В Тюмени прошли традиционные Губернаторские чтения, в этом году их темой стали «Климат и экономика: новая глобальная, национальная и региональная реальность». Открывая мероприятие, глава региона Александр Моор отметил, что для Тюменской области изменение климата, энергетическая проблематика и декарбонизация являются актуальными темами. «Мы формируем общую картину, построенную на внятных, профессиональных, взвешенных мнениях экспертов. Вместе с вами на чтениях мы задаем единые тренды, делаем практические выводы для дальнейшей продуктивной работы и в целом благополучия земляков», – подчеркнул губернатор.

Основным докладчиком чтений стал заведующий научно-учебной лабораторией экономики изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров. По его словам, проблема изменения климата последние пять лет является первоочередной в международной повестке. Сейчас, когда мировая экономика

опирается на «зеленые» технологии, сокращение выбросов становится фактором конкурентоспособности, и высокая углеродоемкость российской экономики делает уязвимым и российский промышленный экспорт.

«Президентом России объявлена цель достижения углеродонейтральности к 2060 году. На горизонте ближайших 5–7 лет, вероятно, в России будет введена дополнительная ценовая нагрузка на углерод в виде углеродного налога либо системы торговли квотами, как в Европейском союзе. Все эти меры призваны снизить риски падения российского экспорта и нарастающей технологической отсталости, адаптировать российскую экономику к новому глобальному энергетическому ландшафту», – считает ученый.

По мнению Игоря Макарова, на уровне региона традиционным отраслям экономики нужно приспособиться к новой реальности. В том числе реализовывать низкоуглеродные проекты в соответствии с международными стандартами.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сказал, что в регионе выбрана правильная тактика развития промышленности. Например, «СИБУР» реализует в Тобольске ряд проектов в сфере нефтегазохимии, также на территории области есть карбоновый полигон, а в будущем Тюменская область, Югра и ЯНАО смогут создать межрегиональную систему регулирования выбросов и обеспечения углеродной нейтральности Западной Сибири. «Весь мир сегодня стоит перед необходимостью разработки новых технологических решений, обеспечивающих рост экономики при снижении выбросов. Думаю, это серьезная и интересная задача для нашего Западно-Сибирского научно-образовательного центра», – уверен Моор.

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