но становится все более распространенной. Объем транзакций больше, чем у Visa, биткоином интересуются институциональные инвесторы, а к 2030 году цена одного может достичь миллиона долларов

Где это нужно: платежи и переводы без участия банков

Примеры компаний: Coinbase, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, фонды FXBC и SBBE, а также сам биткоин и отслеживающие его фонды — для квалифицированных инвесторов или через иностранных брокеров

Эфир и DeFi

Децентрализованные финансы и криптовалюта Ethereum, ставшая популярной платформой смарт-контрактов, дают прозрачность и снижают комиссии и риски по сравнению с традиционными подходами. Эфир может заменить многие привычные сервисы, а его капитализация вырастет в десятки раз

Где это нужно: платежи и переводы без участия банков и другие финансовые услуги

Примеры компаний: нет, но есть сам Ethereum, а также отслеживающие его биржевые фонды — для квалифицированных инвесторов или через иностранных брокеров

Веб 3.0

Интернет станет децентрализованным, в чем помогут блокчейн-технологии. Люди смогут владеть цифровыми активами и сервисами, а не арендовать их, а NFT сотрет границу между потреблением и инвестициями. При этом расходы онлайн будут расти на 28% в год

Где это нужно: блоги, игры и другие сферы, связанные с интернетом

Примеры компаний: пока нет крупных публичных компаний с такой специализацией

Редактирование генов

Секвенирование ДНК в сочетании с редактированием генома CRISPR и искусственным интеллектом изменит медицину, чтобы полноценно лечить болезни, а не маскировать симптомы. Общая капитализация компаний в этой сфере будет расти на 54% в год

Где это нужно: здравоохранение

Примеры компаний: Illumina, CRISPR Therapeutics, Editas Medicine

Мультиомика

Этот подход к биологическому анализу способен дать открытия в области здоровья и лечения болезней. Выручка компаний в этой сфере будет расти на 22% в год

Где это нужно: медицинские науки и здравоохранение

Примеры компаний: пока нет крупных публичных компаний с такой специализацией

Электротранспорт

Дальность хода электромобилей растет, а цена падает благодаря развитию аккумуляторов. К 2026 году продажи таких авто могут вырасти в 8 раз, или на 53% в год

Где это нужно: личный и коммерческий автотранспорт

Примеры компаний: Tesla, Rivian, ChargePoint Holdings

Автономные такси

Если такси смогут ездить без участия водителя, это снизит стоимость поездок и повысит экономическую активность, увеличив спрос на такой сервис. Благодаря этой технологии ежегодный ВВП мира к 2030 году может вырасти на 26 трлн долларов

Где это нужно: такси, также каршеринг и личные автомобили

Примеры компаний: Alphabet (владеет Waymo), Tesla, «Яндекс»

Автономные грузоперевозки

Эта технология способна удешевить логистику и ускорить ее. Выручка компаний в этой сфере к 2030 году может составлять 900 млрд долларов в год

Где это нужно: коммерческий транспорт — от грузовиков до дронов

Примеры компаний: пока нет крупных публичных компаний с такой специализацией, но, возможно, подойдут Alphabet и крупные автопроизводители

3Д-принтеры и роботы

Эти технологии сокращают производственную цепочку, а еще снижают затраты на выпуск продукции и уменьшают объем отходов. Индустрия может расти на 56% в год, достигнув 6 трлн долларов к 2030 году

Где это нужно: производство в самых разных отраслях, от автомобилей до медицинских товаров

Примеры компаний: 3D Systems, Proto Labs, Emerson Electric, Rockwell Automation

Аэрокосмические технологии

Запуск ракет стоит все меньше, при этом есть большая потребность в спутниках. А один только рынок сверхзвуковых полетов может приносить 270 млрд долларов выручки в год уже через 5—10 лет

Где это нужно: (около)космический туризм и запуск спутников

Примеры компаний: Virgin Galactic, Boeing, а также SpaceX и Blue Origin — если станут публичными

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Все компании и фонды в этом материале упомянуты для примера. Это не инвестиционная рекомендация

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