Имущество автозаводов «Богдан» в Луцке и Черкассах обрело нового собственника. Их продавал арбитражный управляющий, назначенный судом по делу о банкротстве «Богдан Моторс». Только на четвертых торгах непрофильные здания заводов приобрел акционерный банк «Укрэксимбанк».

На аукцион были выставлены нежилые помещения и земельные участки в Луцке и в Черкассах. Речь все же идет не о главных производственных корпусах автомобильных заводов «Богдан Моторс», а о дополнительных помещениях и бывшем цехе сэндвич-панелей.

«Укрэксимбанк» приобрел участки заводов за 51 млн грн. Предполагается, что в дальнейшем банк попытается реализовать активы предприятия другим владельцам с целью коммерческой выгоды, которые могут не иметь никакого отношения к автомобилестроению. Сообщается, что основные территории и цеха автосборочных предприятий на торги не выставлялись.