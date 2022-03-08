Всего за 10 дней после вторжения в Украину Россия обошла Иран и Северную Корею по количеству наложенных международных санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai.

Начиная с 22 февраля Россия стала объектом 2778 новых санкций, в результате чего их число увеличилось до более чем 5530. Это больше, чем Иран, который столкнулся с 3616 санкциями в течение десятилетия из-за ядерной программы и поддержки терроризма.

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«Это финансовая ядерная война и крупнейшее санкционное событие в истории. Россия менее чем за две недели превратилась из части мировой экономики

в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгоя», — прокомментировал агентству Питер Пятецкий, бывший сотрудник Министерства финансов в администрациях Обамы и Трампа и соучредитель Castellum.ai.

Подавляющее большинство санкций против России с 22 февраля введено против физических лиц — 2427 и 343 санкций против юридических лиц, включая государственные учреждения.

Наибольшее число санкций в отношении России ввела Швейцария — 568, Евросоюз – 518, Франция – 512 и США – 243 санкционных действия.

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Роман Брыль

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