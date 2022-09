Кто для нас Грузия? Друг? Враг? Союзник? Пособник агрессора?

«К сожалению, чиновники украинского правительства не могут скрыть своего высказанного желания открыть второй фронт в Грузии и втянуть Грузию в военный конфликт, который сейчас происходит в Украине», — заявил на днях глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. По его словам, грузинские власти готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу. Так Кобахидзе отреагировал на слова депутата Верховной Рады Федора Вениславского о том, что Тбилиси должен предпринять конкретные действия по освобождению Абхазии и Южной Осетии, оккупированных Россией в 2008 году.

Это уже не первое заявление представителя грузинской власти, в котором Украина обвиняется в стремлении втянуть Грузию в войну. С 24 февраля, несмотря на многотысячные демонстрации в поддержку Украины, многочисленные украинские флаги на улицах грузинских городов, постоянно звучащие слова поддержки простых грузин в адрес украинцев с неизменным «Слава Україні!», участие грузин в боевых действиях против российских агрессоров, официальный Тбилиси демонстративно дистанцируется от Киева.

После широкомасштабного вторжения России в Украину действия грузинского правительства стали разочарованием для украинцев и украинской власти, надеявшихся на иную позицию Тбилиси. Однако реальная политика

даже в условиях войны, — это мир полутонов. И в нем

Сигналы, которые посылает грузинское правительство, благозвучны уху Кремля. Еще в первые дни широкомасштабного вторжения грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил: Грузия не будет присоединяться к международным санкциям против РФ, а будет поддерживать Украину только политически. Тбилиси не предоставляет Киеву оружие. Но при этом грузинская власть соблюдает международные санкции и поддерживает нашу страну в международных организациях, отправляет гуманитарную помощь и принимает беженцев. В Грузии в конце мая перестало работать отделение банка ВТБ, возникают проблемы и при провозе российских товаров на таможне.

Ни в правительстве Грузии, ни в правящей партии «Грузинская мечта» не замечают когнитивного диссонанса в своем поведении. Ведь эта позиция Тбилиси вызвана где-то холодным расчетом, а где-то трусостью.

Поначалу сдержанность Тбилиси объяснялась тем, что грузинские власти не верили, что Украина окажет серьезное сопротивление России и продержится так долго. Также они боялись того, что Кремль решит повторить август 2008 года и вторгнуться в Грузию.

Этот страх не исчез и сегодня, несмотря на то, что Россия вывела из Абхазии две трети своих военнослужащих и техники, а сопротивляющаяся Украина на фронте ослабляет врага Грузии. Страх спровоцировать Москву привел и к тому, что в последнее время грузинские власти стали массово отказывать во въезде в Грузию россиянам, не согласным с политикой Путина. Также начали запрещать концерты российских артистов, неугодных Кремлю: были отменены концерты группы «Машина времени», Максима Галкина.

Впрочем, реальны ли опасения, что поддержка Украины даст России повод для нападения на Грузию и открытия «второго фронта»? Россиянам не требуются поводы для вторжения. То, что Грузия не входит в список недружественных РФ стран, ничего не значит. Все зависит от планов Кремля. При желании поводом к нападению может стать все что угодно. Например, необходимость защиты в Грузии российских граждан, которых грузинское население не очень-то привечает из-за возросшей агрессивности россиян.

Однако не только страх перед российским вторжением формирует позицию Тбилиси. Существуют и другие факторы.

Во-первых, серый кардинал Грузии Бидзина Иванишвили контролирует правящую партию «Грузинская мечта» и оказывает непосредственное влияние на выработку позиции правительства и парламента. Миллиардер с пророссийской ориентацией не заинтересован в том, чтобы испортить отношения с Россией. Поэтому политика грузинских властей — это не только желание не дать повод к вторжению, а также и демонстрация лояльности Кремлю.

