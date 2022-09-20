Москва, Иркутск, 20.09.22 (ИА «Телеинформ»), — Биткоин и эфир рекордно подешевели с июня. Вложения инвесторов сокращаются на ожиданиях агрессивного повышения ставки ФРС и ввода в действие нового алгоритма майнинга для эфира. В BitRiver также отмечают, что осенние тревоги на крипторынке нарастают.





Как пишет «Коммерсантъ», после прихода институциональных инвесторов на рынок криптовалют усилилась корреляция криптомира с традиционной финансовой системой. Кроме того, опережающее падение котировок ведущих валют связано с завершением перехода блокчейна эфира с алгоритма Proof of Work (PoW) на более экономичный и технологичный алгоритм Proof of Stake (PoS).

В преддверии этого, как отмечает основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Климов, многие инвесторы открывали позиции в расчете получить бесплатный дивиденд в виде эфира-PoW, который отошел от основной сети. Однако сейчас, разочаровавшись без положительной динамики, фиксируют прибыль или убытки, считает он.

Отмечается, что в ближайшие дни поведение инвесторов на рынке цифровых валют будет всецело зависеть от итогов заседания американского финансового регулятора. Краткосрочный оптимизм может вызвать повышение ставки ФРС не более чем 75 базисных пунктов, но при условии отсутствия намека на дальнейшее сильное повышение.

Как пояснил в комментарии Телеинформу финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, неделя с 12 по 18 сентября не задалась для покупателей криптовалют.

– Недельные потери биткоина составили 11,04%. Рынок обвалился после публикации инфляционных данных за август в США. Отчет вызвал бегство из рисковых активов из-за опасений агрессивного повышения ставок на заседании 21 сентября.

В понедельник, 19 сентября, ослабление биткоина усилилось. Пара BTC/USDt упала до 18 тысяч 233 долларов. Перед важным событием индекс доллара возобновил ралли и вызвал падение фьючерсов на S&P500. Так как криптовалютный рынок сохраняет тесную связь с фондовым рынком, то инвесторы стали выходить из длинных позиций. Цена опять оказалась в диапазоне 18-19 тысяч долларов за биткоин.

С пятницы капитализация крипторынка сократилась на 87 млрд долларов, до 0,902 трлн. Инвесторы распродают рисковые активы перед заседанием ФРС США и выступлением Джерома Пауэлла. Ожидается, что американский регулятор повысит ставку на 75 б.п. Если 21 сентября фондовый и криптовалютный рынки переживут заседание, то с высокой вероятностью мы сможем увидеть рождественское ралли биткоина. В противном случае S&P500 и биткоин полетят искать новые ценовые уровни, на которых покупатели смогут перегруппироваться.

Из-за энергетического кризиса мировая экономика погрузилась в рецессию. Замедление темпов роста экономики и борьба центральных банков с растущей инфляцией больно бьют по рисковым активам. Покупателям нужно защищать поддержку 18-19 тысяч долларов, чтобы не допустить паники среди розничных инвесторов на низколиквидном рынке, – считает Владислав Антонов.

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