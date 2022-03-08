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Государство продолжит выплачивать назначенную государственную социальную помощь (Фото:NewAfrica / Depositphotos)

Это подчеркивают в Министерстве социальной политики Украины.

В частности, глава министерства Марина Лазебная сообщила, что государство продолжит выплачивать назначенные государственные социальные пособия людям в течение времени действия военного положения плюс один месяц после его завершения.

Соответствующее решение КМУ приняло по предложению Министерства социальной политики.

«Наши дорогие соотечественники! Мы не останавливаем выплату назначенных государственных социальных пособий. Во время военного положения не следует обращаться за их переназначением или подтверждением права на их получение. Берегите себя и своих близких!» — прокомментировала министерша социальной политики Марина Лазебная.

Соответствующее решение касается:

помощи малоимущим семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

пособия на детей, больных тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность;

ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

ежемесячной адресной помощи внутриперемещенным лицам;

временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Также, если получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью пропустили срок пересмотра, выплата таких видов помощи не останавливается на период введения военного положения и одного месяца после его отмены.

После отмены военного положения органы социальной защиты проинформируют получателей о необходимости в течение месяца обновить документы, необходимые для того, чтобы продолжать получать помощь.