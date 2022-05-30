Только тот, кто не хочет видеть, не видит сегодня, что происходит в мире и чему противостоит Россия, защищая Донбасс и Новороссию, не видит, что вооружённая борьба там, — только очередная, теперь уже «горячая» фаза давно ведущейся необъявленной войны. Войны на уничтожение. Уничтожение не просто суверенной российской государственности, России, как одного из мировых центров силы, но и самой Русской цивилизации. А современное украинское государство — это не более чем искусственно созданный испытательный полигон для ведения этой войны. Оно, как известно, изначально и строилось по «принципу отталкивания», на отрицании всего русского под красноречивым лозунгом «Украина — не Россия». Не получив своевременно адекватного ответа, это отрицание, паразитируя на русском добродушии и подпитываясь «подкормкой» западных «доброжелателей», становилось всё более агрессивным и закономерно перешло в стадию Украина — Анти-Россия.

А к чему ведёт логика самостийно-русофобского «государственного строительства», любой желающий может воочию видеть, на татуировках вояк из Азова (организация запрещена в РФ). Они ведь, практически официально, признаны нынешним киевским режимом, в качестве самых больших патриотов Украины, её главных героев. И действительно, можно сказать, что они и есть квинтэссенция самостийной Украины-Анти-России. Не потому ли ими восхищалось, плакалось о них целое Евровидение? И тут, как специально для еврогуманистов появилось документальное «кино» о том, какими «художествами» разрисовывает себя эта «квинтэссенция», какие образы украшают самостийных «укрохероев». Перевёрнутый крест, Бафомет, нацистские символы и прочая нечисть, — вот чем вдохновляются идейные борцы с Русским миром. Вот каких «борцов за свободу» и «защитников европейской цивилизации», на деле, поддерживает коллективный Запад. Даже выступает за них ходатаем, не стесняется «коллективными устами» Макрона и Шольца просить президента Путина отпустить сдавшихся укронацистов, оставить их безнаказанными. И продолжает вооружать тех, кто ещё не сдался. Причём всё более тяжёлым оружием, с той, очевидно, целью, чтобы они могли убить как можно больше, в том числе, и мирных жителей, нанести как можно больший ущерб Донбассу и Новороссии.



Наколки укронациста Давида Касаткина по кличке Химик. Иллюстрация: pravdoryb.info

Уже не скрывается, что стратегическая задача, — втянуть Россию в длительное, высокой интенсивности, военное противостояние, чтобы максимально ослабить её, и в перспективе, поставить под полный внешний контроль по украинскому образцу. Неслучайно, один из главных «спикеров» коллективного Запада, Джордж Сорос, заговорил о «возможном начале 3-ей Мировой войны». А заодно обозначил и её цели, сказав, что Россия представляет собой смертельную угрозу для Запада и «единственный способ сохранить нашу цивилизацию, — как можно скорее победить Путина». То есть, переводя на адекватный язык, — лишить Россию самостоятельности, перевести во внешнее управление. Как это уже практически и было в начале 90-х, и в чём Сорос и К немало поднаторели. И применение этой стратегии обусловлено отнюдь не «плохим поведением» России, как, может быть, кому-то кажется, а самим фактом существования суверенного российского государства, проводящего самостоятельную политику, о чём неоднократно говорил Президент России.

