Оккупационные власти в Херсонской области «отжимают» частный бизнес у местных предпринимателей. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

«Захватчики хотят присвоить региональные АЗС, чтобы на них продавать завезенное из Крыма горючее. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор между „гауляйтером“ Геническа Геннадием Сиваком и так называемым советником „председателя“ Крыма Рустемом Ниметуллаевым», — говорится в сообщении.

«Если можно будет работать через брошенные заправки, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам „спецоперации“ можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем», — предлагает Ниметуллаев.

Генический «гауляйтер» охотно соглашается с предложением, но переживает, чтобы «бабло из-под носа не увели…», потому что не хочет остаться без дополнительного «заработка».

«Ну, надо же персонал… Ты же понимаешь, в чем проблема?! Лавандос, как? То есть мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли…» — говорит коллаборант.

Как писали «ФАКТЫ», Херсонщина, граничащая с временно оккупированным Крымом, оказалась наиболее незащищенной и была захвачена в первые дни вторжения. В том числе и потому, что в области так и не создали полноценное подразделение территориальной обороны. Процесс саботировали пророссийские местные депутаты, в частности с орбиты Владимира Сальдо.

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