В этой ситуации лишь президент Саломе Зурабишвили, сохраняющая независимость во внутренней политике и сделавшая ряд шагов в поддержку Украины (в том числе и участвуя в онлайн-форуме «Крымская платформа», и осуждая зверства россиян в Изюме), в какой-то мере сохраняет лицо Тбилиси. (Впрочем, как и поездка Виктора Ющенко во время российского вторжения в августе 2008 года в грузинскую столицу позволила сохранить лицо Киеву, ведь и тогдашний премьер Юлия Тимошенко дистанцировалась от вторжения России в Грузию и не дала ему своей оценки.)

Во-вторых, на позицию грузинского правительства влияет экономический фактор. В России проживают 800 тысяч грузинских граждан (население самой Грузии — 3,7 млн человек). Они поддерживают свои семьи на родине: каждый работающий за границей содержит в среднем семь человек.

Россия также является для Грузии важным торговым партнером, которым нынешнее правительство не готово жертвовать: в последние полтора года грузинская экономика демонстрирует рост, в том числе за счет и транзита из Турции в Россию, и российских туристов. При этом глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили заявляет, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности страны.

Дело в том, что, начиная с середины десятых годов, тысячи россиян переехали в Грузию. Многие из них открыли здесь фирмы. Особенно заметен этот процесс стал после 23 февраля. После введения международных санкций против Москвы в адрес Тбилиси часто звучат обвинения в том, что Грузию используют для «серого импорта» в Россию. Одним из поводов для этих обвинений стал телефонный разговор российского олигарха Евтушенкова с Иванишвили, где обсуждалась помощь «серого кардинала» Грузии в обходе санкций, введенных против россиянина.

Многочисленные собеседники ZN.UA (в том числе из украинских органов власти) обращали внимание на то, что у них нет фактов нарушения грузинскими властями политики санкций. Тем не менее, на Печерске широко распространены «обоснованные подозрения, что Грузия помогает России в обходе санкций», и раз Вашингтон давит на грузинскую власть по поводу «серого экспорта», то это значит, что у него есть факты нарушения Тбилиси политики антироссийских ограничительных мер.

В-третьих, как заметил в беседе с ZN.UA грузинский политолог Гела Васадзе, «Украина для Грузии — это продолжение внутриполитического кейса, а не внешнеполитического». Учитывая идиосинкразию «Грузинской мечты» к фигуре бывшего президента Михеила Саакашвили с момента получения им украинского гражданства, отношения между Киевом и Тбилиси пребывают в замороженном состоянии. При этом власти двух стран периодически обмениваются резкими заявлениями в адрес друг друга.

Нынче в Тбилиси полагают, что Киев портит имидж Грузии. В том числе и отзывая посла, и обвиняя в попустительстве контрабанде подсанкционных товаров в Россию. Выступление в июне на антиправительственном митинге в грузинской столице Владимира Зеленского и Давида Арахамии еще больше обострило отношения двух стран. Резкую негативную реакцию вызвали и слова Арахамии о возможных западных санкциях против Иванишвили. Однако в действительности грузинское правительство попало в ловушку собственной политики.

Позиция Тбилиси в отношении российско-украинской войны, которая сводится к формуле «как бы чего не вышло», устраивает Москву. Но не Киев и Вашингтон. Грузинские власти обижаются, что в Украине и Соединенных Штатах не понимают особенности ситуации Грузии, вынужденной занять такую позицию. Но в Украине гибнут люди. А заявления грузинского премьера заставляют со скепсисом воспринимать формулу о «стратегическом партнерстве» наших стран.

Поэтому неудивительно и то, что на Печерских холмах и Михайловской площади пессимистично смотрят на ГУАМ и «Ассоциативное трио», расценивая их как мертвые проекты. И если еще недавно Киев был заинтересован в том, чтобы быть в одном «купе» с Тбилиси на евроинтеграционном и евроатлантическом пути, то теперь отношение другое: Грузия не сделает путь Украины в ЕС легче. В ОПУ полагают: Грузия и Молдова «хотят на украинской крови войти в Европейский Союз». И в такой ситуации было бы справедливо, чтобы эти страны были нашими союзниками и активно поддерживали нашу страну.

Но сегодня официальный Тбилиси ведет себя не как друг и союзник Киева. И, судя по всему, отношения наших двух стран не изменятся до тех пор, пока «Грузинская мечта» будет находиться у власти в Грузии.