Дело в том, что сформировавшаяся, точнее, построенная на Западе, к началу 21 века «постхристианская» цивилизация, является сугубо искусственной и глубоко тоталитарной, более того, в прямом и точном смысле слова, — противоестественной, и поэтому органически не способна к продуктивному взаимообогащающему сосуществованию с отличными от неё, естественно сложившимися традиционными цивилизациями и настроена на их подавление и уничтожение. Показателен, в этом отношении внедряемый «мировыми СМИ» и ставший уже стереотипным, речевой оборот (программирующий сознание), — «весь цивилизованный мир», используемый в качестве якобы само собой разумеющегося названия (и самоназвания!), просто одного из «синонимов», современного Запада. О том, что именно интересы последнего называются также интересами «всего прогрессивного человечества» (ещё один «синоним»), — не стоит и говорить. И в этих интересах, очевидно, «отмена» всего «отсталого», «тормозящего прогресс» (=незападного), мешающего «всему человечеству», единым строем, идти вперед, — к светлому будущему. Поэтому разрушению-искоренению подлежит не только Русский мир, но и любая, потенциально способная к превращению в самостоятельный альтернативный коллективному Западу центр силы, цивилизационная общность. Россия, — только «первая по списку». Уже объявлен угрозой и Китай. Что происходит в Исламском мире, как пытаются уничтожить Иран, устраивают перевороты в Турции и арабских странах — тоже слишком хорошо известно.

По сути, то, что сегодня называют «коллективным Западом», — это «глубинное сверхгосударство» современной Западной цивилизации, глобальная Империя лжи, претендующая на властную монополию во всём Мире, и, по самой своей природе, угрожающая существованию всего универсума традиционной человеческой культуры. И это, к сожалению, — не «пропаганда». Это закономерный вывод из огромной массы фактов. Наиболее яркий, наглядный пример противоестественности современной цивилизации, — её яростная (чтоб не сказать бешеная), системно организованная борьба с семьёй, этим фундаментальным социальным институтом, первичной ячейкой-клеточкой жизни общества, природно-обусловленной формой воспроизводства рода человеческого.

Сегодня на Западе семьёй называется всё, практически любой «союз». Дети уже не обязательны, различие полов тоже. Напротив, гомосексуальные «браки» приветствуются и пропагандируются. А сколько сделано и делается для дискредитации и разрушения «традиционной» (то есть обусловленной биологической природой человека) семьи! «Сексуальная революция», «эмансипация» женщин от «семейного рабства», законодательное упрощение разводов, абортов, вытаскивание прекрасного пола на «рынок труда», в общем, безоговорочная победа оголтелого феминизма, провозгласившего «равенство» мужчин и женщин, — всё это уже пройденный этап. Сейчас планируются новые, ранее немыслимые «достижения»: «стерев» социальные различия, перешли уже к «стиранию» естественно-природных, биологических различий между полами. Теперь, пол­-«гендер» можно выбирать по своему вкусу, родившись мужчиной стать женщиной и наоборот. И для «закрепления», — обязательное «сексуальное просвещение» с детского сада, навязчивая пропаганда ЛГБТ, «чайлдфри», с перспективой окончательного стирания различий между нормой и извращением. А ещё, — «защита прав ребёнка», агрессивная ювенальная юстиция, практически ставящая под государственный контроль жизнь семьи, воспитывающей детей.

И, конечно, реклама, — «массам» постоянно демонстрируют представителей «элиты», разного рода «успешных» людей, особенно публичных: артистов, спортсменов, политиков, с разными же сексуальными отклонениями, пардон, «вариациями». Последнее достижение, — новая пресс-секретарь Белого дома, так сказать, «официальное лицо» коллективного Запада, сочетающая в себе, наверное, все важнейшие положительные качества, необходимые для достижения успеха в современном западном обществе. Она и эмигрантка, и темнокожая, и женщина, и с ориентацией у неё всё в порядке, — «нетрадиционная», как и положено. А в качестве бонуса, — почти обязательные теперь «признания» про изнасилование в детстве и суицидальные наклонности. В общем, куда там комсомолкам, спортсменкам, и просто красавицам, — прогресс ушёл далеко вперёд.

