Несмотря на заявления Кремля, увеличения поставок не происходит. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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Фактически больше газа в Европу через Украину не идет. Хотел бы сказать, что в этом году втрое уменьшился транзит газа,

– подчеркнул Макогон.

Вернулись к контрактовым объемам

Россия вернулась к объемам транзита, предусмотренным по контракту. Это составляет 109 миллионов кубометров газа в день. Макогон отметил, что еще в начале ноября было 57 миллионов.

Что надо знать о транзите газа через Украину

«Газпром» на 2021 год заключал долгосрочное бронирование украинских мощностей – объем достигал 40 миллиардов кубометров.

Однако с начала 2021 года российская компания трижды уменьшала объемы транзита газотранспортной системой Украины. Президент России Владимир Путин заявил, якобы «Газпрому» невыгодно наращивать транзит газа в Европу через украинскую территорию, потому что есть более дешевые маршруты.

О новом контракте по транзиту газа через Украину в Кремле пока не говорят.

Ранее Макогон отмечал, что Украина готова поставлять до 250 миллионов кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает существующий транзит.

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