Бельгия выделяет 8 млн евро для оказания помощи украинской армии. Об этом сообщается в коммюнике федерального правительства, передает Интерфакс-Украина.

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Бельгия предоставит помощь на 8 млн евро украинским Вооруженным Силам для снабжения каналами НАТО материалов для оказания первой (медицинской) помощи, зимней одежды, приборов ночного видения и лекарственных средств», — говорится в правительственном сообщении, цитируемом телеканалом RTBF.

Глава МИД Бельгии Аджа Лабиб отметила, что очень важно экипировать украинских военных необходимым оснащением, поскольку зима обещает стать потенциально решающей фазой войны.

Читайте также: Бельгия заморозила российские активы более чем на 50 миллиардов евро

Отметим, что финансирование Бельгией военной помощи Украине является выполнением соответствующего решения глав государств и правительств стран НАТО на июньском саммите альянса в Мадриде.

Источник