Конечно, не каждый политик «цивилизованного мира» может похвастаться таким полным набором достоинств, но многим, если не большинству, тоже есть что предъявить прогрессивной общественности. Президент Франции, к примеру, может похвастаться любимой женой, 23-мя годами старше и бездетным браком. Премьеры Люксембурга и Исландии — официально зарегистрированными гомосексуальными «браками». А «чайлдфри» для успешных женщин, «вращающихся» на «вершинах власти» коллективного Запада, похоже, вообще становится нормой, новой нормальностью. Особенно для «первых лиц». Тут можно вспомнить и незабвенную Меркель, явно предпочитавшую платьям пиджаки и брюки, и её бывшую английскую коллегу Мэй, и действующих «премьерш» Стерджен в Шотландии и Санду в Молдавии. И вице-президента К. Харрис, конечно. Не отстают и наиболее передовые премьеры-мужчины. Преемник Меркель Шольц, тоже «чайлдфри», так что в Германии, похоже зарождается новая традиция, и, возможно, недалеко то время, когда дети в немецких семьях станут «нетрадиционной ценностью».

Всё это, как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но грустно, очевидно, не всем. И в этой связи возникает вопрос: что, те, кто правит «глубинным сверхгосударством» коллективного Запада настолько глупы, что не понимают, что разрушая «традиционную» семью, они подталкивают род человеческий к самоуничтожению? А если нет, если они не идиоты, то, значит, делают это намеренно? Такая вот альтернатива. И, ведь, что называется, иного не дано, — законы логики. Списать на глупость — затруднительно, скорее, — измена. Уж слишком системно, слишком демонстративно, с явным упоением от самого процесса разрушения, ведётся работа по уничтожению, сталкиванию в небытие. И не только семьи, но всех вообще основополагающих форм человеческого существования, всего, чем жива душа человеческая.

Уничтожается язык, слово, которое было в начале, — основа любой национальной культуры и человеческой разумности вообще. Прежде всего, убивают, отравляют избыточными заимствованиями исконные языки, которые имеют богатейшие литературные и религиозно-философские традиции. И здесь, русский тоже «первый по списку». Но и все вообще языки, не исключая английского, «американизируются», — т. е. примитивизируются, вульгаризируются и технизируются, перестраивая соответствующим образом мышление человека.

Уничтожаются религия и мораль. Бога давно нет и всё позволено, не запрещено, если наказание не грозит. А «передовая наука» умудрилась даже «доказать», что нет души, — вместо неё у цивилизованного человека «комок нервов».

Уничтожается образование. Оно ведь тоже необходимая форма воспроизводства человека как разумного существа и свободной личности. Уничтожается «Болонским процессом», «доступностью» и «практикоориентированностью», тестированием и «инклюзивностью», введением «секс-просвета» и всевозможных «культурологий» за счёт «обрезания» традиционных предметов: математики, литературы, философии. Таким образом, плодят пустое самомнение, делают ненужной, подавляют способность к абстрактному мышлению, к самостоятельному анализу происходящего.

А с началом «Пандемии» перешли уже и к прямому уничтожению экономики, прежде всего, производства и малого, независимого, бизнеса, — «локдаунами», повышением цен, раздачей триллионов «неимущим», и, конечно, насильственным внедрением «передовых зелёных технологий».

Теперь же, очевидно, решается ещё более важная задача, — развязать длительную полномасштабную войну в центре Европы. Вот и Евровидение перешло от «чествования»-рекламы «бородатых женщин»-«бывших мужчин» и «особенных» девушек, к «чествованию»-рекламе нацистских боевиков Азова (организация запрещена в РФ).



Наколки укронациста Давида Касаткина по кличке Химик. Иллюстрация: pravdoryb.info

Таким образом, на смену тем, кто «всего лишь» подрывал мораль, семейные ценности и дискредитировал разум, в качестве «героев» пришли, точнее привлечены, откровенные патентованные убийцы, открыто служащие духу небытия. Этому же духу, очевидно, служат и те, кто пытается делать из них героев. И это не только, и не столько марионетки, сидящие сегодня в руководящих креслах в Киеве, но, прежде всего те деятели коллективного Запада, кто дёргает их за нитки. Пришло время окончательно сорвать с них маски, — маски «свободы и равенства», «гуманизма и прогресса», которыми они прикрывают свою службу духу небытия.